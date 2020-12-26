РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости
27 662 110

Российское судно "Фортуна", прокладывавшее трубы для "Северного потока - 2", покинуло место строительства газопровода

Российское судно

Российское судно "Фортуна", с помощью которого прокладывают трубы газопровода "Северный поток - 2", оставило место строительства в исключительной экономической зоне Германии и возвращается в немецкий порт Висмар.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Marine Traffic, информирует Цензор.НЕТ.

Утром 26 декабря судно оставило место строительства и сейчас идет в Висмар. Причины возвращения корабля на стоянку неизвестны, отмечает издание.

В то же время, по информации российского "Интерфакса", "Фортуна" вела укладку трубопровода в ИЭЗ ФРГ с 11 декабря. В плане было построить 2,6 км трубы по каждой из ниток морской магистрали в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Уведомление о проведении работ действовало с 5 по 31 декабря. Траектория передвижения "Фортуны" с очень невысокой скоростью по трассе газопровода действительно может свидетельствовать об укладке труб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Далее - с 15 января, согласно сообщению Датского агентства по мореплаванию, "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Напомним, год тому назад благодаря американским санкциям строительство "Северного потока-2" было приостановлено. Сейчас ожидаются новые санкции. Впрочем, российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны. С прошлой субботы и до конца января осуществлять трубопрокладку получило разрешение судно "Фортуна".

Сейчас газопровод длиной 1 200 км и стоимостью почти 9,5 миллиардов евро построен на 94%.

Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода Северный поток - 2 (Nord Stream 2), введение которых предусмотрено в утвержденном недавно Конгрессом законопроекте о финансировании оборонных нужд США.

Также читайте: В водах Дании могут возобновить укладку "Северного потока-2" с 15 января

Ожидается, что новую волну ограничений введет действующая администрация Трампа, срок полномочий которой завершается 20 января.

Автор: 

россия (95687) Северный поток (1452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
дрова закончились - от и все причины...
показать весь комментарий
26.12.2020 20:53
+23
судно "Фортуна" спалило за год соляры больше чем стоит вест СП 2,туда сюда плавает как говно в проруби
показать весь комментарий
26.12.2020 20:54
+19
9,5 миллиардов выбросили в море цапы лишь бы поднасрать Украине. Там нарид еще мудрее нашего
показать весь комментарий
26.12.2020 20:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Навіть якщо "трубу" вдасться прокласти/завершити, перед її запуском необхідно отримати страховку та сертифікати. США вже анонсували, що під санкції можуть потрапити і ті компанії, які будуть брати у цьому участь або допоможуть з цим.
показать весь комментарий
27.12.2020 00:54 Ответить
таки кацапское суднО возвращается в домашнюю гОвень... это хорошо...
показать весь комментарий
27.12.2020 07:07 Ответить
ПУЛЯ ДУРА А БОМБА ПЗДА ИХ ПОТОКУ НЕДРОВ ЗЕМЛИ !!!
показать весь комментарий
27.12.2020 08:20 Ответить
"Всё,кина не будет! Электричество кончилось!" (с)
показать весь комментарий
27.12.2020 09:39 Ответить
Фейкостройка вышла на новый этап)
показать весь комментарий
27.12.2020 10:16 Ответить
Погода мешает, там осталось достроить менее 3%.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:15 Ответить
Свинособака, тебе кто с бутылки вставать разрешил?
показать весь комментарий
28.12.2020 13:41 Ответить
один проложил пару километров, другой проложил еще пару-другую, третий проложит еще пару -так по чуть-чуть и достроят
показать весь комментарий
27.12.2020 12:34 Ответить
потихоньку, но свинособакам по самые гланды🍌
показать весь комментарий
28.12.2020 13:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 