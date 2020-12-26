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Беларусь манипулирует темой контрабанды оружия из Украины. Никаких подтверждений словам Лукашенко нет,- спикер Госпогранслужбы Демченко

Беларусь манипулирует темой контрабанды оружия из Украины. Никаких подтверждений словам Лукашенко нет,- спикер Госпогранслужбы Демченко

Заявления захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о якобы "тоннах оружия" из Украины не находят подтверждения.

Более того, последнее время белорусская сторона манипулирует темой контрабанды оружия. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы в последние годы видим, как Беларусь пытается манипулировать темой контрабанды оружия из Украины, которое якобы перемещается от нас к ним. Это происходит в том числе на уровне Александра Лукашенко. Никаких подтверждений этому мы не получаем", - отметил он.

По его словам, вчерашнее заявление Лукашенко тоже не находит подтверждения.

"Государственная пограничная служба Украины не получает никакой информации от белорусской стороны по линии погранично-представительского аппарата. В то же время мы постоянно в последние годы указывали на снижение потока оружия, которое находят на границе с Беларусью", - подчеркнул Демченко.

Он уточнил, что с начала года на границе с Беларусью выявили 48 единиц оружия. При этом оно преимущественно пневматическое, охотничье или холодное, а не огнестрельное, а из этого числа 10 единиц пытались ввезти в Украину.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы террористов, которые, по словам Лукашенко, везли тонны оружия через территорию Украины. МИД Украины в свою очередь заявил, что такие слова Александра Лукашенко не соответствуют действительности.

Читайте также: С начала года пограничники выявили свыше 27 тыс. боеприпасов, сотни единиц оружия и гранат, - Госпогранслужба. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Госпогранслужба (6475) Лукашенко Александр (3613) оружие (10224)


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Топ комментарии
+10
Повторюсь
Коммуняцка - фсбэшная система пропагандирует среди масс Беларусь , как страну с хорошими дорогами и медициной. А планктон в это верит , хотя не включает мозги и не думает , что В ЕС ДОРОГИ И МЕДИЦИНА ЛУЧШЕ , чем в Беларуси
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26.12.2020 13:54
+7
Не у той бік Лукава **** гавкає.
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26.12.2020 13:52
+7
А праклятоє НАТО вже облишило свої коварні плани по захопленню Гродно?
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26.12.2020 14:00
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Не у той бік Лукава **** гавкає.
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26.12.2020 13:52 Ответить
А ларчик просто открывался- усссатый козел получил новую методичку от )(уйла,вот и отрабатывает.
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26.12.2020 14:30 Ответить
Зе же опу лизал лукашу а тут как обично нежданчик
Зе даже среди диктаторов третих стран некотируется
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26.12.2020 16:03 Ответить
Царь Картофель снизу , путло сверху . Не берите в голову бред . Укрепляйте границу .
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26.12.2020 13:53 Ответить
Повторюсь
Коммуняцка - фсбэшная система пропагандирует среди масс Беларусь , как страну с хорошими дорогами и медициной. А планктон в это верит , хотя не включает мозги и не думает , что В ЕС ДОРОГИ И МЕДИЦИНА ЛУЧШЕ , чем в Беларуси
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26.12.2020 13:54 Ответить
Мозгов у планктона нет и думать нечем 😀😀😀
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26.12.2020 13:55 Ответить
Батько , самый мудрый Президент в Мире.
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26.12.2020 14:16 Ответить
САМЫЙ СКОТ И ТВАРЬ И МРАЗЬ ДИКТАТОРСКАЯ КАК И ТЫ ....ДОР!
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26.12.2020 14:30 Ответить
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26.12.2020 14:33 Ответить
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26.12.2020 14:44 Ответить
Да я эту сказку с 90-х годов слышал про райскую жизнь в соседней Беларуси, где как утверждали знатоки райская жизнь, все ,,как раньше" и высокие зарплаты .Вот куда мол нам нужно стремиться -обратно в совок! На мои реплики о том что в странах Балтии люди живут лучше чем в Беларуси и стремятся наоборот отдалиться от совка оппоненты уходили в какой то ступор или наоборот переходили к истерикам -прибалты ? Это же слуги Америки ! Они НАТО душу продали , вот и живут хорошо .нам бы водка по 3.10 и колбаса по 2.60 как у Луки
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26.12.2020 16:23 Ответить
А МОЗГИ ТО ПРОМЫТЫ КАЦАПСКИМИ ТВ ПРОПАГАНДОНАМИ ТИПА СОЛОВЬЕВА КОСЕЛЕВА И СКАБЕЕВОЙ СЛИВНЫМ РТОМ!!!
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26.12.2020 14:29 Ответить
А нам хоча б до Білорусі дотягнутися.
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26.12.2020 18:49 Ответить
Чтобы жить нормально , НАДО ПЕРЕСТАТЬ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ НА СОВКОВЫЕ СТРАНЫ ,
И начать учиться всему у европейцев
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26.12.2020 18:51 Ответить
Обтекайте дальше
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26.12.2020 13:54 Ответить
а все так дружненько алкашенко и поверили..
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26.12.2020 13:55 Ответить
вірять або ні, це перше питання, а що мізки виносять - то це 100%
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26.12.2020 14:27 Ответить
- Превышаете, товарищ водитель.
- Командир, понимаешь, я когда выпью, как крылья вырастают.
- ??? Выходите, пошли на освидетельствование.
Текст ничего не показывает. Ст. лейтенант удивлённо смотрит на инспектора.
- Вот, вот, вы его слушайте больше, он ещё расскажет что я и скорость превышал.
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26.12.2020 14:35 Ответить
Що ***** накаже, те бацька і скаже.
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26.12.2020 13:55 Ответить
Никогда не ищите изощрённого коварства там где присутствует обычная глупость.
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26.12.2020 14:37 Ответить
А праклятоє НАТО вже облишило свої коварні плани по захопленню Гродно?
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26.12.2020 14:00 Ответить
С моря ?
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26.12.2020 14:01 Ответить
Саме так! З Білоруського моря.
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26.12.2020 14:04 Ответить
може подкоп?
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26.12.2020 14:09 Ответить
шо там с Норвегии того копалова...
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26.12.2020 14:14 Ответить
НЕТ ОНИ НА ГРАНИЦЕ У БЕЛАРУСИ ЛЯЗГАЮТ ГУСЕНЬЮ И В ВОЗДУХЕ ВИСЯТ НАД БЕЛАРУСЬЮ!
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26.12.2020 14:26 Ответить
Гусенью россиян снабжают беларусы под видом креветок.
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26.12.2020 14:38 Ответить
Чей Крым и Донбасс ? Белорусы , ау ! Вы требуете от всего мира реакции , а украинцы вас насквозь видят . Мы это давно прошли , только иначе . Вы сами определитесь , свежий царь ,или прощай совок и раша .
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26.12.2020 14:07 Ответить
Лукашенко полностью "слился" старшему брату! С потрохами, с последними нервными и мозговыми клетками, какие ещё у него остались! Пол Пот!
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26.12.2020 14:10 Ответить
Українці мають усвідомити до чого веде гасло-"Акакаяразница!",до чого веде асиміляція московитами !!)))
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26.12.2020 14:12 Ответить
У СОВКА НЕТ ПРОРЫВА ЕСТЬ ТОЛЬКО РАЗРЫВ!!!
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26.12.2020 14:25 Ответить
Брехня.
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26.12.2020 18:50 Ответить
Це називається наклеп. Треба подавати до суду та вводити проти цього русскаязичьнава санкції.
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26.12.2020 14:14 Ответить
Русскій?
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26.12.2020 14:29 Ответить
Москаль!! Це не нація,це діагноз !!)))
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26.12.2020 14:32 Ответить
Та який москаль?! Кацап!!
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26.12.2020 14:35 Ответить
Москаль не має ніяких національних ознак,це як трансгендер,потвора !!)))
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26.12.2020 14:38 Ответить
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ПАПА! БУЛЬБО ФЮРЕР! МРАЗЬ И ПОДОНОК! ЕЩЕ С УКРАИНЫ НЕФТЬ ТАНКЕРАМИ ПОЛУЧАЕТ **** ЛУКА!!!
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26.12.2020 14:22 Ответить
Ага . Зато пэпа мальдивский (панамский) , обокравший и обманувший народ Украины, классный чувак.
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26.12.2020 14:25 Ответить
Блін, сто років тебе не зустрічав ,але ти такий самий лишився ,упоротий !!))
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26.12.2020 14:31 Ответить
ТАКИХ ЯК ТИ УПОРОТИХ ЗРОДУ НЕ БАЧИВ!!!
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26.12.2020 14:32 Ответить
Купи окуляри на +5, чи подивись в дзеркало !!)))
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26.12.2020 14:34 Ответить
ДИВИСЬ ТВАРИНА НА СВОЮ РОЖУ ТАМ МОСКАЛЬ СИДИТЬ!!!
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26.12.2020 14:39 Ответить
ЗЕ-ПРЕЗЕВАТИВ ТЕБЕ ЧУВАК В ЖОПУ ТВОЮ!
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26.12.2020 14:31 Ответить
Не допоможе ,це як Ваня, чувак упоротий !!)))
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26.12.2020 14:33 Ответить
ДЖАМАЛ ТИ МОЖЕ З КРИМЛЯДСЬКИМ ПАШПОРТОМ ЧИ НI!!!
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26.12.2020 14:35 Ответить
Джамал -умный человек с не засратыми соей мозгами.
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26.12.2020 14:38 Ответить
ПАЛЬМОВИМ МОСЛОМ ЗАСРАНИЙ!!!
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26.12.2020 14:40 Ответить
Вумний однака,тількі упоротий !!))
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26.12.2020 14:40 Ответить
АСТАНАВИТЕСЬ ДЕБИЛЫ УКРАИНЫ!!!
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26.12.2020 14:42 Ответить
ДЖАМАЛ ПОЦ И РАШАТУДЭЙ!!!
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26.12.2020 14:41 Ответить
Господи , яке ж ти дурне.
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26.12.2020 14:47 Ответить
а хто умнєє - русскіі ілі єврєі?
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26.12.2020 18:17 Ответить
єврєї умнее, а рускії -- злее.
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26.12.2020 18:59 Ответить
ЗЕ-ПРЕЗЕРВАТИВ НIЧОГО НЕ ВКРАВ ТIЛЬКИ В АСФАЛЬТ ЗАКАТАВ 40 ЯРДIВ!!! ТА КОЛОМОЙСКОМУ З АХМЕТОВИМ ДОПОМIГ!!! ТО ПРО ЩО П...ЗДИШ ЯМАЛ!!!
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26.12.2020 14:50 Ответить
Офіційним органам Влади в Україні слід підкреслено "звертати увагу" на висловлювання О.Г. Лукашенко, як на "думку приватної особи" в сусідній державі Білорусь і саме так (акцентувавши на "бувший президент" і "особиста думка приватної особи"), - коментувати! ЗІ: хай побіситься уССате чмо!
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26.12.2020 14:43 Ответить
До цього часу Лукашенко завжди дружньо ставився до України і розпалювати ворожнечу проти Білорусі нам -- це як плювати в колодязь. Або насрати собі в штани. Хто б там у нас не був президентом, вони не втручалися до наших справ, і нам треба підтримувати дружні стосунки з їхньою владою.
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26.12.2020 19:07 Ответить
Так это Слуги Народа катаются в Беларусь без проблем, и нахваливают этого упоротого Лукашенку. Они все оружие и возят, больше некому инфа 100%.
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26.12.2020 14:44 Ответить
ЛУКАШЕСКУ ЖДЕТ ТОЖЕ ЧТО И ЧАУШЕСКУ!!!
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26.12.2020 14:46 Ответить
https://twitter.com/lion4u_

https://twitter.com/lion4u_ Дмитрий



Лукашенко заметил "ввоз оружия тоннами" из Украины в Беларусь, но не заметил ввоз из рф на восток Украины. Политическая близорукость выглядит именно так
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26.12.2020 15:59 Ответить
Білорусь маніпулює темою контрабанди зброї з України. Жодних підтверджень словам Лукашенка немає, - речник Держприкордонслужби Демченко - Цензор.НЕТ 8012
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26.12.2020 16:09 Ответить
Один единственный вопрос: зачем спекулировать на тему Лукашенко?
Это человек захватил власть в Белорусии, он фактически, совершил военный переворот и никто кроме кацапов не признал его президентом.
На все его заявления, должен быть ответ: законная власть Белорусии, никаких претензий Украине не предъявляла.
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26.12.2020 16:30 Ответить
Это *******, что лукашеску несёт, поток слов, без использования мозга!
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26.12.2020 17:11 Ответить
Чого скиглите,це законно вибраний президент,народ віддав голоси,в своєму дворі хоч порядок наведіть....,що ви все через чужий забор норовите ...
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26.12.2020 17:25 Ответить
бєлаРусскій?
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26.12.2020 18:16 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA&rlz=1C1SQJL_ruUA853UA855&sxsrf=ALeKk01RN7hnwKDsxuzN_xs60jHmrrCSKQ:1609062557929&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiA4L6R8e3tAhWPk4sKHX-CB2gQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1536&bih=722 Посмотри на себя
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27.12.2020 11:50 Ответить
подтверждений не требуется, бацька по методичке шпарит
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27.12.2020 00:32 Ответить
 
 