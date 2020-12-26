Блогеру из России на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба
В "Борисполе" пограничники остановили и запретили въезд в Украину блогеру из РФ, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданке РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым", - сказано в сообщении.
Нарушительницей оказалась блогер из РФ. Иностранку пограничники не пропустили в Украину и на три года запретили ей въезд в страну.
"Сейчас россиянка ждет обратного рейса", - добавили в ведомстве.
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москаль є москаль.
і його місцина за порєбріком.
2. В Борисполі чи інших місцях ловити кацапів як зайців для обмінного фонду.
Пфсля цього кількість бажаючих відвідувати Крим в незаконний спосіб значно зменшиться.
Треба було впустити ... і в обмінний фонд