Словакия вслед за Германией и Венгрией начала вакцинацию от COVID-19 на день раньше
Вечером 26 декабря первым в Словакии вакцинировался инфекционист и член Правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмеры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Это уже третья страна в Евросоюзе, которая прививает от COVID-19, - после Германии и Венгрии.
В воскресенье, 27 декабря, вакцинируют президента Зузану Чапутову, некоторых министров и членов парламента.
Отмечается, что Словакия получила 10 тысяч доз вакцины. Всего у страны есть соглашение на закупку 18 миллионов доз при населении в 5,45 миллиона человек. Ожидается, что для всех, кто не попадает в группу риска, вакцина будет доступна к Пасхе, в апреле 2021 года.
Вакцинация в Германии стартовала в доме для людей пожилого возраста в городе Гальберштадт 26 декабря. Первой прививку сделали 101-летней Эдит Квойцалли.
Общий процесс вакцинации от коронавируса в Евросоюзе будет запущен утром 27 декабря, передает Интерфакс-Украина.
В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Первоначальные поставки вакцины начали прибывать в Германию, Францию, Австрию и Италию с тем, чтобы в воскресенье медики смогли начать вакцинацию. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.
В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.
В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.
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А могла ще пожити)
Если власть достигнет таких показателей, то подавляющее большинство населения может быть привито до конца марта 2021 года.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/26/7278270/ Источник