Оккупанты призывают крымчан "не ждать воды из крана", а "изменить к ней отношение"

Спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов призвал жителей полуострова "не ждать воды из крана", а "изменить отношение" к ней в своей голове.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Для Крыма вода - это ценность. Наша задача, депутатского корпуса, для профильного комитета - это всю свою деятельность посвятить тому, чтобы школы, детские садики, предприятия поняли одну простую вещь: не надо ждать воды из крана, надо сначала здесь (в голове. - Ред.) изменить отношение к воде. Вода в Крыму - ценность. Была, есть и будет. Если мы это поймем, у нас эта проблема исчезнет очень быстро. Не делай тех вещей, без которых можно обойтись, особенно вещи непродуманные, вещи неэкономичные и в бытовом выражении просто глупые", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".

Напомним, с полуночи 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

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С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

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17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.