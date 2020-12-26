Боец 14-й ОМБр получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием

В результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий нашей бригады. Воин доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь врачей. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

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