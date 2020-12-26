"За#бали!": 28 декабря под ВАКС и ОП пройдет акция с требованиями "Татарова - за решетку!" и "Венедиктову - в отставку!"

На понедельник, 28 декабря, в центре Киева запланирована акция, участники которой хотят добиться справедливого наказания для замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы напоминают, что в ночь с 23 на 24 декабря генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала дело Татарова от НАБУ в СБУ, "руководитель которой - давний друг Зеленского Баканов". НАБУ заявило о беспрецедентном вмешательства ГПУ в свою работу.

"Детективы НАБУ были готовы вручить Татарову подозрение еще 1 декабря. Генпрокурор Венедиктова, узнав об этом, срочно изменила группу прокуроров по делу, помешав вручению подозрения. В ответ на это НАБУ внесло производство относительно вмешательства Венедиктовой в работу правоохранительных органов.

Такие действия генпрокурора Венедиктовой, ее заместителя Алексея Симоненко свидетельствуют о регулярных попытках "отмазать" Татарова от ответственности за хищение 81 миллиона гривен на квартирах для нацгвардейцев", - подчеркивают организаторы акции.

28 декабря в 12:00 они намерены прийти к Высшему антикоррупционному суду (ул. Крещатик 42-А), чтобы добиться справедливого наказания для Татарова. После участники акции посетят Офис Президента с требованием отставки Венедиктовой.

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Напомним, в четверг, 24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

В этот день Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".