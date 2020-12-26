В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" повышает цену газа для бытовых потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составляет 7,22 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

"Изменение цен на газ в январе обусловлено, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

Напомним, за декабрь бытовые потребители заплатят по 6,33 грн/куб.м.

Также читайте: "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения на 34% до 6,33 грн/куб. м