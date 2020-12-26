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В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"
НАК "Нафтогаз Украины" повышает цену газа для бытовых потребителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.
"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составляет 7,22 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.
"Изменение цен на газ в январе обусловлено, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков", - отмечается в сообщении.
Напомним, за декабрь бытовые потребители заплатят по 6,33 грн/куб.м.
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Ціна на газ
8.81грн/м³
Тарифний план
Стабільний
і ти тварь участі в революції не брало, але одразу було вороже налаштоване до будь яких демократичних змін
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Тож, не мели дурниць. І гугли сам, це ж ти стверджуєш що обіцяв, то і надай доказову базу своїм верещанням. В іншому випадку ти трепло.
Якщо влітку не гнати самогон з ранку до ночі - то виходить десь 12-18 м3./місяць...