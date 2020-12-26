"Слуга народа" Гетманцев: Я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта, половинчатые ограничения малоэффективны
В стране следовало бы ввести полный локдаун с остановкой транспорта, но утвержденный правительством жесткий карантин с 8 по 24 января также является хорошим решением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сказал в интервью Радио Свобода
По его словам, нет другого пути сдерживания пандемии коронавируса, чем такие ограничения.
"Вообще моя точка зрения – я сторонник полного локдауна с прекращением транспорта. Я последовательный сторонник этого решения. Потому что любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем.
Вместе с тем, надо отметить – решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", - отметил он.
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А кто это - ""Слуга народа" Гетманцев" ?
Варианты ответа:
1.Идиот.
2. Профессор медицины, специалист-эпидемиолог.
3. Ушлый мошенник, сумевший обвести вокруг пальца тупую часть общества на выборах, и теперь эта тупая часть общества, взяв в заложники остальных, доверила мошеннику всех нас лечить.
Кстати, инфа 146%, от КОВИДа хорошо помагает мумиё...
санитаркамедик?
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Медична комісія tZE inform
Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 23 декабря 2020 года Количество заболевших 16300 + Умерших 257. С 28.11.2020 г. по 24.12 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
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Объясни лучше, почему полный локдаун с остановкой транспорта лучше, чем без остановки.
Можно всем людям на Земле головы поотрубать за сутки и эпидемия быстро закончится.