Существует список приоритетности, - глава BioNTech рассказал, почему до сих пор не привился собственной вакциной

Основатель немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин пока не привился от коронавируса, так как не имеет права этого делать.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".



Компания Шахина производит вакцину от COVID-19 совместно с американской Pfizer, однако ни он, ни его жена Озлем Тюречи (одна из создателей вакцины) пока не прививались.



"Мы не имеем права делать себе прививки. Конечно, мы думаем об этом. (...) Как вы знаете, существует список приоритетности (очередность вакцинации социальных групп в Германии. – Ред.) и вакцинироваться вопреки этому списку запрещено. Нам даже не разрешено участвовать в клинических исследованиях. Ведь закон запрещает участие в таких исследованиях людям из компании-разработчика, и это нормально", – отметил он.



Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 26 декабря коронавирусом в мире заразилось 79 млн 815 тыс. 527 человек.



В нескольких странах уже началась кампания по массовой вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech (в частности, в США, Великобритании, Канаде). В Германии кампания по вакцинации должна начаться 27 декабря.

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