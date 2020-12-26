Беларусь манипулирует темой контрабанды оружия из Украины. Никаких подтверждений словам Лукашенко нет,- спикер Госпогранслужбы Демченко

Заявления захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о якобы "тоннах оружия" из Украины не находят подтверждения.

Более того, последнее время белорусская сторона манипулирует темой контрабанды оружия. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы в последние годы видим, как Беларусь пытается манипулировать темой контрабанды оружия из Украины, которое якобы перемещается от нас к ним. Это происходит в том числе на уровне Александра Лукашенко. Никаких подтверждений этому мы не получаем", - отметил он.

По его словам, вчерашнее заявление Лукашенко тоже не находит подтверждения.

"Государственная пограничная служба Украины не получает никакой информации от белорусской стороны по линии погранично-представительского аппарата. В то же время мы постоянно в последние годы указывали на снижение потока оружия, которое находят на границе с Беларусью", - подчеркнул Демченко.

Он уточнил, что с начала года на границе с Беларусью выявили 48 единиц оружия. При этом оно преимущественно пневматическое, охотничье или холодное, а не огнестрельное, а из этого числа 10 единиц пытались ввезти в Украину.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы террористов, которые, по словам Лукашенко, везли тонны оружия через территорию Украины. МИД Украины в свою очередь заявил, что такие слова Александра Лукашенко не соответствуют действительности.

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