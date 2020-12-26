Всеобщая вакцинация начнется в Германии с середины 2021 года, - министр здравоохранения Шпан

Германия планирует начать всеобщую вакцинацию от COVID в середине 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Министр предупредил, что сначала не все жители будут вакцинированы. Однако он уверен, что благодаря утверждению других вакцин с середины следующего года можно будет делать прививки большему количеству людей. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, подчеркнул Шпан.

По его словам, с 27 декабря начнут вакцинировать ограниченное количество граждан - пожилых старше 80 лет и тех, кто живет в домах престарелых, а также медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

Только после охвата этой категории людей начнется постепенная вакцинация других групп населения. Сначала людей будут вакцинировать в специальных центрах, позже вакцины против коронавируса будут доступны в кабинетах врачей.

"Нам понадобится еще много терпения, чтобы побороть эту пандемию", - добавил Шпан и предупредил, что начало вакцинации не означает окончательную победу.

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