На Донбассе наемники РФ один раз нарушили перемирие: огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ, - штаб ООС
На Донбассе в течение субботы, 26 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня наемниками РФ. Пострадавших среди украинских воинов нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Ближе к вечеру боевики открыли огонь из стрелецкого оружия возле населенного пункта Березовое.
Поскольку огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ.
Кроме этого, саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали два гектара территории на Донбассе и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.
Топ комментарии
+4 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий26.12.2020 17:57
+3 Дмитро Черних #470343
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+2 Phoenix Winner #471221
показать весь комментарий26.12.2020 17:58
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Саме погане, що ворог це знає і цим користується. А зебіл бреше громадянам України і світові про пєрєміріє.
- все в окопе разбежались по дыркам
Из самопалов?