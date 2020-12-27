Враг за сутки один раз нарушил "тишину" на Донбассе: стрелял по позициям ВСУ возле Березового, потерь нет, - штаб ОС
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Березовое, вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за минувшие сутки, 26 декабря, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 58 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4292 транспортных средств и 4458 человек. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований РФ.
За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 478 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 363 человека.
В штабе ООС отметили, что с начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.
"С начала текущих суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - подытожили в штабе ООС.
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