Вакцина от COVID-19 для государственных и частных клиник попадет в Украину одновременно, - эксперт Минздрава Колесникова

Вакцина против коронавируса COVID-19 не появится в Украине в частных клиниках раньше, чем в государственных.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" эксперт группы экспертов Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, - для них это ничто, им это неинтересно", - сказала эксперт.

По ее мнению, производители даже не будут вести переговоры с частными клиниками.

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"Это могут быть дистрибьюторы, но дистрибьюторы официальные так же отвечают за качество продукта, как отвечает государство. И препарат - хоть для частной, хоть для государственной клиники - будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковы. Далее судьба препарата на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину. Но это не будет раньше, чем это будет в государстве", - пояснила она.

Колесникова добавила, что Украина, чтобы следить за поставками вакцин, имеет два национальных контролирующих органа - экспертный центр Минздрава и Государственную службу лекарственных средств.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов подписал Дорожную карту по проведению массовой вакцинации от COVID-19 в Украине в 2021-2022 годах. "В наших планах - охватить прививками от коронавирусной болезни по меньшей мере 50% населения страны в течение 2021-2022 годов. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время - это зависит от поставок вакцины", - отметил министр.

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