Российское судно "Фортуна", прокладывавшее трубы для "Северного потока - 2", покинуло место строительства газопровода

Российское судно "Фортуна", с помощью которого прокладывают трубы газопровода "Северный поток - 2", оставило место строительства в исключительной экономической зоне Германии и возвращается в немецкий порт Висмар.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные Marine Traffic, информирует Цензор.НЕТ.

Утром 26 декабря судно оставило место строительства и сейчас идет в Висмар. Причины возвращения корабля на стоянку неизвестны, отмечает издание.

В то же время, по информации российского "Интерфакса", "Фортуна" вела укладку трубопровода в ИЭЗ ФРГ с 11 декабря. В плане было построить 2,6 км трубы по каждой из ниток морской магистрали в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Уведомление о проведении работ действовало с 5 по 31 декабря. Траектория передвижения "Фортуны" с очень невысокой скоростью по трассе газопровода действительно может свидетельствовать об укладке труб.

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Далее - с 15 января, согласно сообщению Датского агентства по мореплаванию, "Фортуна" может приступить к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

Напомним, год тому назад благодаря американским санкциям строительство "Северного потока-2" было приостановлено. Сейчас ожидаются новые санкции. Впрочем, российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны. С прошлой субботы и до конца января осуществлять трубопрокладку получило разрешение судно "Фортуна".

Сейчас газопровод длиной 1 200 км и стоимостью почти 9,5 миллиардов евро построен на 94%.

Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода Северный поток - 2 (Nord Stream 2), введение которых предусмотрено в утвержденном недавно Конгрессом законопроекте о финансировании оборонных нужд США.

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Ожидается, что новую волну ограничений введет действующая администрация Трампа, срок полномочий которой завершается 20 января.