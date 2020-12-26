В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль

Завершение бюджетного года, развитие атомной энергетики, тренд на восстановление промышленности, уменьшение безработицы, результаты программы "5-7-9" - таковы были основные экономические события этой недели.

Как передает Цензор.НЕТ, такие итоги подвел на своей странице в Фейсбуке Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это последнее сообщение из рубрики "Экономика недели" в этом году. В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики на почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал премьер.

Глава правительства отметил, что по состоянию на 23 декабря, общий фонд государственного бюджета был выполнен на 100%. "До конца года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением пошлин на более чем 60 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

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Также, отметил премьер, несмотря на манипуляции отдельных политиков, государство полностью выполняет свои обязательства, в частности, финансирование капитальных расходов.

"На Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляются", - добавил Шмыгаль.

Среди событий недели Премьер отметил свой визит в Херсонскую область, где завершилось строительство воздушной линии электропередачи Запорожская АЭС - подстанция "Каховская".

"По словам руководства Энергоатома - это даст возможность Запорожской атомной электростанции в январе следующего года впервые в своей истории выйти на полную мощность в своей работе. За 11 месяцев этого года украинские АЭС выработали 52% всей электроэнергии, что абсолютно сопоставимо цифрам прошлых лет. Атомная энергетика и ее развитие были и остаются одним из приоритетов нашего правительства. В следующем году Украина впервые откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России. Это сэкономит украинским налогоплательщикам сотни миллионов долларов и уменьшит нашу зависимость от страны-агрессора", - рассказал Премьер-министр.

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Также, на прошедший неделе стали известны оптимистичные данные по уменьшению уровня безработицы, созданию и сохранению рабочих мест, отметил глава правительства.

"Безработица, создание и сохранение рабочих мест стали одним из крупнейших вызовов перед Правительством в этом году. В третьем квартале этого года, по сравнению со II кварталом, общее количество безработных уменьшилось на 600 тысяч человек, а общий уровень безработицы вернулся фактически до уровня конца 2018 года. Правительство выделило миллиарды гривен на поддержку бизнеса, благодаря чему удалось сохранить около 400 тыс. рабочих мест", - отметил Шмыгаль.

Премьер также вспомнил Программу доступных кредитов для МСБ "5-7-9", которая в этом году вышла на отметку в 16 млрд грн. Такие показатели выполнения программы были обнародованы на прошедшей неделе.

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"В кризисный год - это огромный успех. Впервые за последние 10 лет небольшие предприниматели получили возможность брать дешевые деньги для развития и поддержки собственного дела. И это не отдельные избранные "друзья", а почти 7000 различных бизнесов, где работают сотни тысяч наших граждан. В следующем году государство выделяет на программы доступного кредитования 12 млрд грн, что позволит обеспечить уже десятки миллиардов доступных денег для малых и средних предпринимателей", - рассказал Шмыгаль.

Он также отметил обнародованные на неделе данные по восстановлению промышленного производства в ноябре этого года до уровня ноября 2019-го.

"Если сравнивать с октябрем, то промышленность выросла почти на 1,5%. Комплексные программы поддержки промышленности, в частности, машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 год так же предусмотрены миллиарда гривен поддержки", - отметил премьер.

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Среди новостей недели Шмыгаль также назвал запуск Единого экспортного вебпортала.

"Это платформа для украинского бизнеса, которая поможет ему выйти на новые рынки. Важно, что проект настроен также на поддержку малого и среднего бизнеса, который заинтересован в экспорте своей продукции. По данным Всемирной торговой организации, общий товарооборот в этом году упадет на более 9%. При этом украинский экспорт в последние месяцы демонстрирует рост по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года (в ноябре на невероятные + 9%). Поэтому поддержка наших экспортеров в 2021 году будет расширена", - резюмировал премьер-министр.