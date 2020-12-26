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Новости Тарифы ЖКХ
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В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"

В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, -

НАК "Нафтогаз Украины" повышает цену газа для бытовых потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК.

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Месячный" составляет 7,22 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении.

"Изменение цен на газ в январе обусловлено, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков", - отмечается в сообщении.

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В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - Нафтогаз 01

Напомним, за декабрь бытовые потребители заплатят по 6,33 грн/куб.м.

Также читайте: "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения на 34% до 6,33 грн/куб. м

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Газ (10232) Нафтогаз (3114) Тарифы на газ (352)


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Топ комментарии
+42
В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5801
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26.12.2020 23:17
+35
По этому поводу будет видосик от ЗеМрази?
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26.12.2020 23:18
+35
В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 8753
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26.12.2020 23:22
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Страница 3 из 3
Лицензии на добычу газа получают упыри, которые коррупционно связаны с валстью. А залежи уже ранее разведаны геологами за наши государственные деньги! И не нужно выгораживать ублюдков, если сам не такой же. У нас кругом беспредел... в той же торговле даже крупных сетей. Наценка хз какая, 40-50-60-100% а налоги хрен они платят в полном объеме! И так во всем!
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27.12.2020 23:34 Ответить
Да мне похер, кто получает лицензии. Они за это платят лицензионные платежи в бюджет и кучу иных налогов. Просто режет глаз совковщина про наши деньги, наши товары, все вокруг мое. Эта пионерщина закончилась много десятилетий назад. А совков все не отпускает.
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28.12.2020 20:49 Ответить
а мне не похер! у тебя в голове олигархический демократизм, и ты это считаешь правильным! а я - нет! в нормальных странах Европы нет такого! там социальность на первом месте! а у нас воровство и измывательство над народом!!!
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28.12.2020 21:00 Ответить
Ну добывайте сами газ. Получите добро у нарита и вперед. Кайлом махать, а как добудете то по 50$ за куб потом реализовать. Что бы всем. И ни центом больше.
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29.12.2020 00:37 Ответить
почитайте якось, коли час буде, скільки коштує знайти газ-розвідувальні роботи, потім створити свердловину, і який відсоток що там буде велика кількість газу а не тонесенький прошарок, і свердловина навіть себе не окупить, не те що принесе хоч якийсь прибуток. І тоді вам одразу стане зрозуміло чому газ має таку високу вартість. Вартість газу завжди була високою. Та тільки у часи союзу та і при всих президентах держава дотувала населення, добто, сплачувала за нас ту велику вартість, а ми платили копійки. Та закон збереження ж ніхто не відміняв, якщо в бюджеті країни брали гроші на дотування населення за газ та воду, то, як слідство, з того ж бюджету йшло значно менше грошей на розбудову інфраструктури країни, на соціальні виплати, на розбудову шкіл, лікарень, і іних няшок, які потрібні суспільству..
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27.12.2020 20:34 Ответить
Обычно разведка идет за счет государства, а потом типа ахметок и бень качают газ и продают населению в три дорога!
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27.12.2020 23:32 Ответить
це неправда. Приватні газовидобувні компанії і розвідувльні роботи ведуть за свій рахунок. А ще мають купити в держави лізенцію на видобування та продаж газу, і населенню, і промисловості.
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28.12.2020 23:36 Ответить
про які 7 грн. за газ мова??? ось скільки я маю заплатити+доставка.

Ціна на газ

8.81грн/м³

Тарифний план

Стабільний
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27.12.2020 01:30 Ответить
Сейчас буде тарифный план,,зебильный"+беня.
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27.12.2020 02:09 Ответить
Пао, ти є абонентом Нафтогазу? Чи може ти все ж таки платиш фірташу? Переходь на Нафтогаз, і буде ціна нижча. Все це можна зробити онлайн на їх сайті.
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27.12.2020 08:18 Ответить
покажи ціну нафтогазу для споживачів... покажи свою платіжку, коломойша
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27.12.2020 13:57 Ответить
Бидлу не відповідаю)
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27.12.2020 15:02 Ответить
перепрошую, зараз в Нафтогазу 6.33, чи 6.7..., Транпортировка коштує копійки (на фоні ціни газу), то як в вас виходить кінцева вартість 8.81 гр??
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27.12.2020 10:39 Ответить
А чому ніхто не говорить за якість газу? Ще за Яника порівнювали з тим,що в Німеччині.І там у двічі кращий,чи навіть більше.Ніхто це не говорить.Всі політологи,експерти,політики,змі і тд.,мовчать.
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27.12.2020 01:56 Ответить
Слушне питання, бо фактичної перевірки ніколи не було, а лише відписки про лабораторний контроль і технічні втрати.
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27.12.2020 02:48 Ответить
Наверно их хорошо профинансировали партии, вот и молчат, табу на законы, только для видимости на шоу могут, по причитать для понтов. Народ ограбили и разорили, а они скромно причитают, вместо организации активных действий под своим руководством.
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27.12.2020 03:30 Ответить
вартість іноді така, що з колонки вода тече трохи тепліша за температуру руки. А іноді норм.
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27.12.2020 10:41 Ответить
В этом сезоне наблюдаю такое. Достаточно мощная колонка и вода на входе не +2, а где то +15, а на выходе чуть теплая даже на душ. Ранее даже в сильный мороз так слабенько не грела.
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27.12.2020 13:01 Ответить
там просто отрежут голову, как Гонгадзе, за такие вопросы((
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27.12.2020 11:51 Ответить
Я шкодую про Майдан і Революцію Гідності, це все була велика помилка через яку ми тепер живемо як гості у власній державі, а ринок і вигода тепер господар. Якби повернутись в часі, то зразу по приїзду до Києва пішов би в Маріїнський парк і записався в тітушки та воював би за Януковича - найкращого президента, як показав час. Він хоч і був бандит, але дбав про народ, це краще ніж інтелектуал, професіонал і моральний авторитет з холодним серцем якому наплювати: живі ми, чи мертві, ситі чи голодні, в теплі чи в холоді.
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27.12.2020 02:19 Ответить
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27.12.2020 08:16 Ответить
идиот обыкновенный!
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27.12.2020 11:52 Ответить
тобі на ростов треба їхати терміново... язиком жопу овощу вилизуватимеш
і ти тварь участі в революції не брало, але одразу було вороже налаштоване до будь яких демократичних змін
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27.12.2020 13:58 Ответить
От хто посміє сказати, що не можна голосувати за проросійські партії після такого? Я вже ситий по горло Європою,Америкою, вільним ринком і гідністю. Буду голосувати за ОПЗЖ чи Шарія.
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27.12.2020 02:46 Ответить
/А *пенделя та з чумуйданом * на паРашу не хош !?
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27.12.2020 04:34 Ответить
та голосуй одразу за *****, чого там церемонитися...
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27.12.2020 10:43 Ответить
ты думаешь в РФ газ для населения дешевле??? ошибаешься. там просто зарплаты в баксах повыше наших, и пенсии... там тоже не фонтан! это не Швеция и не Дания, поверь мне! голые дупи что у нас, то в РФ
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27.12.2020 11:53 Ответить
У січні вартість газу для побутових споживачів підвищиться до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7984

У січні вартість газу для побутових споживачів підвищиться до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 1005

У січні вартість газу для побутових споживачів підвищиться до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 3954
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28.12.2020 19:11 Ответить
зрада! при потужном папереднике всё только дешевело.
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27.12.2020 03:31 Ответить
Магдалєна, іди на свої лайньюз чи срусвєсну)))

Наказую- скопіюй мій коментар)
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27.12.2020 08:15 Ответить
молодец, капцапская ********* масковская хорошо ты сама себе о себе написала с сама себе приказала йти на Магдалєна, іди на свої лайньюз чи срусвєсну )))
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27.12.2020 19:57 Ответить
Достойный ответ своей позиции! Вот по этому и забыли о законе о референдуме, боятся что им ответят, что на самом деле думает и желает народ Украины. И не хватает народу только Стеньки Разина, чтобы начался уже Великий погром. Народ уже насмотрелся на Псевдопатриотов и Антикорупционеров, захвативших всю власть и денежные потоки.
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27.12.2020 03:46 Ответить
зеленский - этот вырок страны - должен либо сам уйти с поста президента, либо его уйдут... и уйдут намного жестче овоща яныка... переход из эпохи бедности в эпоху нищеты никому не нужен... а посему место зеленского в истории - на параше... дальше терпеть недоучку невозможно... потому что все его действия - это действия либо идиота, слушающего свое кацапско-синьористское окружение (чего стоит выражение синьор-голодомор и гордость за принадлежность не к украинскому народу), либо показатель полного идиотизма руководства Украины... на месте зеленского - сегодня - 27.12.2020 года в 9.00 должно состояться его выступление по телевидению. где он не просто должен показать в прямом эфире арест кобылева и пояснить, что политика в области энергетики - это политика, направленная на уничтожение экономики Украины...
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27.12.2020 06:37 Ответить
ну не зеленский начал повышать тарифы, хорошо прокакайся и вспомни
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27.12.2020 08:17 Ответить
так Порошенко і не обіцяв що все буде даром. А зелена шмаркля обіцяла.
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27.12.2020 10:44 Ответить
а таки на майдане обещал, верещали вместе с яйценюком- азаров грабит на тарифах газа,БЫЛО ПОГУГЛИ
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27.12.2020 13:13 Ответить
а шо і війну з кацапами він мав би передбачити? І шалені витрати на озброєння та утримання армії під час війни? І віджим величезної кількості українських підприємств, яки наповнювали держбюджет сплатою податків??
Тож, не мели дурниць. І гугли сам, це ж ти стверджуєш що обіцяв, то і надай доказову базу своїм верещанням. В іншому випадку ти трепло.
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27.12.2020 20:26 Ответить
юра юра... речь о зеленском вообще не идет... а тебе таки надо не только прокакаться, но и прописаться... организм надо время от времени чистить... без обиды... я сам такой... чем хуже память - тем лучше здоровье... с уважением...
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27.12.2020 11:53 Ответить
Це якщо тариф "Місячний". У кого тариф "Річний" і активований у вересні- то вартість 4,75 за куб.
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27.12.2020 08:14 Ответить
так не все имеют деньги, уплатить раньше
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27.12.2020 13:16 Ответить
Не потрібно платити наперед.
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27.12.2020 13:40 Ответить
а почему у кого есть деньги, то выгодно, в сентябре годовой был 4,75 куб, где-то так
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27.12.2020 14:00 Ответить
Ти просто активуєш тариф "річний", це означає, що рік стала ціна 4,75. Є тариф у Нафтогаза місячний (щомісяця нова ціна), проте все одно дешевше за облгази фірташа
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27.12.2020 14:23 Ответить
С годами цены на власть только ростут, поэтому цена предательства и прочего гадства увеличивается: - читай Конституцию - земля и недра народные, а не басни клоуна!!!
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27.12.2020 08:27 Ответить
в Киеве за ноябрь тариф 8,819 грн/куб + 8 грн за розподил (отдельно)
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27.12.2020 08:59 Ответить
8 за куб? Чи за що 8?
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27.12.2020 10:45 Ответить
Вот интересует,а вернут деньги ЗА ДОСТАВКУ....Или кинут как всегда? Тот год посчитали доставку по показателям предыдущего , а он был зимннее - люди потратили меньше газа....У меня посчитали 150 кубов ( 12 месяцев) ....я истратил меньше....Как думаю и другие...Будем смотреть - мож кто-то в суд подаст на ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ НЕФТЕГАЗ....
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27.12.2020 09:16 Ответить
С 1 января тариф на доставку поднимается на 20% в среднем. Так что учтут.
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27.12.2020 12:58 Ответить
8.87 грн за куб газа плюс за доставку за листопад .приват господарство ...вже заплатив...
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27.12.2020 10:04 Ответить
9 гривень за листопад, плюс доставка...
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27.12.2020 11:52 Ответить
Я так понимаю, у фирташевских цена прыгнет за 10,0 в январе.
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27.12.2020 12:57 Ответить
Ціна на газ у Нафтогаза для побутових споживачів з тарифом РІЧНИЙ з січня 2021 року - 6,4472 грн.
Якщо влітку не гнати самогон з ранку до ночі - то виходить десь 12-18 м3./місяць...
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27.12.2020 13:56 Ответить
У Фірташівського Львівоблгазу ціна 10,80
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27.12.2020 16:35 Ответить
матуть у мене щось арифметикою. зараз газ майже по 9грн, а коли підвищиться то стане по 7,22?
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27.12.2020 20:36 Ответить
Блд, откуда столько тупых идиотов? До сих пор не верят что можно перейти на другого поставщика и платить меньше. Уже сотни тысяч перешли а идиоты платят Фирташу за газ на 40%!!! больше и все подвох ищут.
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27.12.2020 21:24 Ответить
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