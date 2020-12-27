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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки один раз нарушил "тишину" на Донбассе: стрелял по позициям ВСУ возле Березового, потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки один раз нарушил

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Березовое, вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки, 26 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 58 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4292 транспортных средств и 4458 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований РФ.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 478 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 363 человека.

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В штабе ООС отметили, что с начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.

Враг за сутки один раз нарушил тишину на Донбассе: стрелял по позициям ВСУ возле Березового, потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27379) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Коли вже наркоша влаштує там мЬІр? Тріпло пустоголове.
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27.12.2020 08:22 Ответить
поідь туди і влаштуй, в чому проблема?
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27.12.2020 09:57 Ответить
Проблема в тому що пустоголовий наобіцяв ЗЕлохам припинити війну, а вона все продовжується.
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27.12.2020 10:32 Ответить
Тут три чоловіка в положенії опинились.
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27.12.2020 08:26 Ответить
Нафіга? У нас говнокомандуючий каже ністрілять.
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27.12.2020 08:32 Ответить
Зеля вже готує премію тим, хто не хоче воювати.
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27.12.2020 10:25 Ответить
Раніше їх боягузами називали, а тепер з таких ослів вибудовують армію.
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27.12.2020 10:26 Ответить
 
 