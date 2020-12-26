"Слуга народа" Гетманцев: Я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта, половинчатые ограничения малоэффективны

В стране следовало бы ввести полный локдаун с остановкой транспорта, но утвержденный правительством жесткий карантин с 8 по 24 января также является хорошим решением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сказал в интервью Радио Свобода

По его словам, нет другого пути сдерживания пандемии коронавируса, чем такие ограничения.

"Вообще моя точка зрения – я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем.

Вместе с тем, надо отметить – решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", - отметил он.

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