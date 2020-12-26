РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11734 посетителя онлайн
Новости
6 974 39

Блогеру из России на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Блогеру из России на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

В "Борисполе" пограничники остановили и запретили въезд в Украину блогеру из РФ, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданке РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - сказано в сообщении.

Нарушительницей оказалась блогер из РФ. Иностранку пограничники не пропустили в Украину и на три года запретили ей въезд в страну.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора ее родным: "Мужу - 13,5 лет, брату - 13 лет, отцу - 19 лет. Остановите террор!". ФОТО

"Сейчас россиянка ждет обратного рейса", - добавили в ведомстве.

Блогеру из России на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба 01

Автор: 

Госпогранслужба (6475) Крым (26411) россия (95683) блогер (218)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Откуда вы лезете, бл....?
показать весь комментарий
26.12.2020 18:40
+12
Ну, і хто це така? Наскільки відома, щоб про неї окрему новину писати?
показать весь комментарий
26.12.2020 18:39
+10
Что за шмара?
показать весь комментарий
26.12.2020 18:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, і хто це така? Наскільки відома, щоб про неї окрему новину писати?
показать весь комментарий
26.12.2020 18:39 Ответить
Це з серії "Ми працюємо". Дальші серії: "Ми ловимо", "Виявляємо", "Знаходимо", "Захищаємо"... Але людям сподобався багаторічний серіал "Ми втікаємо в Польщу"
показать весь комментарий
26.12.2020 18:48 Ответить
Теперь блогерша начнет размазывать сопли и слезы на своей прогрессивной морде и вещать о том, какие фашисты окопались в Украине.
показать весь комментарий
26.12.2020 18:39 Ответить
Та нехай розмазує чи то шмаклі, чі то сперму по своїй пиці! Нам шо? Ми квартал бачили!),
показать весь комментарий
26.12.2020 19:34 Ответить
Откуда вы лезете, бл....?
показать весь комментарий
26.12.2020 18:40 Ответить
Что за шмара?
показать весь комментарий
26.12.2020 18:42 Ответить
по нормальному так должно быть с каждым кацарылом посетившим Крым не через украинскую границу от тогда капоиды поменьше будут спорить о принадлежности Крыма
показать весь комментарий
26.12.2020 18:43 Ответить
ні так має бути просто з кожним козломордим, був він чи ні в Криму, достатньо, що воно на підарасії живе.
показать весь комментарий
27.12.2020 10:40 Ответить
по-нормальному было бы сажать в тюрьму такуих "русо туристо - облико аморале" (с) за нарушение закона Украины, и формировать обменный фонд с курятником, а не сопли жевать отправляя этих петухов и куриц в страну отбытия.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:02 Ответить
думаю это правильно что не озвучивают кто это.для удобства можно это называть т.п.
показать весь комментарий
26.12.2020 18:46 Ответить
Потеря очередного туриста, которая могла бы оставить у нас штуку баксов - это не подвиг!
показать весь комментарий
26.12.2020 18:51 Ответить
она прилетела заражать украинцев триппером и педикулезом.
показать весь комментарий
26.12.2020 18:56 Ответить
Вы знакомы?
показать весь комментарий
26.12.2020 19:21 Ответить
Нет. Но это типичная мокшанская практика. Лишняя хромосома, генетика, ногтем не раздавишь.
показать весь комментарий
26.12.2020 19:55 Ответить
Ты готов за деньги свою жену/девушку на перепихон отдать? Заработаешь...
показать весь комментарий
26.12.2020 19:35 Ответить
+
показать весь комментарий
27.12.2020 18:40 Ответить
Прям усі кацапи приїжджають сюди баксами смітити. Звідки таке плазування перед кацапами? Та вони в Крим віджатий зі своєю мівіною, чи як вона там в них називається, їздять. А тут прямо за день - два штуку баксів лишать. А такі "блохери" часто їздять сюди ще якісь "майстер-класи" давати на запрошення місцевої вати. Так що ту штуку вона скоріше б вивезла звідси.
показать весь комментарий
27.12.2020 06:10 Ответить
Некоторые регионы Украины уже "осчаливили" такими туристами, теперь те ноют "кормите и поите нас" на туристов не насчитывают токо в Украине что то выпрашивают.
показать весь комментарий
27.12.2020 08:34 Ответить
хто турист, кацапка, звідки у неї гроші, тим більш нескрепні бакси?
показать весь комментарий
27.12.2020 10:42 Ответить
Надеюсь это была Ксюша Собчак
показать весь комментарий
26.12.2020 18:51 Ответить
яка різниця ?
москаль є москаль.
і його місцина за порєбріком.
показать весь комментарий
26.12.2020 18:53 Ответить
Блогеру из России на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8577
показать весь комментарий
26.12.2020 18:54 Ответить
Ну так озвучьте погремуху этой счастливицы!
показать весь комментарий
26.12.2020 18:55 Ответить
Може десь-такі гепнецця між перельотами до рашкі ця потвора мєртвєччук?!))))
показать весь комментарий
26.12.2020 19:42 Ответить
1. Закріпити в законодавстві кримінальну (3 роки) відповідальність за незаконне відвідування Криму.
2. В Борисполі чи інших місцях ловити кацапів як зайців для обмінного фонду.
Пфсля цього кількість бажаючих відвідувати Крим в незаконний спосіб значно зменшиться.
показать весь комментарий
26.12.2020 19:10 Ответить
впринципі 3 роки увязнення це було би непогано, але де ту всю непотріб утримувати і ще й за наш рахунок, і їм же за щастя буде тут сидіти 3 роки, а не на підарасії, тому треба не три роки заборони, а довічно.
показать весь комментарий
27.12.2020 10:45 Ответить
я думаю краще штраф величезний тисяч так 100 за відвідування і заборона ясне діло довічно на в]зд в Україну, але й виїхати тільки після сплати штрафу, а поки не сплатить примусові роботи
показать весь комментарий
27.12.2020 10:46 Ответить
Ой, не впустили ... Лишенько яке
Треба було впустити ... і в обмінний фонд
показать весь комментарий
26.12.2020 19:23 Ответить
Я за то , что бы москалям с московии вообще запретит приезжать в Украину .
показать весь комментарий
26.12.2020 19:46 Ответить
Як у Ізраїлі, де визначені "країни-вороги", куди не можна їздити і чиїх громадян не впускають в Ізраїль.
показать весь комментарий
26.12.2020 20:58 Ответить
Имя, сестRa??
показать весь комментарий
26.12.2020 20:07 Ответить
Как её название? Или это не имеет назначения))) этих блоХеров как собак нерезаных(зачем резать собак, я тоже не понимаю!))))
показать весь комментарий
26.12.2020 22:19 Ответить
Некоторых ватников-реперов преЗЕдент у себя принимает, а тут какую то ничем не отметившуюся молодуху не пускают
показать весь комментарий
26.12.2020 22:26 Ответить
Вопрос "чей Крым?" развернет обратно 99% понаехавших кацапов.
показать весь комментарий
27.12.2020 00:50 Ответить
Нужно ввести симметричный российскому закон о криминальной овтственности за неправильный публичный ответ на вопрос "чей Крым?" и кацапы сами перестнут переться в Украину. Пятая колонна тоже прикусят языки.
показать весь комментарий
27.12.2020 00:57 Ответить
А ШО ТАМ СОФА РОТАРУ !!!??? ИМЕЕТ ПОГРАНИЧНИКОВ В РОТАРУ !?)
показать весь комментарий
27.12.2020 08:26 Ответить
а що тотаке "блохєрка"? достатньо заборонили кацапці в'їзд в Україну і нєфіг.
показать весь комментарий
27.12.2020 10:38 Ответить
 
 