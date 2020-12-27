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Новости Коронавирус и карантин
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Словакия вслед за Германией и Венгрией начала вакцинацию от COVID-19 на день раньше

Словакия вслед за Германией и Венгрией начала вакцинацию от COVID-19 на день раньше

Вечером 26 декабря первым в Словакии вакцинировался инфекционист и член Правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Это уже третья страна в Евросоюзе, которая прививает от COVID-19, - после Германии и Венгрии.

В воскресенье, 27 декабря, вакцинируют президента Зузану Чапутову, некоторых министров и членов парламента.

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Отмечается, что Словакия получила 10 тысяч доз вакцины. Всего у страны есть соглашение на закупку 18 миллионов доз при населении в 5,45 миллиона человек. Ожидается, что для всех, кто не попадает в группу риска, вакцина будет доступна к Пасхе, в апреле 2021 года.

Вакцинация в Германии стартовала в доме для людей пожилого возраста в городе Гальберштадт 26 декабря. Первой прививку сделали 101-летней Эдит Квойцалли.

Общий процесс вакцинации от коронавируса в Евросоюзе будет запущен утром 27 декабря, передает Интерфакс-Украина.

В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Первоначальные поставки вакцины начали прибывать в Германию, Францию, Австрию и Италию с тем, чтобы в воскресенье медики смогли начать вакцинацию. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

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В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Словакия (985) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Первой прививку сделали 101-летней Эдит Квойцалли.Источник: https://censor.net/ru/n3239236

А могла ще пожити)
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27.12.2020 01:00 Ответить
Мы за них рады, а у нас в Гадюкино, всё идут дожди.
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27.12.2020 01:10 Ответить
В Италии вакцинацию начинают по годам - от самых старых и поочереди до молодых
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27.12.2020 01:14 Ответить
В идеале, сначала медработников, а потом так, как Вы сказали.
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27.12.2020 03:07 Ответить
клоун казав, що Україна перша отримає вакцину))
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27.12.2020 01:21 Ответить
Вова збрехав.
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27.12.2020 11:23 Ответить
Правительство Израиля рассчитывает, что вскоре удастся выйти на показатель в 150 тысяч вакцинированных от Covid-19 ежедневно.
Если власть достигнет таких показателей, то подавляющее большинство населения может быть привито до конца марта 2021 года.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/12/26/7278270/ Источник
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27.12.2020 01:21 Ответить
Поки до України черга на вакцину дійде, то українці всі вже перехворіють.
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27.12.2020 01:35 Ответить
Похоже, что все уже начали вакцинацию, кроме Украины, где она планируется на конец 2021 года. Нам ничего не говорят толком, от нас скрывают ключевую информацию. Рассчитывают на какуют-то тупую программу ВОЗ, которая покроет 5% населения страны. А все остальные обречены. Призываю руководство страны предпринять срочные необходимые действия для закупки сертифицированных вакцин из расчета на каждого гражданина Украины, а не только на руководство и врачей. Модерна получается по 15,5 евро, это не фантастические деньги. Вакцину уже получили даже Чили и Бразилия. Почему не закупили мы? Я считаю, что такое правительство, которое не справилось с главной, на сегодня задачей, должно немедленно уйти в отставку и дать возможность работать тем, кто способен решать вопросы на международном уровне. Политика популизма и клоунады, безответственных высказываний, публичных обвинений и скандалов потерпела крах во всем мире, пора и нам это исправлять.
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27.12.2020 10:31 Ответить
 
 