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Боец 14-й ОМБр получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием

Боец 14-й ОМБр получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием

В результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий нашей бригады. Воин доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь врачей. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Боец 14-й ОМБр получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием 01

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Автор: 

ранение (3388) Донбасс (26956) 14 отдельная механизированная бригада (101) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Как раз после нескольких "неприцельных обстрелов", мать вашу?
Горите в аду лживые твари!
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26.12.2020 20:00
+9
Перемир"я триває,непріцільно стріляют,кулі рікошетят , бійці самі себе стріляют ,невідомі мини вибухают ,по хатах мирних непріцільно гатят з миномета!!))
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26.12.2020 20:03
+8
неосторожного обращения с оружием? или таки осторожной отмазкой вражеского снайпера??
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26.12.2020 20:05
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зебилы в это буду свято верить,да и радоваться.
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26.12.2020 19:57 Ответить
Та скільки ж ****, можна брехати! Заїпали зелені вилупки.
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27.12.2020 08:36 Ответить
будут
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26.12.2020 19:58 Ответить
Как раз после нескольких "неприцельных обстрелов", мать вашу?
Горите в аду лживые твари!
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26.12.2020 20:00 Ответить
Перемир"я триває,непріцільно стріляют,кулі рікошетят , бійці самі себе стріляют ,невідомі мини вибухают ,по хатах мирних непріцільно гатят з миномета!!))
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26.12.2020 20:03 Ответить
неосторожного обращения с оружием? или таки осторожной отмазкой вражеского снайпера??
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26.12.2020 20:05 Ответить
А новогоднее перемирие у же вводили, или я что то пропустил?
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26.12.2020 20:06 Ответить
неужели непутёвого наркомана пупко "воспитывали"?
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26.12.2020 20:11 Ответить
це як ?
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26.12.2020 20:15 Ответить
В связи с ЭТИМ перемирием бойцы вообще забыли как с оружием обращаться.
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26.12.2020 20:18 Ответить
Щось там в 14 омбр ось ну якось зовсім ну не так. Наркомани, самостріли під дією психотропів, а командування ще на посадах.
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26.12.2020 20:20 Ответить
Якщо командири покривають бойові втрати різнею маячнею то це не командир а *****.
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26.12.2020 20:22 Ответить
Прежде чем разводить зраду я б порекомендовал просмотреть новости из этой бригады. У них что неделя - так залет: дедовщина, наркота, дезертирства, неосторожное обращение с оружием, самоубийства. Они по залетам даже 24-ку перещеголяли, а это очень непросто.
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26.12.2020 20:23 Ответить
іди вже отсюда на КІНЕЦЬ, зебіляра
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26.12.2020 21:05 Ответить
Тут разбираться, что происходит в 14-й бригаде никому и не нужно. Для этой публики, Адназначна!1111, что-бы не случилось, лично Зеля виноват, и Ермак, как же без него
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26.12.2020 21:36 Ответить
Вот из-за таких как они дебилов мы и не можем вернуть даже Донбасс, не говоря уже о Крыме.
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27.12.2020 10:34 Ответить
В угоду путину, можно и такую "сказку" придумать, а вдруг проканает, правда Зе, но мы в эту байку не верим.
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26.12.2020 20:26 Ответить
3:11 AM · 26 дек. 2020 г https://twitter.com/tZEinform/status/1342639052357570561?s=20 Повідомлення військової комісії tZe Сводка ситуации за 25 декабря 2020 года Обстрелов 21 (2 - гражданских зон) Ответный огонь 14 Ранено 1

26.12.20 17:55 На Донбассе наемники РФ один раз нарушили перемирие: огонь был неприцельным, военные не стреляли в ответ, https://censor.net/ru/news/3239209/*******************************************************************************************************
26.12.20 19:55 В результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Источник: https://censor.net/ru/n3239219
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26.12.2020 20:30 Ответить
а точно от "неосторожного обращения" а не от "неприцельных обстрелов"?
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26.12.2020 20:48 Ответить
точно, от неосторожного обращения с оружием СЕПАРОВ
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26.12.2020 21:07 Ответить
 
 