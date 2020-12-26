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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику

На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику

Ситуация с водоснабжением остается напряженной. Запас в двух водохранилищах составляет 2 млн 33 тысячи кубометров, а потому график отменять не будут.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, сообщил подконтрольный Кремлю врио директора "Водоканала ЮБК" Алексей Григорьев.

Он также пояснил, с чем может быть связана задержка во времени подачи воды по графику.

"Учитывая разность в этажности домов и наш горный рельеф, приходится открывать воду гораздо раньше, а это рутинная работа, ведь в общей сложности у нас более 90 резервуаров с водой. И для того, чтобы вода "подошла" на 12 этаж, нужно запрессовать водовод, чтобы он поднялся до определенной отметки, но по пути следования тоже находятся потребители, которые также забирают этот ресурс. Вот и происходит задержка во времени", - сообщил Григорьев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские войска прекратили переброску воды из Тайганского водохранилища на Симферополь и покинули место дислокации. ФОТО

Ранее глава российской администрации Ялты Янина Павленко обнародовала графики подачи воды на новогодние и рождественские праздники. Непрерывное водоснабжение будет организовано с 6:00 31 декабря до 22:00 1 января и с 6:00 6 января до 22:00 7 января. В остальные дни будут соблюдаться графики подачи воды (с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00).

Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заявили, что Крым технически не готов принимать воду из Украины

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.

Также читайте: Опреснительную установку в оккупированном Крыму начнут строить с 1 января, - марионетка Кремля Аксенов

Автор: 

Крым (26411) Ялта (341) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+21
это другой енот...для крысчан обидный )))))
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 9735

.
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26.12.2020 20:34
+15
Вот так праздник и постираться смогуть и сами помиться, во руцки всё по понятиям
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26.12.2020 20:22
+15
Вот это да)))
В один день и сраку помыть и картоху сварить!!!)))
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26.12.2020 20:32
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Вот так праздник и постираться смогуть и сами помиться, во руцки всё по понятиям
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26.12.2020 20:22 Ответить
у русских в Ялте появилась традиция..
раз в год они могу помиться в бане..
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26.12.2020 21:48 Ответить
Где они ее возьмут?)))
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26.12.2020 20:24 Ответить
Можно пообещать, но не обязательно включать.
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26.12.2020 20:27 Ответить
Обіцяти не означає женитись !!!)))
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26.12.2020 20:29 Ответить
Муляки из дохлой рыбы, водорослей и ссак ранее там купающихся крысян.
Пусть качают)))
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26.12.2020 20:31 Ответить
Даже примитивный расчет (взять месячную норму потребления воды 7,8 куб м на человека и помножить на количество жителей Ялты 80 000 человек) показывает, что надолго ее не хватит.
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26.12.2020 20:37 Ответить
а батареи дрель на шо?
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26.12.2020 20:31 Ответить
особо умные делают дырку с краником, а не шо б все время хлестала...
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26.12.2020 20:34 Ответить
Сцыкли **************** Сцарька им будет за счастье
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26.12.2020 20:31 Ответить
Этот чемодан без ручки очень понадобился россиянам, точнее их олигархам, пускай радуются воде на праздники, иначе бы всю воду солдаты НАТО выпили бы
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26.12.2020 20:24 Ответить
Это чисто бизнес вложения, под этим приводом Пу снова засунут в президенты, все это окупится, так что не несите мне Ахинею, не зная где больше прибыль и траты))
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26.12.2020 20:41 Ответить
Морячка и енота в судию!
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26.12.2020 20:25 Ответить
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 3553

...
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26.12.2020 20:33 Ответить
это другой енот...для крысчан обидный )))))
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 9735

.
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26.12.2020 20:34 Ответить
а вот крымский енот с нестираной сракой))))
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26.12.2020 20:37 Ответить
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 3556
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26.12.2020 20:38 Ответить
Написали,что сбылась мечта этого морячка. Помер на расее в 2018. От счастья наверное.
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26.12.2020 22:18 Ответить
Прикольный какой!!
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26.12.2020 20:58 Ответить
Писали помер морячок,в 2018,, как мечтал. На расее.
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26.12.2020 22:20 Ответить
Морскую?
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26.12.2020 20:26 Ответить
а еще вот...тоже к новому году

На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику - Цензор.НЕТ 3136
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26.12.2020 20:26 Ответить
Вот только ***** возьмется за яйца и масло пропадет.Лука не даст соврать.
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26.12.2020 20:36 Ответить
Вот это да)))
В один день и сраку помыть и картоху сварить!!!)))
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26.12.2020 20:32 Ответить
главное очередность не перепутать )))))
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26.12.2020 20:35 Ответить
бесполезно - все равно начнут со сраки...
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26.12.2020 20:38 Ответить
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26.12.2020 20:38 Ответить
А руцке мир....со сраки и начинается)))
ей кстати и заканчивается!))))
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26.12.2020 20:42 Ответить
поетому и просто все - с чего не начни все равно ето будет срака и с начала и на выхлопе
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26.12.2020 20:45 Ответить
В остальные дни - по графику..
Пусть на радуются. "По графику" у лаптеногих означает - по бороде
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26.12.2020 20:45 Ответить
Ну вот. Вместо того, чтобы праздновать, крысчане будут драить жопы под бой курантов, потому что завтра воды уже не будет.
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26.12.2020 20:35 Ответить
Оце Здобуток!
https://www.youtube.com/watch?v=9Z-mSCTpWho Да,да,да,да,да..!
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26.12.2020 20:35 Ответить
Так и до светлого дня пабедобесия воды может и не хватить .
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26.12.2020 20:36 Ответить
Вот это подарок!Вот это размах!путин,он покруче Санты и Дедмароза вместе взятых!Завидуйте,хохлы:целый день в году скрепные смогут подмываться,умывать обрыганое хавало и разводить "бояру" без ограничений!
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26.12.2020 20:37 Ответить
таки праздник!
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26.12.2020 20:37 Ответить
РОССИЙСКИЕ оккупанты. Треба кожен день повторювати саме це словосполучення. І не радянський період, а РОСІЙСЬКА окупація.
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26.12.2020 20:41 Ответить
Оце буде свято. Нарешті хоч помиються.
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26.12.2020 20:41 Ответить
чувствуете масштаб раша подарков крысчанам под елочку-туечку ? ))))
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26.12.2020 20:44 Ответить
мдааа, на росииской правление всегда так, с начало сделай дефицит и потом у стада будет гордость что достали что то дефицитное - и так к всем отраслям, продуктам или свободам.
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26.12.2020 20:51 Ответить
На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - новичек
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26.12.2020 20:45 Ответить
Что бы давать воду ее надо сначала имеет
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26.12.2020 20:47 Ответить
да и срать тоже по графику пусть преспосабливаются
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26.12.2020 20:48 Ответить
Раз на рік. Державне свято "Дєнь Сранья".
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26.12.2020 21:27 Ответить
- Ооооо...тёпленькая пошла (с)
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26.12.2020 20:56 Ответить
Счастье то какое!!!
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26.12.2020 21:11 Ответить
Ото дійсно подарунок до свята. Хоч помиються на новий рік, біля святкового столу смердіти не будуть крисчани...та й труси з шкарпетками випруть
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26.12.2020 21:23 Ответить
На Новий рік і Різдво окупанти обіцяють безперервно подавати воду жителям Ялти, в інші дні - за графіком - Цензор.НЕТ 3288
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26.12.2020 21:25 Ответить
Зверніться до Достоєвського, є злочин (зрада, про яку ви написали) - є покарання. Це не Україна кримчан карає, а Бог (не тільки по Достоєвському, а ще згідно зведень держметеоцентру, відсутністю дощів). Але Бог милостивий, Він поверне Крим Україні і так само повернуться дощі і дніпровська вода.
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26.12.2020 21:43 Ответить
Зверніть увагу на графік: три години вранці і три години ввечері. І це все, і так
кожний день, крім двох святкових днів. І ще не кожний раз вода вчасно встигає піднятись на якийсь поверх.
Тепер перенесіть на власні реалії і легко зрозуміти хід думок місцевих жителів. Це ще в Ялті, найголовнішому курорті півострова. І це ще зимою, коли немає відпочиваючих, а головне - спеки і поливу на городах. Жити в такому режимі, не так і весело,а перспектив ніяких.
Думаю,в Криму все тільки починається. Якщо Україна зможе втримати дніпровську воду в своїх руках, Крим змушений буде плисти сам в ці руки, якби там не впирався окупант і зрадники.
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26.12.2020 21:35 Ответить
А ви в курсі, що від ненависті до любові - один крок? Ви робіть там, що хочте, відділилися та й годі. Дякуйте Богу, що не шле вам камні з неба, як просили. Але Бог милостивий, Він почує кожного, кримчан також - значить будуть вам і камні. Замовляли ж?
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26.12.2020 21:49 Ответить
Что ты тут забыло?Поговорить пришло?
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26.12.2020 21:51 Ответить
косяпен.. українцям давно похір ваша ненависть..
радимо просто не демонструвати на відстані удару.
Або пострілу..
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26.12.2020 21:55 Ответить
з 6:00 31 грудня до 22:00 1 січня

питається,н..уя москалям вода 1 січня

їм россол потрібніший
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26.12.2020 21:52 Ответить
А де його візьмеш?
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26.12.2020 22:13 Ответить
Харашо что у нас все на высшем уровне
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26.12.2020 21:45 Ответить
оккупанты обещают непрерывно подавать воду

Похоже, приказали своей солдатне в это время не стирать портянки...
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26.12.2020 21:46 Ответить
В дурдомі ниряльникам в сухий басейн обіцяють воду на Новий год та Рождєство.
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26.12.2020 22:11 Ответить
Вот это подарок!
О таком при Украине и мечтать не могли!
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26.12.2020 22:13 Ответить
Коли в Україні всюди вимикали світло, навіть у Києві, рашкопереселенці у Криму верещали, що Украіна атключала нам свєт.
Зараз в них все добре зі світлом.
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26.12.2020 22:37 Ответить
Ва-ДА, вада - на праздники напюсь вады

На Новий рік і Різдво окупанти обіцяють безперервно подавати воду жителям Ялти, в інші дні - за графіком - Цензор.НЕТ 2384
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27.12.2020 02:47 Ответить
А всё равно не помоются. Рузкие свою грязь не бросают.
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27.12.2020 06:52 Ответить
На новый год кацапня будет мыться. С легким паром.
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27.12.2020 10:39 Ответить
 
 