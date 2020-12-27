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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 72 человека, выявлено 6113 новых случаев, выздоровели - 6621

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 72 человека, выявлено 6113 новых случаев, выздоровели - 6621

За минувшие сутки, 26 декабря, в Украине зафиксировано 6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.

Об этом сообщил в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Степанова, 6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.

Также за прошедшие сутки были госпитализованы - 1674 человек, летальных случаев - 72; выздоровели - 6621 человек; осуществлено тестирований за сутки - 24 978 (в том числе методом ПЦР - 19543, методом ИФА - 5435).

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 1 025 989 человек;

- выздоровели - 658 538 человек;

- летальных случаев - 17 774;

- проведено ПЦР-тестов - 5 472 989.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 для государственных и частных клиник попадет в Украину одновременно, - эксперт Минздрава Колесникова

Количество заболеваний в регионах:

- г. Киев - 107 204 случая;

- Винницкая область - 21 960 случаев;

- Волынская область - 32 429 случаев;

- Днепропетровская область - 56 893 случая;

- Донецкая область - 34 929 случаев;

- Житомирская область - 38 494 случая;

- Закарпатская область - 27 828 случаев;

- Запорожская область - 51 703 случая;

- Ивано-Франковская область - 42 828 случаев;

- Киевская область - 57 331 случай;

- Кировоградская область - 8 225 случаев;

- Луганская область - 9982 случая;

- Львовская область - 59 798 случаев;

- Николаевская область - 29 531 случай;

- Одесская область - 68 962 случая;

- Полтавская область - 34 600 случаев;

- Ривненская область - 40 295 случаев;

- Сумская область - 40 047 случаев;

- Тернопольская область - 33 452 случая;

- Харьковская область - 67 868 случаев;

- Херсонская область - 17 067 случаев;

- Хмельницкая область - 38 378 случаев;

- Черкасская область - 37 617 случаев;

- Черновицкая область - 39 422 случая;

- Черниговская область - 29 146 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Степанов напомнил, что существуют три простых правила противоэпидемической безопасности - соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук. Все это, по его словам, спасает жизни.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 72 человека, выявлено 6113 новых случаев, выздоровели - 6621 01

карантин (16729) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Цікаві цифри.Смертність від ковідки:
24 грудня: 223 померлих
25-----------186
26-----------121
27-----------72...
Чи не занадто різко,пане Стєпанов ? З такими темпами поборимо пандемію першими в світі !
До нового року поставили задачу ?
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27.12.2020 08:42
+5
Ситуация стабилизировалась. Зачем нужен локдаун? Чтобы добить последних предпринимателей ? Не понимаю. Почему похороны тушки Кернеса можно, а работать магазинам и кафешках, в которые и так уже 6икто не ходит - нельзя,
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27.12.2020 09:03
+5
Сделай тест за свои, а лучше несколько, шоб наверняка, помоги степашке.
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27.12.2020 09:11
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на бумаге ?
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27.12.2020 08:40 Ответить
Цікаві цифри.Смертність від ковідки:
24 грудня: 223 померлих
25-----------186
26-----------121
27-----------72...
Чи не занадто різко,пане Стєпанов ? З такими темпами поборимо пандемію першими в світі !
До нового року поставили задачу ?
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27.12.2020 08:42 Ответить
Нет денег от коронобесов нет и эпидемии совсем как у Лукашенко. Там - то в Беларуси давно с этим разобрались. Факты упрямая вещь.
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27.12.2020 08:55 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1609073419-pokazniki-letalnosti-zasekrecheni-likar-rozpoviv-shcho-ne.html
Показники летальності засекречені: лікар розповів, що не так зі статистикою по COVID-19 в Україні
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27.12.2020 17:06 Ответить
Сттепан опять куда-то баллотируется шоле? То высрал шо позор некоторым депутатам в пандемию решать какие-то свои вопросы, а сам тихонько стал депутатом в Одессе. Судя по цинизму - ему шо 100 в день окочурится от вируса, шо 100500 = индифферентно(до ср*ки)
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27.12.2020 08:52 Ответить
УРА! Стебанов "переміг" ковід без вакцинаціі! Пожиттєвим його міністром як і Зеленського президентом!
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27.12.2020 08:52 Ответить
Ситуация стабилизировалась. Зачем нужен локдаун? Чтобы добить последних предпринимателей ? Не понимаю. Почему похороны тушки Кернеса можно, а работать магазинам и кафешках, в которые и так уже 6икто не ходит - нельзя,
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27.12.2020 09:03 Ответить
Ты смотри....Ковидным ботам пришла новая вказивка - "ситуация стабилизировалась".
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27.12.2020 10:03 Ответить
Я каждый день вижу статистику по Украине. Заболевших меньше и : главное, умерших. То есть очевидна положительная динамика. Государству нужно просчитывать все риски. А выплатить всем по 8000 предпринимателям - это огромные расходы, вместо этого лучше эти миллиарды , по сути пущенные на проедание, пустить на закупку бесплатной вакцины / на оборудование мест в больницах , соответствующего назначения. На бесплатное кт для получивших положительный тест на ковид - то есть деньги есть куда девать. А предпринимателям нужно дать возможность зарабатывать, ковид - наша перспектива на многие годы, нужно научиться с ним жить параллельно, Живем же мы рядом с больными вич , гепатитами, туберкулезом- не трясёмся от мысли заболеть и умереть. Нужно трезво оценивать ситуацию. Конечно, все закрыто проще, чем не закрыть
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27.12.2020 15:46 Ответить
"Я каждый день вижу статистику " - прям Ванга какаето . Все эти тупые отмазки в стиле "Вы не понимаете, это другое" веселят не меньше чем сам Ковид.
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27.12.2020 23:04 Ответить
Дураков и показанный палец смешит, что уж там ковид- вообще обхохочешься . За время пандемии в Украине умерли почти 18 000 человек, даже больше, чем за семь лет войны с рашкой- чем не повод 'повеселиться'
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28.12.2020 06:07 Ответить
Пару месяцев назад каждый день ахали-охали "а в кацапии низкий уровень тестирования..ах какое безобразие!", а в итоге и сами стали так же делать..охренеть!!! Браво, зеленожопые..
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27.12.2020 09:04 Ответить
Какая наглость, занижают более чем в два раза!
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27.12.2020 09:05 Ответить
Сделай тест за свои, а лучше несколько, шоб наверняка, помоги степашке.
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27.12.2020 09:11 Ответить
Якщо перестати робити тести то у нас взагалі ковідників не буде.
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27.12.2020 09:11 Ответить
Около месяца назад смотрел на youtube "Адвокат Сергій Гула", он сказал, что эта пандемия закончится к Новому году, в крайнем случае весной.
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27.12.2020 09:44 Ответить
Адвокаты теперь специалистами-вирусологами заделались, или вангователями? Хотя это в природе юристов, лезть во все дыры и делать вид, что они самые информированные.
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27.12.2020 13:09 Ответить
Неужели кто-то продолжает верить в эту Ковид-брехню? Какая Пандемия? Где?
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27.12.2020 10:02 Ответить
И кто возглвляет борьбу с ковидом. Министры санитары - шарлатаны. Проплаченые ведущие с експертами по вызову на олигархических каналах. Где 120 тыс трупов которые обещал зеля к новому году если не будем соблюдать карантин. Пусть отчитается о своих успехах.
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27.12.2020 11:36 Ответить
 
 