Кремль создает в Беларуси партию против Лукашенко и за интеграцию с РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Кремль запланировал создание в Беларуси политической партии, деятельность которой будет направлена против Александра Лукашенко и при этом она будет выступать за интеграцию с Россией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Insider со ссылкой на документы, полученные из российского управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР Владимир Чернов.
По информации журналистов, рабочее название будущей партии Право народа.
Первый из этих документов назван "Стратегия работы в Республике Белоруссия" и подготовлен в сентябре 2020 года. В стратегии среди прочего утверждается, что "для сохранения влияния в Белоруссии необходимо:
1. Получить влияние над максимальным количеством формирующихся политических сил в Белоруссии (войти в управляющие органы всех оппозиционных структур);
2. Создать ресурсную базу для формирования будущего общественно политического движения, политической партии <...> — поиск и подготовка до 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах;
3. Сформировать информационную инфраструктуру для сохранения общественно-политического влияния при любом сценарии:
3.1. Свои каналы распространения информации (СМИ, социальные сети, сеть Telegram-каналов и сеть каналов YouTube).
3.2. Свои общественные организации и сеть местных лидеров общественного мнения.
В стратегии также перечислены некоторые ресурсы, которые уже контролируются Кремлем.
Кроме того журналисты ссылаются на документ с октябрьским выступлением генерала Чернова, где тот настаивает на необходимости в ближайшее время провести в РБ конституционную реформу и передачу власти парламенту, в котором к власти прийти должны лояльные Москве силы.
В октябре также Чернов пересылает список "актива" привлекаемого АП РФ к работе по Белоруссии:
Самый свежий документ, о котором рассказывает The Insider – учредительная программа партии Право народа. Судя по программе, Кремль рассчитывает направить недовольство беларусов в сторону "конституционных реформ", надеясь, что это отвлечет их от борьбы против украденных выборов.
Исходя из информации полученной в программе, журналисты делают вывод, что Кремль планирует переход РБ к парламентско-президентской республике и масштабную приватизацию государственного сектора.
Также программа предлагает масштабную приватизацию государственного сектора.
По данным журналистов, потенциальный лидер партии – 28-летний Никита Логовой, выпускник факультета международных отношений БГУ, который в соцсетях активно поддерживает оппозиционные мероприятия, фотографируется с бело-красно-белым флагом.
Журналисты пишут, что Никита Логовой – сын Ивана Логового, совладельца и председателя совета директоров СП ООО "Фармлэнд", который находится в списке "актива", привлеченного Россией к работе в Беларуси.
Как отмечается, Логовой-старший поддерживает углубление "белорусско-российской интеграции" и открыто дистанцируется от Лукашенко.
Журналисты не знают, когда именно планируется учредительный съезд новой партии, но предполагают, что это должно произойти зимой.
Как отмечается, The Insider не удалось получить комментарии ни у кого из указанных выше лиц.
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У нас тут тоже был толи ЗАДумчивый, толи ЗАДроченый и тоже балакал на разных мовах. А сейчаз оно исцезло. Видать не справился со своими обязанностями и его это....того.
Хочешь повторить подвих павлика отморозова?
но лука уже многое сделал,шоб оба варианта могли стать проигрышными для раиськи
С таким к беларусам лучше не подходить. Абсолютное непонимание россиян того, что происходит в Беларуси
Лукашенко слишком многого просит за решение каких-то проблем,пора менять на более лояльного,да и народ возрадуется.
Карлик вообще свихнулся! Думает, что этих партийцев бацька лупить и мариновать , по тюрьмам, не станет...
що вони з цієї партіі - їх лупцювати не стануть! .
Пора ставить своих.
Они не пойдут в СССРанское стойло, им намного ближе свободные демократически страны-соседи Польша и Литва, чем имперская Орда.