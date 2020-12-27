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Новости Силовики
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Полиция Львовщины нашла двух подростков, снявших свои издевательства над собакой. Им может грозить до трех лет тюрьмы

Полиция Львовщины нашла двух подростков, снявших свои издевательства над собакой. Им может грозить до трех лет тюрьмы

Неизвестные в городе Броды на Львовщине бросили собаку в мешок и избили ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"26 декабря во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, где говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло. Правоохранители немедленно начали по этому факту проверку, к которой были привлечены сотрудники всех служб территориального подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Вскоре полицейские установили личности злоумышленников - ими оказались 16-летний парень и 14-летняя девушка, жители Бродовского района.

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Было установлено, что 23 декабря около 17 часов на свалке возле одного из сел района, школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. Очевидцем происшествия была его несовершеннолетняя знакомая.

Кроме того, правоохранители разыскали избитое животное и доставили его в ветеринарную клинику. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции, под процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

животные (934) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) собаки (196) издевательство (152) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+23
Ці дві "дитинки" вже садісти і ніяка тюрьма іх не виправить !!))
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27.12.2020 00:09
+16
Перевірка на жорстокість ,людина здатна убити беззахистне щеня ,здатен убити будь-кого !!)))
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27.12.2020 00:21
+11
Родителям спасибо за этих двоих маргиналов ,конченые выродки .Жаль нет такого закона ,чтоб как с животными так в качестве наказания с ними😞😞😞Такие уроды не меняются 💩💩💩💩💩
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27.12.2020 06:03
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Ты по ходу сам живодер.Только такой же маргинал как и эти выродки может морозить тупые и вообще нелепые оправдания антисоциальному поведению .С родителями их свяжись поблагодари за такой подгон для общества .
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27.12.2020 18:13 Ответить
Жаль только одно , что по закону совсем смешное наказание 😞
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27.12.2020 18:16 Ответить
Полная деградация общества!!! Как можно обидеть животное???Откройте свои глаза и души-эти милые существа нам ДОВЕРЯЮТ...
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28.12.2020 07:05 Ответить
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