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Автоцистерна с газом перевернулась в Житомире. Эвакуированы жители двух близлежащих домов, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня, 26 декабря в Житомире в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулась автоцистерна с газом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По информации спасателей, 26 декабря в 13:58 в г.Житомир по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)

Кроме этого отмечается, что сотрудники Нацполиции перекрыли движение, эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

"Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники", - добавили в ГСЧС.

Автоцистерна с газом перевернулась в Житомире. Эвакуированы жители двух близлежащих домов, - ГСЧС 01

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Автор: 

ДТП (7679) Житомир (684) ГСЧС (4985)


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Топ комментарии
+6
Ты рядом с ним в машине сидел, ассссс?
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26.12.2020 16:02
+4
Раніше за кермо таких автіков садили найдосвідченіших. А цей водій- шлепарь!
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26.12.2020 15:09
+4
Так само, як і вчорашній на автоцистерні, в якого лопнуло колесо і він кермо з переляку відпустив - тим самим дав машині перекинутись.
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26.12.2020 15:15
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Раніше за кермо таких автіков садили найдосвідченіших. А цей водій- шлепарь!
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26.12.2020 15:09 Ответить
Так само, як і вчорашній на автоцистерні, в якого лопнуло колесо і він кермо з переляку відпустив - тим самим дав машині перекинутись.
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26.12.2020 15:15 Ответить
Ты рядом с ним в машине сидел, ассссс?
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26.12.2020 16:02 Ответить
Ас, такі авто мають підсилювач керма. І саме така опція свого часу спасла мене, коли розрубав навпіл шину правого переднього колеса. Головне кермом ніяких "вліво-вправо".
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26.12.2020 16:53 Ответить
Швидкість була 130км/година на втошляху "Київ-Одеса".
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26.12.2020 16:54 Ответить
Не неси х..ни там стоят отсекатели 90 км
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26.12.2020 17:12 Ответить
Люто плюсую. В понедельник специально посмотрю в DAF но по-моему там даже спидометр до 120.
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26.12.2020 18:49 Ответить
Де" стоят отсєкатєлі", коли я про свій конкретний випадок веду мову? Я живий завдяки тому, що зхватив кермо і держав виключно прямо
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26.12.2020 19:54 Ответить
на вантажних авто підсилювач керма, то не опція...а невід'ємний елемент системи керування. ТИ їхав не на вантажному авто тож не доречно порівнювати *ер с олівцем
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26.12.2020 17:55 Ответить
Шаблонов на дороге не бывает.
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26.12.2020 17:13 Ответить
до жопы тот ГУР в таких случаях.
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26.12.2020 18:02 Ответить
Думаю там выстрел покрышки под водителем эквивалентен взрыву гранаты, испуг тормознул бочка толкнула сзади и сложила машину.
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26.12.2020 17:46 Ответить
Єдине, що тішить-ці двоє живі! Після сплати збитків, навіть онуки, надіюсь будуть їздити обережно.
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26.12.2020 18:28 Ответить
Після слова "Шлепарь" (Шлёпер) треба ставити копірайт Овоча
А так да, згоден.
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26.12.2020 15:26 Ответить
Дуже дивно, що сталося це на рівній дорозі.
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26.12.2020 15:18 Ответить
Там дальше мост с крутым поворотом.
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26.12.2020 15:36 Ответить
Фіри не виннуваті, що їх водії дурнуваті!!!
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26.12.2020 15:24 Ответить
Розкачало
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26.12.2020 15:50 Ответить
ЗЭЧКИ ЖИТОМИРСКИЕ ПРОКГБЭШНЫЕ МРАЗИ !!!
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27.12.2020 08:34 Ответить
 
 