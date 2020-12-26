РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11950 посетителей онлайн
Новости
13 438 130

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Кремль запланировал создание в Беларуси политической партии, деятельность которой будет направлена против Александра Лукашенко и при этом она будет выступать за интеграцию с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Insider со ссылкой на документы, полученные из российского управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР Владимир Чернов.

По информации журналистов, рабочее название будущей партии Право народа.

Первый из этих документов назван "Стратегия работы в Республике Белоруссия" и подготовлен в сентябре 2020 года. В стратегии среди прочего утверждается, что "для сохранения влияния в Белоруссии необходимо:

1. Получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил в Белоруссии (войти в управляющие органы всех оппозиционных структур);

2. Создать ресурсную базу для формирования будущего общественно политического движения, политической партии <...> — поиск и подготовка до 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах;

3. Сформировать информационную инфраструктуру для сохранения общественно-политического влияния при любом сценарии:

3.1. Свои каналы распространения информации (СМИ, социальные сети, сеть Telegram-каналов и сеть каналов YouTube).

3.2. Свои общественные организации и сеть местных лидеров общественного мнения.

В стратегии также перечислены некоторые ресурсы, которые уже контролируются Кремлем.

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 01

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь манипулирует темой контрабанды оружия из Украины. Никаких подтверждений словам Лукашенко нет,- спикер Госпогранслужбы Демченко

Кроме того журналисты ссылаются на документ с октябрьским выступлением генерала Чернова, где тот настаивает на необходимости в ближайшее время провести в РБ конституционную реформу и передачу власти парламенту, в котором к власти прийти должны лояльные Москве силы.

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 03
В октябре также Чернов пересылает список "актива" привлекаемого АП РФ к работе по Белоруссии:

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 04

Самый свежий документ, о котором рассказывает The Insider – учредительная программа партии Право народа. Судя по программе, Кремль рассчитывает направить недовольство беларусов в сторону "конституционных реформ", надеясь, что это отвлечет их от борьбы против украденных выборов.

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 05

Исходя из информации полученной в программе, журналисты делают вывод, что Кремль планирует переход РБ к парламентско-президентской республике и масштабную приватизацию государственного сектора.

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 06

Также программа предлагает масштабную приватизацию государственного сектора.

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 07
Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 08

По данным журналистов, потенциальный лидер партии – 28-летний Никита Логовой, выпускник факультета международных отношений БГУ, который в соцсетях активно поддерживает оппозиционные мероприятия, фотографируется с бело-красно-белым флагом.

Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ 09

Журналисты пишут, что Никита Логовой – сын Ивана Логового, совладельца и председателя совета директоров СП ООО "Фармлэнд", который находится в списке "актива", привлеченного Россией к работе в Беларуси.

Как отмечается, Логовой-старший поддерживает углубление "белорусско-российской интеграции" и открыто дистанцируется от Лукашенко.

Журналисты не знают, когда именно планируется учредительный съезд новой партии, но предполагают, что это должно произойти зимой.

Как отмечается, The Insider не удалось получить комментарии ни у кого из указанных выше лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД опроверг заявление Лукашенко о якобы "тоннах оружия из Украины у террористов": "Очередные инсинуации"

Автор: 

Беларусь (7900) кремль (725) Лукашенко Александр (3613)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Така саме хрєнь відносно України теж мається в кремлівських сценаристів !!)))
показать весь комментарий
26.12.2020 18:31
+7
Хороший русский братишка/бастард - закопанный русский братишка/бастард.
показать весь комментарий
26.12.2020 18:35
+7
***
если не можешь поднять экономику своей страны - разхренячь соседние
(раша идеология)
показать весь комментарий
26.12.2020 18:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ты из КАЗЛАМОРДИИ строчишь???
У нас тут тоже был толи ЗАДумчивый, толи ЗАДроченый и тоже балакал на разных мовах. А сейчаз оно исцезло. Видать не справился со своими обязанностями и его это....того.
Хочешь повторить подвих павлика отморозова?
показать весь комментарий
26.12.2020 19:14 Ответить
Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 1938
показать весь комментарий
26.12.2020 18:51 Ответить
хотят беспроигрышного варианта...
но лука уже многое сделал,шоб оба варианта могли стать проигрышными для раиськи
показать весь комментарий
26.12.2020 18:53 Ответить
Ня падкажуць ці грамадзяне, практычна ўжо Федэральнага акругі Расійскай ********* "Беларусь", якую назву будзе ў вашага заўтрашняга шпацыру на свежым паветры? "За Расею облісею" ці "За адзіную і ня дзелім і вЯлікую і белую Русь укакаюсь"?
показать весь комментарий
26.12.2020 18:57 Ответить
Всё как всегда закончится у русских кражей денег. Смешно звучит "Кремль рассчитывает направить недовольство беларусов в сторону "конституционных реформ", надеясь, что это отвлечет их от борьбы против украденных выборов".
С таким к беларусам лучше не подходить. Абсолютное непонимание россиян того, что происходит в Беларуси
показать весь комментарий
26.12.2020 19:02 Ответить
Давненько не був в Беларусі, цікаво булоб подивитись на власні очі !!))
показать весь комментарий
26.12.2020 19:15 Ответить
Ваша независимость,это игра рф в демократию и только они почувствуют угрозу потери контроля ,посмотрите,что с вами сделают братья.
Лукашенко слишком многого просит за решение каких-то проблем,пора менять на более лояльного,да и народ возрадуется.
показать весь комментарий
26.12.2020 19:29 Ответить
Особо ничего и не происходит. Вечерние сэлфи(в кустах), постояшки на обочине, перебранка в соцсетях(ленивая).
показать весь комментарий
26.12.2020 19:58 Ответить
Kreml dolzno ustrojit i lukosenka,ego politika sovsem sootvestvujet raske.Mozet eto kak bi rezervni variant nametili jesli sto
показать весь комментарий
26.12.2020 19:05 Ответить
План "Б" !!!)))
показать весь комментарий
26.12.2020 19:14 Ответить
Відасік, а ти тут помогал против Лукашенка. Хочеш рускіє танки на литовской границе -- помогайте дальше тіхановской.
показать весь комментарий
26.12.2020 19:36 Ответить
Справа в тому що не лише танки , навіть "Іскандери" російські має Літва !! В Росєє є Кенінгсберщина !!))
показать весь комментарий
26.12.2020 19:44 Ответить
Tak oni i tak jest ruskije,vot kogda tut manevri,tak ix texniki u nasej granici skolko xoces,vidimo razvetka smotrit za ucenijami,ne Belorus armiji a raski privozit im texniku i specialistov dlia ************.Tam netu granic mezdu nimi kak vam kazetsia.
показать весь комментарий
26.12.2020 20:31 Ответить
Апазицийный блок За жицця))))
показать весь комментарий
26.12.2020 19:30 Ответить
В Украине со слугой народа проканало. Почему бы не попробовать в Беларуси...
показать весь комментарий
26.12.2020 19:54 Ответить


Карлик вообще свихнулся! Думает, что этих партийцев бацька лупить и мариновать , по тюрьмам, не станет...
показать весь комментарий
26.12.2020 20:15 Ответить
Якраз оцих не буде.
показать весь комментарий
26.12.2020 21:47 Ответить
Це чого? Так нехай усі протестувальники кажуть,
що вони з цієї партіі - їх лупцювати не стануть! .
показать весь комментарий
26.12.2020 22:52 Ответить
интересное фото, это лукаш присел или путлер на табуретку залез?
показать весь комментарий
26.12.2020 20:31 Ответить
типо когда медед влезал пыне на плечи, мог Юща в пупчик чмокнуть. А пыня на плечах у медеда мог только карамэльку...далее по тексту?
показать весь комментарий
26.12.2020 21:20 Ответить
***** задрал Лукашенко, вечно торгуется.
Пора ставить своих.
показать весь комментарий
26.12.2020 23:01 Ответить
азиатская красная Орда упорно хочет сожрать европейскую Белую Русь, однако, историческое время для заглота уже упущено: после того, как сдохла СССРань, уже выросли и стали взрослыми людьми 2 поколения беларусов.

Они не пойдут в СССРанское стойло, им намного ближе свободные демократически страны-соседи Польша и Литва, чем имперская Орда.
показать весь комментарий
27.12.2020 01:24 Ответить
Кацапы заберут Беларусь по-любому. С этим ничего не поделать. Но нужно внимательно следить, чтоб нас вся эта квартальная нечисть туда же не сдала.
показать весь комментарий
27.12.2020 07:23 Ответить
ИНТЕГРАЦИЯ В РОССИЮ ХОРОША ДЛЯ РАЗГРАБЛЕНИЯ РОССИИ !!! ТОЛЬКО У НИХ НИЧЕГО СВОЕГО НЕТ !!! ВСЕ НАГРАБЛЕННОЕ !!!
показать весь комментарий
27.12.2020 08:28 Ответить
ВСЕ БОЛЬШИЕ СТРАНЫ ПАРАЗИТЫ !!!
показать весь комментарий
27.12.2020 08:30 Ответить
Кремль створює у Білорусі партію проти Лукашенка і за інтеграцію з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1641
показать весь комментарий
27.12.2020 08:49 Ответить
ЛЮДИ повстали проти сваволі це в інших провінціях паРафії німі скоти.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:22 Ответить
Учитесь, как системно работать!
показать весь комментарий
27.12.2020 14:30 Ответить
Нічаго там расєї не треба саздаваць, білорасєяни народжуються аби бути підлабузниками расєян...
показать весь комментарий
27.12.2020 21:38 Ответить
Беларусы захотели молодого президента. Вот им и молодой. Даже моложе нашего клоуна.
показать весь комментарий
27.12.2020 22:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 