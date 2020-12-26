Автоцистерна с газом перевернулась в Житомире. Эвакуированы жители двух близлежащих домов, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня, 26 декабря в Житомире в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулась автоцистерна с газом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

По информации спасателей, 26 декабря в 13:58 в г.Житомир по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 м. куб.)

Кроме этого отмечается, что сотрудники Нацполиции перекрыли движение, эвакуированы 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

"Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлечено 12 человек личного состава и 3 единицы техники", - добавили в ГСЧС.

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