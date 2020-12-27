Словакия вслед за Германией и Венгрией начала вакцинацию от COVID-19 на день раньше

Вечером 26 декабря первым в Словакии вакцинировался инфекционист и член Правительственной комиссии по борьбе с пандемией Владимир Крчмеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Это уже третья страна в Евросоюзе, которая прививает от COVID-19, - после Германии и Венгрии.

В воскресенье, 27 декабря, вакцинируют президента Зузану Чапутову, некоторых министров и членов парламента.

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Отмечается, что Словакия получила 10 тысяч доз вакцины. Всего у страны есть соглашение на закупку 18 миллионов доз при населении в 5,45 миллиона человек. Ожидается, что для всех, кто не попадает в группу риска, вакцина будет доступна к Пасхе, в апреле 2021 года.

Вакцинация в Германии стартовала в доме для людей пожилого возраста в городе Гальберштадт 26 декабря. Первой прививку сделали 101-летней Эдит Квойцалли.

Общий процесс вакцинации от коронавируса в Евросоюзе будет запущен утром 27 декабря, передает Интерфакс-Украина.

В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech, одобренный Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Первоначальные поставки вакцины начали прибывать в Германию, Францию, Австрию и Италию с тем, чтобы в воскресенье медики смогли начать вакцинацию. Приоритет отдается категориям граждан из групп риска, в том числе пожилым людям.

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В Испании и Болгарии также запускают кампании по вакцинации в воскресенье. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

В Pfizer и BioNTech заявили, что готовы поставить ЕС 12,5 млн доз вакцины до конца года.