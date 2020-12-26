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Новости Коронавирус и карантин
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Всеобщая вакцинация начнется в Германии с середины 2021 года, - министр здравоохранения Шпан

Всеобщая вакцинация начнется в Германии с середины 2021 года, - министр здравоохранения Шпан

Германия планирует начать всеобщую вакцинацию от COVID в середине 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Министр предупредил, что сначала не все жители будут вакцинированы. Однако он уверен, что благодаря утверждению других вакцин с середины следующего года можно будет делать прививки большему количеству людей. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, подчеркнул Шпан.

По его словам, с 27 декабря начнут вакцинировать ограниченное количество граждан - пожилых старше 80 лет и тех, кто живет в домах престарелых, а также медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

Только после охвата этой категории людей начнется постепенная вакцинация других групп населения. Сначала людей будут вакцинировать в специальных центрах, позже вакцины против коронавируса будут доступны в кабинетах врачей.

"Нам понадобится еще много терпения, чтобы побороть эту пандемию", - добавил Шпан и предупредил, что начало вакцинации не означает окончательную победу.

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Автор: 

вакцина (3815) Германия (6987) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
они и начнут, здесь же речь про "всеобщую"
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26.12.2020 16:05
+2
Мало еще вакцины и первые месяцы приоритет будет только для стариков и врачей.
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26.12.2020 16:05
+1
За свой счет, по многократно завышенной цене будет проходить вакцинацию и каждый украинец, кто сможет ее оплатить.
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26.12.2020 16:42
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Запаздывают немцы. Наши уже их опередили, да еще и больницу собрались строить, правда без бюджета. Но то уже нюансы. Немцам не понять, зебилам тоже. Но если обещано "самим", значит так оно и будет. Наверное.
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26.12.2020 15:51 Ответить
а им то что мешает начать вакцинацию сразу после нового года?
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26.12.2020 15:56 Ответить
Мало еще вакцины и первые месяцы приоритет будет только для стариков и врачей.
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26.12.2020 16:05 Ответить
они и начнут, здесь же речь про "всеобщую"
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26.12.2020 16:05 Ответить
Там же написано- "ДОБРОВОЛЬНО"
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26.12.2020 16:43 Ответить
А я буду. Понятное дело, что какой-то, риск есть, но вопрос в том, что более опасно, привиться от ковида или заболеть им
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26.12.2020 20:02 Ответить
Хороший в Германии министр. Мало того, что католик - гей, так еще и совсем без высшего образования. . Ваше здоровье в надежных руках.
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26.12.2020 20:17 Ответить
Та главное, что не гомофоб. Гомофобы - это обычно самая ватная мразь.
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31.12.2020 10:53 Ответить
так. це основне. Для того, щоб довести що ти не гомофоб невдовзі німцям треба буде підставити сраку чорному брату.
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31.12.2020 17:53 Ответить
Это кому как,обобщать не стоит .но не время для срачей и мерянья х---и. З новим роком! Пусть украинской системе здравоохранения станут завидовать немцы и всякие другие. А тебе лично толлерантности и поменьше жёстких концепций!
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31.12.2020 19:00 Ответить
Дякую. Нехай заздрять. З Новим роком.
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31.12.2020 19:13 Ответить
людина - сама собі творить майбутнє
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26.12.2020 21:47 Ответить
Ну если уж в Германии только летом 2021 то в Украине не раньше осени.
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26.12.2020 16:03 Ответить
Какого года?
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26.12.2020 16:28 Ответить
Украина получит вакцину в начале 2022г наряду с Конго, Зимбабве и пр.
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26.12.2020 16:40 Ответить
"Германия планирует начать всеобщую вакцинацию от COVID в середине 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной." - https://nv.ua/ukraine/events/budet-li-vakcina-ot-koronavirusa-platnoy-v-ukraine-zelenskiy-novosti-ukrainy-50132471.html Президент Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины от COVID-19 и он лично пройдет вакцинацию за свой счет.
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26.12.2020 16:14 Ответить
За свой счет, по многократно завышенной цене будет проходить вакцинацию и каждый украинец, кто сможет ее оплатить.
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26.12.2020 16:42 Ответить
Вакцинацию будут делать по годам рождения по старшинству и медикам
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26.12.2020 16:29 Ответить
Мої щирі співчуття німецькому народові...
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26.12.2020 18:25 Ответить
Взаимно , сочувствую вашей безисходности … с вашим мегаворюгой - порношутом и придурковатом Степанове
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27.12.2020 01:33 Ответить
немец не дурак .зря рисковать собой не будет )))
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26.12.2020 20:31 Ответить
 
 