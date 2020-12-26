На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику

Ситуация с водоснабжением остается напряженной. Запас в двух водохранилищах составляет 2 млн 33 тысячи кубометров, а потому график отменять не будут.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, сообщил подконтрольный Кремлю врио директора "Водоканала ЮБК" Алексей Григорьев.

Он также пояснил, с чем может быть связана задержка во времени подачи воды по графику.

"Учитывая разность в этажности домов и наш горный рельеф, приходится открывать воду гораздо раньше, а это рутинная работа, ведь в общей сложности у нас более 90 резервуаров с водой. И для того, чтобы вода "подошла" на 12 этаж, нужно запрессовать водовод, чтобы он поднялся до определенной отметки, но по пути следования тоже находятся потребители, которые также забирают этот ресурс. Вот и происходит задержка во времени", - сообщил Григорьев.

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Ранее глава российской администрации Ялты Янина Павленко обнародовала графики подачи воды на новогодние и рождественские праздники. Непрерывное водоснабжение будет организовано с 6:00 31 декабря до 22:00 1 января и с 6:00 6 января до 22:00 7 января. В остальные дни будут соблюдаться графики подачи воды (с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00).

Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

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Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.

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