Учителям поручили заклеить в учебниках по химии информацию о "целебных свойствах" соды. ДОКУМЕНТ

Информацию в учебнике по химии о том, что сода лечит рак, предлагают заменить другим текстом. Это придется делать учителям.

В распоряжении ZN.UA есть письмо от Института модернизации содержания образования, которое разослали по школам, передает Цензор.НЕТ.

В документе говорится, что издательство "Грамота" подготовило вклейку с новым текстом, который рекомендуют наклеить на скандальный. Теперь вместо соды ученикам будут рассказывать о йодированной соли.

"Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейку предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника "Химия. 9 класс", - говорится в письме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Статью о ВСУ в учебнике проиллюстрировали фото военных РФ, Минобразования назначило проверку. ФОТО

Напомним, в учебнике по химии для 9 класса авторы советуют лечить рак с помощью соды. В одном из параграфов говорится, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при других болезнях. Такие рекомендации возмутили общественность. Учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования Лилии Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила законопроект о качестве школьных учебников