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В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль

В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль

Завершение бюджетного года, развитие атомной энергетики, тренд на восстановление промышленности, уменьшение безработицы, результаты программы "5-7-9" - таковы были основные экономические события этой недели.

Как передает Цензор.НЕТ, такие итоги подвел на своей странице в Фейсбуке Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это последнее сообщение из рубрики "Экономика недели" в этом году. В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики на почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал премьер.

Глава правительства отметил, что по состоянию на 23 декабря, общий фонд государственного бюджета был выполнен на 100%. "До конца года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

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Также, отметил премьер, несмотря на манипуляции отдельных политиков, государство полностью выполняет свои обязательства, в частности, финансирование капитальных расходов.

"На Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляются", - добавил Шмыгаль.

Среди событий недели Премьер отметил свой визит в Херсонскую область, где завершилось строительство воздушной линии электропередачи Запорожская АЭС - подстанция "Каховская".

"По словам руководства Энергоатома - это даст возможность Запорожской атомной электростанции в январе следующего года впервые в своей истории выйти на полную мощность в своей работе. За 11 месяцев этого года украинские АЭС выработали 52% всей электроэнергии, что абсолютно сопоставимо цифрам прошлых лет. Атомная энергетика и ее развитие были и остаются одним из приоритетов нашего правительства. В следующем году Украина впервые откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России. Это сэкономит украинским налогоплательщикам сотни миллионов долларов и уменьшит нашу зависимость от страны-агрессора", - рассказал Премьер-министр.

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Также, на прошедший неделе стали известны оптимистичные данные по уменьшению уровня безработицы, созданию и сохранению рабочих мест, отметил глава правительства.

"Безработица, создание и сохранение рабочих мест стали одним из крупнейших вызовов перед Правительством в этом году. В третьем квартале этого года, по сравнению со II кварталом, общее количество безработных уменьшилось на 600 тысяч человек, а общий уровень безработицы вернулся фактически до уровня конца 2018 года. Правительство выделило миллиарды гривен на поддержку бизнеса, благодаря чему удалось сохранить около 400 тыс. рабочих мест", - отметил Шмыгаль.

Премьер также вспомнил Программу доступных кредитов для МСБ "5-7-9", которая в этом году вышла на отметку в 16 млрд грн. Такие показатели выполнения программы были обнародованы на прошедшей неделе.

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"В кризисный год - это огромный успех. Впервые за последние 10 лет небольшие предприниматели получили возможность брать дешевые деньги для развития и поддержки собственного дела. И это не отдельные избранные "друзья", а почти 7000 различных бизнесов, где работают сотни тысяч наших граждан. В следующем году государство выделяет на программы доступного кредитования 12 млрд грн, что позволит обеспечить уже десятки миллиардов доступных денег для малых и средних предпринимателей", - рассказал Шмыгаль.

Он также отметил обнародованные на неделе данные по восстановлению промышленного производства в ноябре этого года до уровня ноября 2019-го.

"Если сравнивать с октябрем, то промышленность выросла почти на 1,5%. Комплексные программы поддержки промышленности, в частности, машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 год так же предусмотрены миллиарда гривен поддержки", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство получило более 300 тыс. заявок на карантинные 8 тыс. грн, обращаться можно до 31 декабря, - Шмыгаль

Среди новостей недели Шмыгаль также назвал запуск Единого экспортного вебпортала.

"Это платформа для украинского бизнеса, которая поможет ему выйти на новые рынки. Важно, что проект настроен также на поддержку малого и среднего бизнеса, который заинтересован в экспорте своей продукции. По данным Всемирной торговой организации, общий товарооборот в этом году упадет на более 9%. При этом украинский экспорт в последние месяцы демонстрирует рост по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года (в ноябре на невероятные + 9%). Поэтому поддержка наших экспортеров в 2021 году будет расширена", - резюмировал премьер-министр.

Автор: 

ВВП (643) экономика (3881) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+36
В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2941
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26.12.2020 18:59
+30
шо,опять?
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26.12.2020 18:59
+27
В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль

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В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8732
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26.12.2020 19:11
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У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5982
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26.12.2020 21:17 Ответить
Володимир Омелян: Те, що на цьому фото - це повністю ручне керування Урядом України з боку Банкової. Навіть за часів Кучми чи Януковича це було б недопустимо
26.12.2020, 19:10 • 1321 • https://uainfo.org/blognews/1609002191-volodimir-omelyan-te-shcho-na-tsomu-foto-tse-povnistyu-ruchne.html#mc-container 3

Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов похвалився новим фото в кабінеті заступника голови ОП Юлії Свириденко, на якому присутній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в очікуванні чиновниці. За словами ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, він не має права перебувати в цьому офісі.
У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4818

На знімку, який опублікував радник голови ОП Тимофій Милованов, зображені він, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заступниця міністра розвитку економіки Світлана Панаіотіді й радниця прем'єр-міністра Наталія Бойко. На фото видно, що всі вони сидять за одним столом у кабінеті заступниці голови Офісу президента Юлії Свириденко. Омелян заявив, що це підтверджує те, що урядом України керує Банкова.
Про це Омелян https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10158271241353439 написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Коли Вам Зеленський буде розповідати, що він хороший, а проблема в Уряді чи парламенті - запам'ятайте це фото!
Прем'єр-міністр, глава виконавчої влади, сидить в кабінеті заступника керівника офісу Президента і смиренно чекає, коли вона з'явиться!
Соррі, але навіть за часів Кучми чи Януковича це було б недопустимо.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1608826509-vlada-vikoristovue-y-vikidae-profesionaliv-a-vidtak-skiglit.html Влада використовує й викидає професіоналів, а відтак скиглить про кадровий голод - Казанський
Рівень Прем'єр-міністр - це виключно Президент, міністри, керівники правоохоронних відомоств, керівництво НБУ.
Згідно з законом, він, як і всі інші держслужбовці, зобов'язаний зустрічатися з усіма народними депутатами, але, згідно з усталеною практикою, це керівництво парламенту, або голови комітетів чи фракцій.
Це, що на цьому фото - це ганьба і повністю ручне керування Урядом України з боку Банкової.
Який би контекст чи події цьому не передували, навіть твіт Мендель «Всі на Банкову!»", - написав Омелян.
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26.12.2020 21:21 Ответить
Якщо дивитись з фото - то окрім Шмигаля - усі інші з дурки, масками закрито роти, щоб не було видко, як слина тече з вивалених язиків. Тож ручне управління цілком логічне.
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27.12.2020 18:30 Ответить
мерзавец
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26.12.2020 21:30 Ответить
это же может мундель двумя твитами, зачем нужен шмыгаль
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26.12.2020 21:35 Ответить
У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5208
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26.12.2020 21:40 Ответить
😂😂😂
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27.12.2020 00:31 Ответить
Заходим на бреющем и плавно заваливаемся в штопор.
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26.12.2020 21:43 Ответить
Як би ще добавив, що будуть зменшені ціни на газ, електроенергію, комунальні послуги та збільшенню реальнго прожиткового рівня, то можна було б аплодувати, атак лише проекти.....
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26.12.2020 22:09 Ответить
Почему не 40? Пиз. еть не мешки ворочать. Почему-то гидрометцентр вспомнился, у нах прогноз солнце и +10, смотришь в окно, а там дождь, грязь, мразь. Кому я поверю?
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26.12.2020 22:10 Ответить
Можно и 15%, у вас только врать легко выходит.
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26.12.2020 22:23 Ответить
Таких скоморохов экономистов надо по березкам развешивать.
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26.12.2020 22:24 Ответить
"...планов громаздье..." а у подальшому 3.14.
Робиться усе для того щоби паралізувати владні структури, щоби бидлу навішати тезу, що лише одна особа зможе вивести їх з опи - це "за Жопу".
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26.12.2020 22:34 Ответить
МУДОЗВОН
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27.12.2020 09:15 Ответить
Язык ,как известно без костей и бумага всё терпит и нашему телятку вовка зьисты як з горы посцяты! Все они шмыгнут и только их видели ,а долги кто отдавать будет ?
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26.12.2020 22:48 Ответить
У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6837.
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26.12.2020 22:51 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZWQXL2mn6y6Foqd3tU1RpUIiy-**********************************************************************************-PJQMz3qhw0gedg_Lf2J3o&__tn__=-]C%2CP-R
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сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZWQXL2mn6y6Foqd3tU1RpUIiy-**********************************************************************************-PJQMz3qhw0gedg_Lf2J3o&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZWQXL2mn6y6Foqd3tU1RpUIiy-**********************************************************************************-PJQMz3qhw0gedg_Lf2J3o&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 1 ч ·

Шмыгаль дал экономический прогноз на 2021 год.Рост экономики Украины 5 процентов.Рост состояния Ахметова 5 ТЫСЯЧ процентов..
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26.12.2020 22:58 Ответить
Шмыгаль, пора тебе уже шмыгнуть куда-нибудь в норку и там спрятаться. НАДОЕЛ!
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26.12.2020 23:16 Ответить
Безробіття і економіка явно зростуть - ще більше населення виїде за кордон та пересилатиме зароблене родинам, що залишилися дома.
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26.12.2020 23:30 Ответить
За "Нептуном" вже шикується черга іноземних армій: першим імпортером РК-360МЦ стане Індонезія - СЗТФ "Прогрес"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/za_neptunom_vzhe_shikujetsja_cherga_inozemnih_armij_pershim_importerom_rk_360mts_stane_indonezija_sztf_progres-2415.html
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26.12.2020 23:37 Ответить
А что каннабис уже разрешили , что он так обкурился?
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27.12.2020 00:18 Ответить
Рост +5 был при Порошенко, сейчас -11% вроде бы ))
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27.12.2020 04:45 Ответить
да не 5% роста, а палата №6...
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27.12.2020 06:41 Ответить
Что-то я его раньше на сцене 95-квартала не видел
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27.12.2020 07:08 Ответить
бухгалтера всегда в тени. пока не выйдут на гос-сцену))
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27.12.2020 09:50 Ответить
Шмыг - туда, шмыг - сюда, да, какая разница. В реальности, надо ждать 5% падения. Так обленились, что заковыристую ложь придумать лень. Просто переворачивают наоборот. Оборотни, одним словом.
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27.12.2020 07:45 Ответить
А ИНФЛЯЦИЯ 10 % !!!??? ДОЛБОДЯТЕЛ ТЫ ПЗДЛИВЫЙ !!! ЧТОБ ТВОИ ВСЕ ДЕТИ ПОГИБЛИ !!!
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27.12.2020 08:23 Ответить
параллельно интересно было бы узнать - а на скоко %% вырастет прибыль у самого шмыргаля и у всей зе-банды?
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27.12.2020 09:49 Ответить
Поверю только тогда когда увижу в Мендель в твитере
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27.12.2020 10:00 Ответить
в новый год заходим с Главным прогнозом, ваЗЕлин, беня и весь малоПИД,,,роский, ваЗЕлиновский Сброд идут на Х,,,Й с полной конфискацией....
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27.12.2020 10:29 Ответить
щойно від блогера https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/476684/sortby/date почув цікаву версію: оці всі побрехеньки від Шмигаля, Степанова (по пандемії короновірусу), Марченка, Мендель, тощо - це таким чином готують для ЗЕ-клована звіт-брехню під "привітання з шампанським" на Новий рік.
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27.12.2020 12:14 Ответить
Він реально це говорить? Ти спочатку зарплатню закрий по бюджетникам до 31 грудня, я навіть не беру до уваги заморожені платежі по незахищених статтях у держ.установах, які ви не проводите по казні бо ні з чого платити. Кому ти "чешиш" про рост - ну хіба що зебілам, які точно повірять у "зелену-божу-росу"!
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27.12.2020 13:04 Ответить
Экономика, в полный рост, войди!
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27.12.2020 16:52 Ответить
Входит и выходит, замечательно выходит в - 5%. Безответственный трепач, а-ля трамп.
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27.12.2020 17:58 Ответить
Больше твитов!
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27.12.2020 17:21 Ответить
у дурака Пасха и Рождество в один день, что жадть от такого идиота!
У новий рік заходимо з прогнозами зростання економіки на майже 5%, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 611
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27.12.2020 17:32 Ответить
Чого це не 500% ? За давніми традиціями кварталу - зі сцени можна ляпати все, що завгодно.
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27.12.2020 18:32 Ответить
почему Шмыгаль не говорит о том что при росте ВВП свыше 3% автоматом включается "счетчик".

Украина в 2014−15 годах оказалась на грани дефолта. В связи с этим Министерство финансов под руководством Натальи Яресько в августе 2015 года договорились с инвесторами о списании части внешнего долга, который составлял $15 млрд при золотовалютных резервах НБУ $12,6 млрд. Одновременно выплаты по другой его части были привязаны к экономическому росту Украины.
Во время реструктуризации были списаны 20% от суммы долга (около $3,6 млрд) и дана отсрочка погашения выпусков гособлигаций на четыре года - с 2015-2023 до 2019−2027. В то же время средневзвешенная купонная ставка была повышена с 7,22% до 7,75%. В качестве компенсации были выпущены дополнительные ценные бумаги - ВВП-варранты (VRI) на $3,2 млрд. Их получила часть кредиторов.
Выплаты по ВВП-варрантам начнутся, если ВВП Украины составит $125,4 млрд. Этот уровень был достигнут в 2018 году. Также, сумма выплат по VRI зависит от динамики роста ВВП Украины:3% - нулевые выплаты;от 3% до 4% - 15% от каждого процента прироста ВВП свыше этой планки;4% - 40% каждого следующего процента прироста.

https://nv.ua/biz/economics/rost-ekonomiki-skolko-ukraine-nuzhno-budet-zaplatit-po-vvp-varrantam-novosti-ukrainy-50054745.html
так что чем выше рост ВВП тем выше выплаты КРЕДИТОРАМ.

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27.12.2020 19:42 Ответить
Уверенный негативный рост.
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27.12.2020 19:43 Ответить
Ну так 500000 робочих місць створили, усе сходиться.
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27.12.2020 20:03 Ответить
А чому Шмигаль не додає, що приріст в майже 5% йде зі знаком мінус?..
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27.12.2020 21:58 Ответить
А нуж Шмарля, расскажи, какая область экономики даст прибыль аж 5% ВВП.
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27.12.2020 23:32 Ответить
В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики на почти + 5%. Источник: https://censor.net/ru/n3239212

Ещё бы знать, с чем мы из него выйдем . . .
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28.12.2020 02:20 Ответить
тобто шмиг признався, що навіть через рік економіка буде все ще в мінусі??? Бо ж -5% і потім +5% - це все ще МІНУС! ТОБТО ДВА РОКИ ОБВАЛУ ОЧІКУЄТЬСЯ? цей і наступний рік? нащо тоді така влада? У ВІДСТАВКУ ВСІХ! ВКЛЮЧНО З КЛОВАНОМ!
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28.12.2020 05:23 Ответить
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