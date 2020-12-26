Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Кремль запланировал создание в Беларуси политической партии, деятельность которой будет направлена против Александра Лукашенко и при этом она будет выступать за интеграцию с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Insider со ссылкой на документы, полученные из российского управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР Владимир Чернов.

По информации журналистов, рабочее название будущей партии Право народа.

Первый из этих документов назван "Стратегия работы в Республике Белоруссия" и подготовлен в сентябре 2020 года. В стратегии среди прочего утверждается, что "для сохранения влияния в Белоруссии необходимо:

1. Получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил в Белоруссии (войти в управляющие органы всех оппозиционных структур);

2. Создать ресурсную базу для формирования будущего общественно политического движения, политической партии <...> — поиск и подготовка до 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах;

3. Сформировать информационную инфраструктуру для сохранения общественно-политического влияния при любом сценарии:

3.1. Свои каналы распространения информации (СМИ, социальные сети, сеть Telegram-каналов и сеть каналов YouTube).

3.2. Свои общественные организации и сеть местных лидеров общественного мнения.

В стратегии также перечислены некоторые ресурсы, которые уже контролируются Кремлем.







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Кроме того журналисты ссылаются на документ с октябрьским выступлением генерала Чернова, где тот настаивает на необходимости в ближайшее время провести в РБ конституционную реформу и передачу власти парламенту, в котором к власти прийти должны лояльные Москве силы.



В октябре также Чернов пересылает список "актива" привлекаемого АП РФ к работе по Белоруссии:

Самый свежий документ, о котором рассказывает The Insider – учредительная программа партии Право народа. Судя по программе, Кремль рассчитывает направить недовольство беларусов в сторону "конституционных реформ", надеясь, что это отвлечет их от борьбы против украденных выборов.

Исходя из информации полученной в программе, журналисты делают вывод, что Кремль планирует переход РБ к парламентско-президентской республике и масштабную приватизацию государственного сектора.

Также программа предлагает масштабную приватизацию государственного сектора.





По данным журналистов, потенциальный лидер партии – 28-летний Никита Логовой, выпускник факультета международных отношений БГУ, который в соцсетях активно поддерживает оппозиционные мероприятия, фотографируется с бело-красно-белым флагом.

Журналисты пишут, что Никита Логовой – сын Ивана Логового, совладельца и председателя совета директоров СП ООО "Фармлэнд", который находится в списке "актива", привлеченного Россией к работе в Беларуси.

Как отмечается, Логовой-старший поддерживает углубление "белорусско-российской интеграции" и открыто дистанцируется от Лукашенко.

Журналисты не знают, когда именно планируется учредительный съезд новой партии, но предполагают, что это должно произойти зимой.

Как отмечается, The Insider не удалось получить комментарии ни у кого из указанных выше лиц.

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