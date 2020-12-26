Учителям поручили заклеить в учебниках по химии информацию о "целебных свойствах" соды. ДОКУМЕНТ
Информацию в учебнике по химии о том, что сода лечит рак, предлагают заменить другим текстом. Это придется делать учителям.
В распоряжении ZN.UA есть письмо от Института модернизации содержания образования, которое разослали по школам, передает Цензор.НЕТ.
В документе говорится, что издательство "Грамота" подготовило вклейку с новым текстом, который рекомендуют наклеить на скандальный. Теперь вместо соды ученикам будут рассказывать о йодированной соли.
"Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейку предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы 8 учебника "Химия. 9 класс", - говорится в письме.
Напомним, в учебнике по химии для 9 класса авторы советуют лечить рак с помощью соды. В одном из параграфов говорится, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при других болезнях. Такие рекомендации возмутили общественность. Учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования Лилии Гриневич.
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Посему мудрым учителям посоветовал бы поступить с вклейкой так, как нормальные юристы вклеивают изменения статей в кодексы: не ЗАклеивал бы мысль насчёт соды, а ПРИклеил бы возле этой мысли идею насчёт "пользы" от употребления йодистой "морской" соли и "каменной" в двойной дневной дозировке в дополнение к солям, растворённым в продуктах.
Якщо є бажання, можете дослідити.
https://**********.com.ua/972-himiya-9-klas-savchyn.html
З якого дива безвинні вчителі повинні спокутувати гріх Савчина М.М., рецензентів, МОН, яке рекомендувало підручник до друку та наукових редакторів видавництва!?
Це їм треба доручити у вільний від основної роботи час попрацювати з папірцями та клеєм.
А допомогти цій групі товаришів мають виконавець листа МОН Николюк О.В. та його підписант Євген Баженков. Хоча б, з огляду на те, що у згаданому листі назва хімічного елементу у середині речення починається з великої літери.
Або я щось прогавив у змінах української граматики.
РІВЕНЬ ОСВІТИ ПАДАЄ..
НАСТУПАЄ ЧАС НЕДОУЧОК,ВІЧНИХ ДВИГУНІВ ТА ВОРОЖОК..
є більш капітальні про..оби,Виражені у мільйонах.
у Львові,наприклад ,при реконструкції Привокзальної(Двірцевої) площі недоуки забули,що буває не лише дощ,але й зливи..
тепер треба ще 70 млн на "реконструкцію зреконстуйованого"
з уряду постмайданних дегенератів часів Порошенко.
також це соросята..
котрі в підручниках хвилювалися лише про "гендер"
https://ua.boell.org/sites/default/files/gender_dlya_medii_2017.pdf
Підручник складається з трьох частин. Перша частина присвячена розгляду теоретичних положень гендерної теорії та її Вступ 6 Вступ 8 розвитку за останнє півстоліття. У другій частині об'єднано розділи, у яких застосовано гендерний аналіз до різних аспектів соціального життя - науки, медій, мови, освіти, ринку праці, насильства, спорту. Третю частину підручника присвячено гендерній політиці - новому напряму ******** політичної думки, що активно розвивається в Україні та у світі.
- Л логично.
Суточная доза до 6 грамм, если что. Но дети об этом могут не знать, как и ИГОрь Яковлевич
PS Прошу прощения за резкость - я никоим образом никого не хотел обидеть.
ну и если в учебнике попадется гарант-недотепа - пусть заодно тоже заклеят
Рептилоиды вообще оборзели.
У них гастрит или шо?
Якщо видавництво самовільно змінило зміст підручника або помилилось то при чому автор.
А якщо автор накалякав дурню про соду, то які претензії до видавництва?
І в посадові обов,язки вчителя не входить обов,язок заклеювать сторінки в підручнику, хай автор розїзджає по Україні і клеїть, або представник видавництва "Грамота", або скоріше безграмотність.
А йодированная соль всё остальное.
Йоддефицит серьезно сказывается на умственных способностях украинцев. Есть даже карта по регионам.
Однако есть соль ложками не поможет!
Население должно меньше знать и покупать то,что навяжут.