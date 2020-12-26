Кравчук о словах Зеленского о массовой мобилизации в случае нападения РФ: "Это нормальный ответ патриота Украины"
Заявление президента Владимира Зеленского о вероятном нападении России на Украину и возможности массовой мобилизации украинцев является нормальной реакцией патриота на угрозу для родной земли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый президент Леонид Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Журналист задал вопрос: если бы с Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", - отметил Кравчук.
По его словам, "президент не мог ответить иначе".
"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, чиновники – то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", - подчеркнул первый президент.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Фокусу" заявил, что в случае нового нападения России с другого направления "будет большая война, мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".
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Если враг нападёт, местная ботоферма встанет во весь рост
и победит супостата кретинскими комментами и олигофренскими фотожабами.
Призовут, значит надо идти защищать Украину!
Бабы еще нарожают.
Что кравчук- старый дебил комуняка, что вислюк - савок беспросветный, воевать не будут. И дети их, и внуки не будут воевать. Воевать будут Украинцы, а не эти *****...сы
Мнения / Общество 26-дек, 06:209 1 292 0
Отмечаете Христов деньрик? Вот вам хорошо… Они там бухают, кушают, а я тут в мусоре роюсь….Потому что это не новости, а треш.
«Ну что за день без дрожжей в канализацию?» - подумали в офисе *********** и подкинули очередную залипуху. Говорят, согласно опросам КМИС, главным клёвым до описюнительности событием года 93% респондентов назвали «Велике будівництво» имени Бубочки.
И вот всё бы ничего, да только это событие в принципе отметили всего 11,3% опрошенных, и вот уже из них - 93% описюнели от радости.
Вот и с президентом у нас тоже самое: 93% Бубочку страшно любят до потери пульса. Т.е. почти все любят, из тех 11-ти процентов, кто его вообще считает президентом. Интересно, они сами долбоёбы или нас всех за ********* держат?
Подоляк сидел сидел и брызнул мудростью, как перезревший прыщ. Грит, Зеленский должен обеспечить преемственность власти, чтобы потом не вернулись Медведчук и Порошенко.
И тут я просто процитирую Митця: «От бач, злякався ******* сцикун!?» Прям косяком пошли, страдальцы, что Порох может вернуться. И шо вы так убиваетесь? Вы так не убьётесь. Он никуда и не уходил ваще, так просто перекурить вышел.
НАБУ и САП продолжают прессовать Татарова, замглаву ОПы. Чиновника МВД времен Захарченко и адвоката Новинского и Портнова.
Напомню, что ранее гепрокуратутка Венедиктова повелела дело Татарова передать в СБУ, сорвала вручение ему підозри и отстранила от дела процессуальных руководителей САП.
Теперь НАБУ и САП упираются, говорят - пройдите, пожалуйста, нафуй, нет такого закона, чтоб прокуратура забирала дела у НАБУ и САП в приказном порядке. Татаров между тем до сих пор не отстранен от должности, продолжает работать в ОП и пищит про злые происки Госдепа.
А я оцениваю размер медведчуковских пассатижей, которым держат яйца Бубочки, как критический. Раз уж он олицетворяет камикадзе, закрывая пушистым торсом Татарова, и в очередной раз кидает МВФ, который настаивает на НЕЗАВИСИМОСТИ антикоррупционных органов.
Владимир Зеленский подписал Закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование! Перемога! Закон ВОЗВРАЩАЕТ ответственность, которую отменил предыдущий закон. Ну это когда Бубочка решил упростить жизнь своим корефанам, чьи мамы любят быструю езду.
А потом его отшлёпали папопе злые европейцы и закон был отменен решением КСУ.
«Сделали з дитини наркомана - без дрючка не функціонірує!»
Не буду больше ничего писать, у меня от этого бесконечного отвратного ноября, постоянно в голове шото бумкает и чешется внутри черепа, вот чётенько помеж ушей. И это предельно неприятно. Так что я на сегодня пас. С Рождеством всех, кто празднует. И попросите там снега, позязя. Ну задолбала эта серая мряка…
А, да. Там ещё Голос, оказываецца, отстоял интересы киевлян, когда бюджет принимали в горсовете. Сама, всё сама… Это вот к доктору не ходи, им Мендель заветные два твитта подсказала. Я ж говорю - теперь всё у нас хорошо будет!
Таня Адамс
Підготовка патріотичних сил до військових дій йде повним ходом. /У фільмі бачимо як Зе, позивний Льоня, вміло керує військом, а старійший і мудрійший Кравчук, позивний Абрам Моісєйович, бачимо на 8:15 хвилині, готує ворогові свій фірмовий сюрприз. Навчання під кодовою назвою https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 "ЗОО ЄВРЕЙЦЕВ".
Про це повідомляє офіційний сайт компанії https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=7 Нафтогаз України .
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).
https://espreso.tv/news/2020/12/26/naftogaz_pidvyschyv_cinu_na_gaz_dlya_naselennya
за счет жизни других Кравчук иди и не только иди или заткнись
Раніше з біди сміючись заробив
Погодився стати проектом Кремля
уХйлу щоб дісталась країна моя…
Та і не піде Росія війною на Україну. Тому що в очах великого ПУ ( )(уйла) дуже чітко відображається мир і велика любов до України. Величезна любов )(уйла особливо до суверенних українським територіям Криму і Донбасу. Хриплячи істерично додав ...резидент ЗЕбіл - капітулянт.
Ролик прокрутят на паре каналов в прайм-тайм и мудрый нарид угомонится. И вы не рвите душу. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Беспокоит другое: эти двое, бубочка с Макарычем (чуть не написал шерочка с машерочкой) не вывозят вопроса о восстановлении нормандского формата и привлечения к нему США.
Я бы вообще в ТКГ пригласил не Кравчука, а Пороха. Вот бы в кремле пердаки рвануло!!! А содействие США и Европы было бы гарантировано. Клована же нигде всерьез вообще не воспринимают. Когда он появляется на людях, все ждут шуток про эбонитовые палочки и писькой по роялю, а оно начинает гундосить про "мир в глазу путина". Народ скучнеет, дает бубочке пожрать и отправляет назад, в ОПу.
Но Пороху некогда, он тырит кислородные концентраторы у больных зелебобиков и отдает их порохоботам. Что, такой новости еще не было? Ждите, скоро будет, рука Бени все еще в ...опе бубочки.