"За#бали!": 28 декабря под ВАКС и ОП пройдет акция с требованиями "Татарова - за решетку!" и "Венедиктову - в отставку!"
На понедельник, 28 декабря, в центре Киева запланирована акция, участники которой хотят добиться справедливого наказания для замглавы Офиса президента Олега Татарова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
Организаторы напоминают, что в ночь с 23 на 24 декабря генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала дело Татарова от НАБУ в СБУ, "руководитель которой - давний друг Зеленского Баканов". НАБУ заявило о беспрецедентном вмешательства ГПУ в свою работу.
"Детективы НАБУ были готовы вручить Татарову подозрение еще 1 декабря. Генпрокурор Венедиктова, узнав об этом, срочно изменила группу прокуроров по делу, помешав вручению подозрения. В ответ на это НАБУ внесло производство относительно вмешательства Венедиктовой в работу правоохранительных органов.
Такие действия генпрокурора Венедиктовой, ее заместителя Алексея Симоненко свидетельствуют о регулярных попытках "отмазать" Татарова от ответственности за хищение 81 миллиона гривен на квартирах для нацгвардейцев", - подчеркивают организаторы акции.
28 декабря в 12:00 они намерены прийти к Высшему антикоррупционному суду (ул. Крещатик 42-А), чтобы добиться справедливого наказания для Татарова. После участники акции посетят Офис Президента с требованием отставки Венедиктовой.
Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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.https://twitter.com/saturnu_5_gramm Слепой Пью
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29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський вніс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Раду , з позначкою як невідкладний, законопроєкт про Національну гвардії. Цей законопроєкт передбачає виведення структури з підпорядкування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністерства Внутрішніх Справ та підпорядкування її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президенту України . Також він передбачає те, що безпосереднє керування Нацгвардією здійснює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Командувач національної гвардії України , якого призначає президент.
Новые лица Зеленского...
"Все забебаные - подмывайтесь! Подмывайтесь! Подмывайтесь!"
А там тобі ***** і медальку дасть, за фотошопи на Порошенка, з кацапських сайтів.
Так и будет греметь? Сегодня венедиктовой завтра бенедиктова.. Какая разница..
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Сейчас необходимо объединяться и ставить на место Вову, пока он ещё президент, а не канючить и сопли пускать.
28 декабря необходимо не только всем кто может прийти, но ещё и сагитировать и привести с собой по десятку человек, которых тоже за@бало. Давайте заниматься спасением ситуации, а не скыглыты.)
https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0 https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0
Ладно 28-го посмотрим кто есть Ху....
Бєня піар не проплачує.
Забули про бабушку.
начинайте с отставки нелоха
благодаря ему чуть ли не впервые кнопка "отметить как спам" используется по назначению
Кто то же проплачивает эти акции. Активисты и титушки горло даром рвать не будут
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Все за-бло, за-бло, за-бло!
Проходил я по лесам, стрелу искал везде,
А это что за х-йня сидит на листе,
Вся зеленая, падла, и холодная вся,
И стрелу мою держит в лапах,
Словно косяк...
Завтра я бы эту арию Иванушки транслировал через усилитель во время митинга. Кто не в курсе - загуглите первую строчку.
Зеля усе чудово розуміє, він тупо клав хутіна на ці усі протести. Президент котрий забороняє війсковим стріляти в окупанта й залишається на посаді більше 48 годин це вирок суспільству.... немає, нажаль, достатньої кількості людей які готові змінювати країну. А Єрмак, а Вагнерівці, а операція по звільненню полонених, а чмо бужанскій та пи#дюк дубінскій у партії янєлоха ... список насправді великий "досягнень" янєлоха та його ЗЕкоМанди.
Виходити треба звісно але шансів що янєлохМінє42 щось "почує" дуУже мало.