Кравчук о словах Зеленского о массовой мобилизации в случае нападения РФ: "Это нормальный ответ патриота Украины"

Заявление президента Владимира Зеленского о вероятном нападении России на Украину и возможности массовой мобилизации украинцев является нормальной реакцией патриота на угрозу для родной земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый президент Леонид Кравчук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Журналист задал вопрос: если бы с Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю и защищать пошли бы все. И вопрос был "если бы", и ответ был в том же ракурсе", - отметил Кравчук.

По его словам, "президент не мог ответить иначе".

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"И когда мы сейчас с вами начнем делать попытку перевести это в чисто практическую плоскость, как я слышу, говорят некоторые наши, в частности, чиновники – то до этого еще очень далеко. Когда я был уже не президентом, меня также спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага, кто стал на мою землю, пока оружие держат руки и пока смотрят глаза, я буду бить врага, а не жить по принципу "подставлять вторую щеку". Это нормальный ответ патриота Украины, человека, который любит свою землю", - подчеркнул первый президент.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Фокусу" заявил, что в случае нового нападения России с другого направления "будет большая война, мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины".