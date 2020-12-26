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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук о словах Зеленского о массовой мобилизации в случае нападения РФ: "Это нормальный ответ патриота Украины"

Кравчук о словах Зеленского о массовой мобилизации в случае нападения РФ:

Заявление президента Владимира Зеленского о вероятном нападении России на Украину и возможности массовой мобилизации украинцев является нормальной реакцией патриота на угрозу для родной земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый президент Леонид Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Журналист задал вопрос: если бы с Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", - отметил Кравчук.

По его словам, "президент не мог ответить иначе".

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"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, чиновники – то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", - подчеркнул первый президент.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Фокусу" заявил, что в случае нового нападения России с другого направления "будет большая война, мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Кравчук Леонид (1226)


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Топ комментарии
+75
четырежды "патриота"!!!
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26.12.2020 19:51
+60
Таки да.

Кравчук про слова Зеленского о массовой мобилизации в случае нападения РФ: "Это нормальный ответ патриота Украины" - Цензор.НЕТ 7248
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26.12.2020 20:13
+47
Ясна річ,цеж "Почесний уклонист України" !!)))
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26.12.2020 19:52
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Страница 3 из 3
фрезерно раскладной сундук.
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27.12.2020 04:58 Ответить
Никакого от тебя толку.
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27.12.2020 04:59 Ответить
лишь бы от тебя был
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27.12.2020 05:01 Ответить
Тебя от меня ни цента прибыли, поверь.
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27.12.2020 05:01 Ответить
коммуняка про центы? - очнись - все на идее.
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27.12.2020 05:03 Ответить
Деньги - механизм, а не цель. Ротшильды это знают, а вот те кто на них работают - не знают. Или не хотят знать.
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27.12.2020 05:05 Ответить
ты упоротый как все комсорги - куда их не привези, они все равно портянки не снимут...
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27.12.2020 05:07 Ответить
Позорно слился ты, неидейный.
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27.12.2020 05:08 Ответить
ну если тебе так пригрезилось, то нехай будет да
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27.12.2020 05:10 Ответить
Кравчук тоже достойный президент Украины
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26.12.2020 21:46 Ответить
Кравчук про слова Зеленського щодо масової мобілізації у разі нападу РФ: "Це нормальна відповідь патріота України" - Цензор.НЕТ 5866
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26.12.2020 21:48 Ответить
два патриота "кравчук, дай закурить" и четырежды стемившийся родину защищать - не смешите мне здесь...
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26.12.2020 21:50 Ответить
Патриоты от военкоматов не бегают
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26.12.2020 22:00 Ответить
Никого призывать не надо.
Если враг нападёт, местная ботоферма встанет во весь рост

и победит супостата кретинскими комментами и олигофренскими фотожабами.
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26.12.2020 22:06 Ответить
Кравчук про слова Зеленського щодо масової мобілізації у разі нападу РФ: "Це нормальна відповідь патріота України" - Цензор.НЕТ 9445
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26.12.2020 22:12 Ответить
Это правильные слова из уст не совсем правильных людей.
Призовут, значит надо идти защищать Украину!
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26.12.2020 22:14 Ответить
Зеленський по-справжньому становиться Президентом держави!
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26.12.2020 22:16 Ответить
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27.12.2020 01:07 Ответить
Кравчук про слова Зеленского о массовой мобилизации в случае нападения РФ

Бабы еще нарожают.
Что кравчук- старый дебил комуняка, что вислюк - савок беспросветный, воевать не будут. И дети их, и внуки не будут воевать. Воевать будут Украинцы, а не эти *****...сы
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26.12.2020 22:22 Ответить
От лижет комуняка старий.
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26.12.2020 22:25 Ответить
Отмечаете Христов деньрик?
Мнения / Общество 26-дек, 06:209 1 292 0

Отмечаете Христов деньрик? Вот вам хорошо… Они там бухают, кушают, а я тут в мусоре роюсь….Потому что это не новости, а треш.

«Ну что за день без дрожжей в канализацию?» - подумали в офисе *********** и подкинули очередную залипуху. Говорят, согласно опросам КМИС, главным клёвым до описюнительности событием года 93% респондентов назвали «Велике будівництво» имени Бубочки.

И вот всё бы ничего, да только это событие в принципе отметили всего 11,3% опрошенных, и вот уже из них - 93% описюнели от радости.

Вот и с президентом у нас тоже самое: 93% Бубочку страшно любят до потери пульса. Т.е. почти все любят, из тех 11-ти процентов, кто его вообще считает президентом. Интересно, они сами долбоёбы или нас всех за ********* держат?

Подоляк сидел сидел и брызнул мудростью, как перезревший прыщ. Грит, Зеленский должен обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук и Порошенко.

И тут я просто процитирую Митця: «От бач, злякався ******* сцикун!?» Прям косяком пошли, страдальцы, что Порох может вернуться. И шо вы так убиваетесь? Вы так не убьётесь. Он никуда и не уходил ваще, так просто перекурить вышел.

НАБУ и САП продолжают прессовать Татарова, замглаву ОПы. Чиновника МВД времен Захарченко и адвоката Новинского и Портнова.

Напомню, что ранее гепрокуратутка Венедиктова повелела дело Татарова передать в СБУ, сорвала вручение ему підозри и отстранила от дела процессуальных руководителей САП.

Теперь НАБУ и САП упираются, говорят - пройдите, пожалуйста, нафуй, нет такого закона, чтоб прокуратура забирала дела у НАБУ и САП в приказном порядке. Татаров между тем до сих пор не отстранен от должности, продолжает работать в ОП и пищит про злые происки Госдепа.

А я оцениваю размер медведчуковских пассатижей, которым держат яйца Бубочки, как критический. Раз уж он олицетворяет камикадзе, закрывая пушистым торсом Татарова, и в очередной раз кидает МВФ, который настаивает на НЕЗАВИСИМОСТИ антикоррупционных органов.

Владимир Зеленский подписал Закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование! Перемога! Закон ВОЗВРАЩАЕТ ответственность, которую отменил предыдущий закон. Ну это когда Бубочка решил упростить жизнь своим корефанам, чьи мамы любят быструю езду.

А потом его отшлёпали папопе злые европейцы и закон был отменен решением КСУ.

«Сделали з дитини наркомана - без дрючка не функціонірує!»

Не буду больше ничего писать, у меня от этого бесконечного отвратного ноября, постоянно в голове шото бумкает и чешется внутри черепа, вот чётенько помеж ушей. И это предельно неприятно. Так что я на сегодня пас. С Рождеством всех, кто празднует. И попросите там снега, позязя. Ну задолбала эта серая мряка…

А, да. Там ещё Голос, оказываецца, отстоял интересы киевлян, когда бюджет принимали в горсовете. Сама, всё сама… Это вот к доктору не ходи, им Мендель заветные два твитта подсказала. Я ж говорю - теперь всё у нас хорошо будет!

Таня Адамс
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26.12.2020 22:33 Ответить
Кравчук і зеленський це ті що всіми правдами і неправдами намагалися запхати у ТКГ рашика фокіна?
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26.12.2020 22:43 Ответить
цікаво, а мама Рімма в який батальон попаде?? а Лєнка...??
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26.12.2020 23:10 Ответить
Роль мами у військовій операції під кодовою назвою https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 "ЗОО ЄВРЕЙЦЕВ" висвітлено починаючи з 9:15 хвилини. А Лєнка тут не засвітилась.
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26.12.2020 23:22 Ответить
Кравчук про слова Зеленського щодо масової мобілізації у разі нападу РФ: "Це нормальна відповідь патріота України" - Цензор.НЕТ 2544

Підготовка патріотичних сил до військових дій йде повним ходом. /У фільмі бачимо як Зе, позивний Льоня, вміло керує військом, а старійший і мудрійший Кравчук, позивний Абрам Моісєйович, бачимо на 8:15 хвилині, готує ворогові свій фірмовий сюрприз. Навчання під кодовою назвою https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 "ЗОО ЄВРЕЙЦЕВ".
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26.12.2020 23:15 Ответить
ZOO з зеленими тваринками
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27.12.2020 00:40 Ответить
Нафтогаз України заявив, що ціна на газ для побутових споживачів із січня 2021 року зросте на 14%
Про це повідомляє офіційний сайт компанії https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7 Нафтогаз України .
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

https://espreso.tv/news/2020/12/26/naftogaz_pidvyschyv_cinu_na_gaz_dlya_naselennya
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26.12.2020 23:15 Ответить
Отправьте старого маразматика и зеленую жабу уже сейчас на передовую патриеты херовы
за счет жизни других Кравчук иди и не только иди или заткнись
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26.12.2020 23:28 Ответить
Похоже, он и вправду все из одной психушки,
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26.12.2020 23:33 Ответить
скока ж тебе зельц платит ? ты же его расхваливаешь круче чем мендельша! а старый маразматик? боюсь шо вы с зельцем а также вся ваша бравая команда патриотов-слуг изи каломыйского при начале большой войны первыми сдрысните в разные места как тараканы. кто на историческую родину ,а кто и на виллы в италию испанию швейцарию австрию канаду и другие нефиговые места. патриоты блин.....
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27.12.2020 00:31 Ответить
колити вже здохнеш? комуняка-маразматична
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27.12.2020 00:39 Ответить
Чотири рази від війни я косив
Раніше з біди сміючись заробив
Погодився стати проектом Кремля
уХйлу щоб дісталась країна моя…
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27.12.2020 01:38 Ответить
"Это нормальный ответ патриота Украины"...тільки треба до цього кроку готуватися , і перш всього знешкодити ворога в самій державі .., бо ворог захватив Тв простір,n кількість місць в раді і ніяких дій..))
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27.12.2020 03:06 Ответить
Кравчук про слова Зеленського щодо масової мобілізації у разі нападу РФ: "Це нормальна відповідь патріота України" - Цензор.НЕТ 7536
Та і не піде Росія війною на Україну. Тому що в очах великого ПУ ( )(уйла) дуже чітко відображається мир і велика любов до України. Величезна любов )(уйла особливо до суверенних українським територіям Криму і Донбасу. Хриплячи істерично додав ...резидент ЗЕбіл - капітулянт.
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27.12.2020 04:39 Ответить
Весёлые оба «патриота» Украины. И Зеля и Крачук. Уверен что у Кравчука дети и внуки в Европе живут. А у Зели дом в Италии а офшоры на Кипре. Так что они точно на фронт «побегут»))))).
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27.12.2020 07:01 Ответить
вопрос к народу Украины - почему до сих пор ни один из тех, кто постоянно прикладывал и прикладывает максимум усилий к развалу Украины - а конкретно это кравчук, кучма, ющенко, януковощ, порошенко и зеленьський (этот синьор-голодомор) не на суде позора? потому что народ Украины терпит эту быдлоту... и терпит зря... еврей моисей водил народ израилев по пустыне 40 лет и хоть куда-то привел, а шесть дятлов водят народ украинский вокруг да около по плодородным землям и в итоге завели страну в тупик...
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27.12.2020 07:13 Ответить
Единожды уклонившемуся кто поверит? Уже не говоря о четырежды уклонившемуся. Клоун-уклонист.
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27.12.2020 07:32 Ответить
С 1991 года жду, когда же в Украине нормальный президент-патриот появиться, скоро на пенсию пора, упаси господи на украинскую пенсию - даже и не расчитываю,благо забугоровскую заработал, и видать того президента так и не дождусь - к сожалению.
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27.12.2020 08:07 Ответить
НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПАТРИОТА ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И КАЗНЬ ВСЕХ ОЛИГАРХОВ И ИХ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ !!! И ТЕБЯ В ТОМ ЧИСЛЕ !) **** КГБЭШНАЯ !!!
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27.12.2020 08:18 Ответить
Такий "патріот" як Кравчук " патріот",тільки для чого цього діда піарити,він в народу запамятався як пристосуванець і негідник ,а вся пам'ять про нього це кравчучка.
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27.12.2020 09:13 Ответить
Кравчук, от это я понимаю старая школа - вот лизнул так лизнул
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27.12.2020 10:04 Ответить
Да не спешите вы! пройдет неделя-другая и Макарыч в домашней обстановке вам запилит ролик в котором будет следующее: "Я мав на увазі зовсім інше ... моя особиста точка зору абсолютно протилежна ... мені прикро, що ЗМІ вирвали з контексту ... "
Ролик прокрутят на паре каналов в прайм-тайм и мудрый нарид угомонится. И вы не рвите душу. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Беспокоит другое: эти двое, бубочка с Макарычем (чуть не написал шерочка с машерочкой) не вывозят вопроса о восстановлении нормандского формата и привлечения к нему США.
Я бы вообще в ТКГ пригласил не Кравчука, а Пороха. Вот бы в кремле пердаки рвануло!!! А содействие США и Европы было бы гарантировано. Клована же нигде всерьез вообще не воспринимают. Когда он появляется на людях, все ждут шуток про эбонитовые палочки и писькой по роялю, а оно начинает гундосить про "мир в глазу путина". Народ скучнеет, дает бубочке пожрать и отправляет назад, в ОПу.
Но Пороху некогда, он тырит кислородные концентраторы у больных зелебобиков и отдает их порохоботам. Что, такой новости еще не было? Ждите, скоро будет, рука Бени все еще в ...опе бубочки.
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27.12.2020 12:29 Ответить
У всьому винен Порошенко. Це він Зелю 4 раза викреслював із списків добровольців, це він Зелю 4 рази вичеркнув із списків призивників, щоб сьогодні поржати, що Зеля уклоніст. А Зеля, що, не спав ночами, оббивав поріг військомата і правого сектора, а його не взяли. Бідолага! А ще Маруся Звіробій і Федина сміються. Строчно 73% баранів на захист честі і гідності Вольдемара!
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27.12.2020 15:03 Ответить
Кравчук про слова Зеленського щодо масової мобілізації у разі нападу РФ: "Це нормальна відповідь патріота України" - Цензор.НЕТ 5233
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27.12.2020 16:32 Ответить
Что тот, что другой, представляют полномасштабную войну, с РФ, как 2 -ю Мировую, когда оставалось время для мобилизации. Кого вы там будете мобилизовывать, когда времени не будет ни на что? Вот это уровень Главнокомандующих...Не дай Бог.
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27.12.2020 18:38 Ответить
Оно так сказало, потому, что оно не мужчина и не женщина.
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27.12.2020 20:42 Ответить
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