На Донбассе наемники РФ один раз нарушили перемирие: огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ, - штаб ООС

На Донбассе в течение субботы, 26 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня наемниками РФ. Пострадавших среди украинских воинов нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Ближе к вечеру боевики открыли огонь из стрелецкого оружия возле населенного пункта Березовое.

Поскольку огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ.

Кроме этого, саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали два гектара территории на Донбассе и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

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