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Новости Дело замглавы ОП Татарова
32 981 179

"За#бали!": 28 декабря под ВАКС и ОП пройдет акция с требованиями "Татарова - за решетку!" и "Венедиктову - в отставку!"

На понедельник, 28 декабря, в центре Киева запланирована акция, участники которой хотят добиться справедливого наказания для замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы напоминают, что в ночь с 23 на 24 декабря генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала дело Татарова от НАБУ в СБУ, "руководитель которой - давний друг Зеленского Баканов". НАБУ заявило о беспрецедентном вмешательства ГПУ в свою работу.

"Детективы НАБУ были готовы вручить Татарову подозрение еще 1 декабря. Генпрокурор Венедиктова, узнав об этом, срочно изменила группу прокуроров по делу, помешав вручению подозрения. В ответ на это НАБУ внесло производство относительно вмешательства Венедиктовой в работу правоохранительных органов.

Такие действия генпрокурора Венедиктовой, ее заместителя Алексея Симоненко свидетельствуют о регулярных попытках "отмазать" Татарова от ответственности за хищение 81 миллиона гривен на квартирах для нацгвардейцев", - подчеркивают организаторы акции.

28 декабря в 12:00 они намерены прийти к Высшему антикоррупционному суду (ул. Крещатик 42-А), чтобы добиться справедливого наказания для Татарова. После участники акции посетят Офис Президента с требованием отставки Венедиктовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугам народа" раздали эфирные тезисы по делу Татарова: "Он будет защищаться как частное лицо", - СМИ

Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине - олигархический феодализм, Татаров - человек из "двора короля", - Пекар

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

Читайте также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

акция (2425) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+73
Нет, дорогой. Пусть твари чувствуют, что у них под ногами земля горит. Юлиус Фучек сказал, что все самые страшные преступления творятся с нашего молчаливого согласия. Чем больше мы молчим, тем больше нас обманывают, обворовывают, и продают . Нельзя молчать никогда, иначе оглянуться не успеете , и будете в рашке грызть берозку и выпускать газету в магадане-Солнце всходит и заходит. Или как раз вас такой вариант устраивает? И запомните, только малоросы верят в то, что за убеждения люди не выходят на улицу, а только за деньги. Т.к. по себе судят.
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26.12.2020 14:49
+69
По фейку Шеремета больше года сидят невиновные патриоты, а ворюги отмазывают друг друга хронически. Таки за#бали.
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26.12.2020 14:43
+46
Пора лишать гражданства всех рыгов - они мешают Украине идти к цивилизации
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26.12.2020 14:44
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https://twitter.com/saturnu_5_gramm
.https://twitter.com/saturnu_5_gramm Слепой Пью

30 гривень довбаний десяток яєць... Зате дешева радість зелених буратін - цибуля! Наїдайтесь..

"За#бали!": 28 листопада під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати! "та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 9164
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26.12.2020 15:30 Ответить
За 30 років незалежності України ще не було такого щоби десяток яєць коштував поверх 30 гривен. Зеленські досягли.
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26.12.2020 16:09 Ответить
Скажи это Сытнику, из-за которого агрофирмы Бахматюка начали закрываться...
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26.12.2020 16:17 Ответить
А гречку по 42 грн. теж Бахматюк продає?))
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27.12.2020 11:25 Ответить
Чтобы люди брали перловку, одни проходимцы и повысили цену на гречку! Яйца же не заменишь ничем...
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27.12.2020 18:11 Ответить
В Марганце Днепр.область,сахар-20гр.,горох ***...-18гр. Это финиш
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28.12.2020 06:30 Ответить
"За#бали!": 28 листопада під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 6468
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26.12.2020 16:26 Ответить
Кавалєри кавалєри танцевалі на балу...
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26.12.2020 15:30 Ответить
Клоун з шайкою вишле ВВшників і дасть кожному по*ьалу тим хто за*бали
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26.12.2020 15:34 Ответить
кто такие ВВшники?
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26.12.2020 15:43 Ответить
Кацапчик на свой рф манер о внутренних войсках бормочет.
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26.12.2020 16:17 Ответить
Теперішня нацгвардія. До речі про це ви знали?
29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський вніс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Раду , з позначкою як невідкладний, законопроєкт про Національну гвардії. Цей законопроєкт передбачає виведення структури з підпорядкування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства Внутрішніх Справ та підпорядкування її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України . Також він передбачає те, що безпосереднє керування Нацгвардією здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Командувач національної гвардії України , якого призначає президент.
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27.12.2020 02:20 Ответить
Надо называть понятия своими именами. СБУ тогда ЧК, ДПС это ГАИ, а твоя госдура Верховный совет
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27.12.2020 09:40 Ответить
Це тих ВВшників, в яких Татаров гроші вкрав? Я би на їх місці п#здив Татарова.
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28.12.2020 13:57 Ответить
Цей мерзотник, якого ми обрали президентом, дослужиться до того, що в решті-решт народ розірве його на шматки.
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26.12.2020 15:36 Ответить
Азаров даёт в Вене пресс- конференцию и планирует возврат в Украину
Новые лица Зеленского...
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26.12.2020 15:37 Ответить
Крепкие хозяйственники получше будут трускавецких ыканамистаф. Так шо баба Люба уже определилась кто ее следующий президент.
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26.12.2020 16:46 Ответить
А почему Венедиктову в отставку ? Она топ-чиновница, которая первая же нарушает законодательство Украины. Ее место на той же зоне вместе с Татаровым
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26.12.2020 15:37 Ответить
Венедиктова и Татаров участникам акции 28 декабря под ВАКС и ОП:
"Все забебаные - подмывайтесь! Подмывайтесь! Подмывайтесь!"
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26.12.2020 15:43 Ответить
Баканов і Венедіктова повинні негайно подати в відставку, в раді створити комісію по перевірці правомірності прямого втручання цих осіб в розслідування корупції в особливо великих розмірах.
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26.12.2020 15:51 Ответить
"За#бали!": 28 листопада під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 167
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26.12.2020 16:08 Ответить
Але ж ти, на виборах 2024 знову проголосуєш проти Порошенка, за Зеленського.
А там тобі ***** і медальку дасть, за фотошопи на Порошенка, з кацапських сайтів.
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26.12.2020 17:59 Ответить
шимпан--зе запишет видосик под диктовку дерьмака и скажет что петро ему мешает работать прокиздентом и воровал татаров до его избрания и я не я и дача не моя ---- моя в италии и дужэ всим дякую ....... ВЫБРАЛИ БАРАНЫ МУДАКА И КУДА ЭТО НИЧТОЖЕСТВО -- ТОЖЕ В РОСТОВ ДО ..ПРОФФЕСОРА..
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27.12.2020 07:19 Ответить
Прекрасно, аферу устроил и наварил на 81 млн Микитась, а посадить требуют Татарова!
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26.12.2020 16:21 Ответить
Посадить требуют обоих.
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27.12.2020 14:51 Ответить
ПРЕЗЕРВАДЕНТ ЗЕ - НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ СОВЕРШЕННО НЕ КОМПЕТЕНТНЫЙ В ВОПРОСАХ ОБОРОНЫ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ПОДДАЮЩИЙСЯ ДУРНОМУ ВНЕШНЕМУ ВЛИЯНИЮ ( ЕРМАК И ПРОЧАЯ ТВАРЬ ) БЕЗОТВЕТТСТВЕННЫЙ ТРУСЛИВЫЙ МАЛЬЧИШКА . И ЧЁ ОТ НЕГО МОЖНО ХОТЕТЬ ?!........
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26.12.2020 16:22 Ответить
Скільки можна говорити про НЬОГО,ЯК поддающегося вліянію Єрмака? ВОНО всього лиш застібка на цепурі рашистської агентури , але саме застібка й тримає цю цепуру на шиї України.
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26.12.2020 18:43 Ответить
А што с шумом с бубенцами?
Так и будет греметь? Сегодня венедиктовой завтра бенедиктова.. Какая разница..
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26.12.2020 16:23 Ответить
Режисери-постановники акції "Досталі" після всього цього можуть виявитися просто жалкімі, нічьтожнимі лічьностямі...
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26.12.2020 16:34 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.12.2020 16:42 Ответить
Сколько можно коверкать смысл??? Какой к черту «мир» называйте впредь правильно руssкий Рейх!
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27.12.2020 01:18 Ответить
И ещё щенок Алекс ты тоже за@бал. Сколько можно канючить - вы это зробылы.
Сейчас необходимо объединяться и ставить на место Вову, пока он ещё президент, а не канючить и сопли пускать.
28 декабря необходимо не только всем кто может прийти, но ещё и сагитировать и привести с собой по десятку человек, которых тоже за@бало. Давайте заниматься спасением ситуации, а не скыглыты.)
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27.12.2020 01:23 Ответить
Алекс слово щенок дописал фейсбук, а его не писал. Так что выбачь.)
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27.12.2020 01:24 Ответить
треба ЦЕ повторювати...ще довго, на жаль... ЦЕ як вакцина в політиці...щоб електорат почав включати мізки...
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27.12.2020 13:49 Ответить
Алекс,якщо ти увімкнеш свої мізки, то зрозумієш, що Зеленський та Порошенко - це голови однієї російсько - української олігархічно-кланової гідри, яка діє виключно у своїх інтересах та в інтересах Ху#ла. Вони обидва українському народові не потрібні як і будь яка інша голова цієї гідри! Вибори проводяться політтехнологами з таким розрахунком, щоби у фіналі завжди залишався "вибір" між двух голів цієї істоти.
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28.12.2020 14:06 Ответить
похоже так і є: кравчук і куЧмо, Вона і зек....але все одно не мішало б щоб "Зеленого Наполеона" посадили б на 2-3 роки, так-собі, па-пріколу.....
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28.12.2020 22:34 Ответить
Ярош - Мы уже флагами не станем махать - наши и в СБУ, и в армии


https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0 https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0
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26.12.2020 16:45 Ответить
А где делось всё то кодло шо визжало про свинарчуков на каждом углу?? Ауу патриоты? Шо там с Татаровым, а с решениями конституционного суда который считает шо наказание за коррупцию не конституционно..шо такое лялечки?? Всё нормально, проблем нету...ну давайте хоть заведите старую шарманку про свинарчуков...шоб можно было понять шо вы ещё не здохли..Или не проплатили??
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26.12.2020 16:46 Ответить
Кстати, а где эти иуды Лещенко и Найем.? Борцы с коррупцией хреновые. Где всякие Рухи и прочие политсилы? Где Вы гады? Толку от вас немного, но хоть бы для приличия пришли пару флажков принесли. А то опять народу надо все. Брать в свои руки. Ладно нам не привыкать. Кстати, а где Гриценко? Тоже ж был несгибаемый борец с коррупцией. Собрались бы все со своими офисами и помощниками, уже бы дополнительная тысчонкам набралась. Ну и Михо! Этот самое то против чего ты борешься и всю жизнь боролся. Миша выйди поддержать народ в борьбе с коррупцией. Или опять двадцать пять?
Ладно 28-го посмотрим кто есть Ху....
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27.12.2020 01:33 Ответить
Отакі як ти боти намагаються штучно поділити патріотів на "порохоботів" та "зелебобиків" - за олігархічним принципом "поділяй та володарюй". Ціль - відволікання свідомих громадян України від вирішення головної проблеми держави - позбавитися російсько-української олігархічно-кланової системи, представниками якої є порошенко, зеленський та риги, яких "сивочолий гетьман" повернув з небуття за свою каденцію, а зеленський взагалі дав їм зелене світло. Національні інтереси держави Україна потребують об'єднання зусиль ВСІХ українців у відстороненні цієї антиукраїнської гідри від влади!
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28.12.2020 14:27 Ответить
кавєпролітци бунтують?
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26.12.2020 17:06 Ответить
Та хіба тільки тут?
Бєня піар не проплачує.
Забули про бабушку.
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26.12.2020 18:01 Ответить
При чем тут Татаов или Венидиктова? Беда в стране одна - сволочь зеленая.
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26.12.2020 17:38 Ответить
Біда в країні набагато глибша. Це олігархічно-кланова система, яку трохи не додавив Майдан. Не має значення який представник цієї системи займає посаду президента - порошенко, зеленський чи інший колаборант. Іншого виборчі технології не дадуть.
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28.12.2020 14:15 Ответить
"За#бали!": 28 листопада під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 861
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26.12.2020 17:39 Ответить
Очень интеллегентная хода под очень благозвучными лозунгами ,достойными наших активистов!.Мозг нации!!
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26.12.2020 18:21 Ответить
Мене дивує, чому неправомірна передача справи Татарова в СБУ здійняла галас у правозахисників та патріотичних політсил, а справу Мертвечука замовчує як раз те саме СБУ й усі мовчать похнюпившись... Сам Вовка анонсував діла про гроаші мертвечука та на його канали. ЧОМУ НА ЦЬОМУ ТАК МАЛО ГАЛАСУ ??? ЧОМУ АКЦІЯ 28-го БУДЕ ЛИШЕ ПО ТАТАРОВУ З ХАРКІВСЬКОЮ ЛЯРВОЮ ?
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26.12.2020 18:25 Ответить
Уважно відстежую російских ********** з соловйовим - у них табу на прізвища МЕДВЕДЧУК й ЄРМАК , хоча як би вони не обливали гівном й не смакували усі новини й теми про Україну , осб вони покажуть акцію у Києві - там будуть теми Ермак- Медведчук?
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26.12.2020 18:37 Ответить
опять хороводы
начинайте с отставки нелоха
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26.12.2020 18:33 Ответить
про нелоха кремль говорить ... й Медведчуківські кнали - ви звідти?
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26.12.2020 18:38 Ответить
Непогана ідея. Але якщо унеможливити заміну зеленського на порошенко, ригів чи інших представників російсько-українського олігархату. Потрібно вибрати ЄДИНОГО кандидата від українського народу, який буде захищати інтереси держави, а не олігархів та Ху#ла! Кремль через своїх емісарів зробить все, для того, щоби розпорошити наші зусилля на сотні кандидатів та забезпечити перемогу опзж з медведчуком.
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28.12.2020 14:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0 Ярош говорит, что Зеленский ликвидатор Украины.
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26.12.2020 18:34 Ответить
Хтось зрозумів, хто організатор акції? А ніхто й не підпишеться, бо сказати , що їх «за * бали» - це зізнатись у пасивному під*расизмі... Третій майдан? Та ви ********
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26.12.2020 19:15 Ответить
А при чем здесь ВАКС? Это по моему один из немногих органов которые боятся наши можновладцi.
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26.12.2020 19:55 Ответить
Эти псы будут на коленях молить о пощаде...Бесполезно...
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26.12.2020 20:28 Ответить
Гниле дерево яке не приносить плоди потрібно знищувати з корінням, а не відрубувати гілки. Замість венедіктової буде ще якийсь кишеньковий генпрокурор з компанії блазня, а толку?
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26.12.2020 21:35 Ответить
неправильное требование акции, нужно " Татарова за решётку и Венедиктову рядом'
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26.12.2020 23:12 Ответить
#ТатаровВенедиктоваБакановНаНариЗеленскийНаРастов
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26.12.2020 23:40 Ответить
"За#бали!": 28 грудня під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 4126
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27.12.2020 00:51 Ответить
Сереш на сайтах вірусними посиланнями?
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27.12.2020 02:21 Ответить
милейший шо ви таки злитесь на спамбота?
благодаря ему чуть ли не впервые кнопка "отметить как спам" используется по назначению
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27.12.2020 04:35 Ответить
А почему вся Ху.....ня творится ночью ,днём у бенедиктовой времени не хватает
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27.12.2020 07:01 Ответить
А у шмаркли было желание похерить? Его это устраивало.Он ещё больше ухудшил положение в стране.
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27.12.2020 12:06 Ответить
...и при это не забыть перекрыть все основные каналы связи, чтобы ни одна падла не успела предупредить такую же антиукраинскую падлу типа синьора-голодомора, сбежать из Украины... каждому должно воздаться!
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27.12.2020 07:28 Ответить
а главный клоун конечно нирпичём......... оно в тёплой ванне плавает (по арестовичу если шо).
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27.12.2020 09:00 Ответить
с этим рЫговским Петухом все понятно как и с ватноголовой венидиктовой, а садить нужно малоПИД,,,роское, бенин, нарко-Ничтожество с его половым партнером, кремлевской Крысой ермаком и всем ваЗЕлиновским сбродом с полной конфискацией!!!!
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27.12.2020 09:28 Ответить
Татарово-Венедиктовскую рыготу-на шконки!
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27.12.2020 10:23 Ответить
https://censor.net/ru/news/3239197/zabali_28_dekabrya_pod_vaks_i_op_proyidet_aktsiya_s_trebovaniyami_tatarova_za_reshetku_i_venediktovu

Кто то же проплачивает эти акции. Активисты и титушки горло даром рвать не будут
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27.12.2020 13:12 Ответить
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Проходил я по лесам, стрелу искал везде,
А это что за х-йня сидит на листе,
Вся зеленая, падла, и холодная вся,
И стрелу мою держит в лапах,
Словно косяк...
Завтра я бы эту арию Иванушки транслировал через усилитель во время митинга. Кто не в курсе - загуглите первую строчку.
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27.12.2020 13:18 Ответить
"За#бали!": 28 грудня під ВАКС і ОП відбудеться акція з вимогами "Татарова - за ґрати!" та "Венедіктову - у відставку!" - Цензор.НЕТ 8970
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27.12.2020 15:28 Ответить
Вкрав 80 млн., застава 10 млн., 70 млн., у плюсі.
Зеля усе чудово розуміє, він тупо клав хутіна на ці усі протести. Президент котрий забороняє війсковим стріляти в окупанта й залишається на посаді більше 48 годин це вирок суспільству.... немає, нажаль, достатньої кількості людей які готові змінювати країну. А Єрмак, а Вагнерівці, а операція по звільненню полонених, а чмо бужанскій та пи#дюк дубінскій у партії янєлоха ... список насправді великий "досягнень" янєлоха та його ЗЕкоМанди.
Виходити треба звісно але шансів що янєлохМінє42 щось "почує" дуУже мало.
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27.12.2020 19:57 Ответить
Може досить вже кричати 'гантба' і прапорами махати? Це шапіто проросійське просто нищить нашу державність і всі інституції.
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27.12.2020 21:51 Ответить
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