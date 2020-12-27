Полиция Львовщины нашла двух подростков, снявших свои издевательства над собакой. Им может грозить до трех лет тюрьмы

Неизвестные в городе Броды на Львовщине бросили собаку в мешок и избили ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"26 декабря во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, где говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло. Правоохранители немедленно начали по этому факту проверку, к которой были привлечены сотрудники всех служб территориального подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Вскоре полицейские установили личности злоумышленников - ими оказались 16-летний парень и 14-летняя девушка, жители Бродовского района.

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Было установлено, что 23 декабря около 17 часов на свалке возле одного из сел района, школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. Очевидцем происшествия была его несовершеннолетняя знакомая.

Кроме того, правоохранители разыскали избитое животное и доставили его в ветеринарную клинику. Сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции, под процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

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