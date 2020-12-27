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Новости Борьба с коронавирусом
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Европол предупреждает о мошенничестве: появились фиктивные объявления о продаже вакцины от COVID-19

Европол предупреждает о мошенничестве: появились фиктивные объявления о продаже вакцины от COVID-19

В связи с началом массовой вакцинации от коронавируса в ЕС Европол предупреждает о мошенничестве. Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, заявила глава Европола Катрин де Болль в воскресенье, 27 декабря.

По словам де Болль, в соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины. Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола. Откликнувшиеся на подобные предложения либо вовсе ничего не получат после оплаты, либо же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предостерегла Катрин де Болль.

В свою очередь правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса, отметила глава Европола.

"Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной", - подчеркнула она.

Европол идентифицировал места, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. Кроме того, полицейские ведомства европейских стран намерены сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины.

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Напомним, 21 декабря Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. К 26 декабря препарат был доставлен во все страны ЕС.

В Германии официально прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря. Однако уже накануне в городе Хальберштадт была сделана первая прививка от коронавируса. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла (Edith Kwoizalla).

вакцина (3815) подделка (438) Европол (32) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Для твоей сраки, новичек лучше подойдет!!!
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27.12.2020 09:38
+1
Ну это давно было,еще до всемирного лохотрона
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27.12.2020 09:54
+1
Кабмин оживился и с интересом начал эту идею обсуждать. На доске стали появляться стрелочки, прямоугольники и кружочки.
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27.12.2020 09:55
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Правила форума Совет форумчан
в Европе проблем не будет: всю липовую вакцину скупит Ишак Оманский.

И потом будет активно вкалывать ее в сраки зебилов - под видосики, какой он великий и могучий.
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27.12.2020 09:05 Ответить
Для твоей сраки, новичек лучше подойдет!!!
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27.12.2020 09:38 Ответить
Шахраї вбивають в рази більше людей,чим всі вбивці разом взяті..
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27.12.2020 09:58 Ответить
- Як називається варення без смаку і запаху?
- Ко-відло!
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27.12.2020 10:54 Ответить
-ЗЕ замовив на з'їзд СН кожному делегату по пачці морозива
-Для чого?
-Бажає подивився хто як смокче і лиже.
-А що, передбачаються кадрові перестановки?.
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27.12.2020 10:56 Ответить
ЕвроПол как раз вовремя сообщил. Еще бы ЕвроМаккарт тоже сообщил, но уже трампистам, которые жрали моющие средства, бо Дон Тру(м)п пошутил - А че бы вирус не убить этими средствАми внутри тушки, раз он убивается ими снаружи оной?))
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27.12.2020 09:06 Ответить
Когда то в США делали экспиримент.Взяли 50 больных,половине давали таблетки,а другой половине простой мел-вылечились все. Внушение!
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27.12.2020 09:07 Ответить
Не говори глупости! Как раз при испытании вакцины Пфайзер некоторым давали вакцину,а другим вакцину-пустышку,то есть плацебо.Поищи и узнай результаты испытаний,чтобы глупости не писать!
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27.12.2020 09:22 Ответить
Ну это давно было,еще до всемирного лохотрона
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27.12.2020 09:54 Ответить
Что было давно? Нынешние испытания вакцины от коронавируса были проведены с частичным использованием плацебо. Ты лучше расскажи тролляка,как в твоей парашке люди дохнут от коронавируса,в таких количествах,что их не успевают хоронить!
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27.12.2020 12:06 Ответить
В Италии ж успевали хоронить.
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27.12.2020 12:12 Ответить
Значит у тебя в рашке больше мрут! Еще вы,рукожопые,даже хоронить себя не в состоянии
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27.12.2020 12:34 Ответить
это делается при всех клинических испытаниях всех препаратов.
и сравнивается результат для двух групп.

если результата нет, то нет и препарата.
есть фуфломицины, которые продают без доказанного клинического эффекта, но то идет либо как БАД, либо его выпускают уже 100 лет, и выпускают не в США и ЕС и не для США и ЕС (типа валидола или гепабене)
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27.12.2020 09:25 Ответить
А мне нравился «Гемоглобин» и «аскорбинки».
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27.12.2020 09:36 Ответить
"Гемоглобин" ? Вот что значит нехватка витаминов в детстве! Ты даже не помнишь,что тебе нравилось тогда! Поищи -"батончик из бычьей крови",дуралей! Это -"Гематоген" !
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27.12.2020 13:06 Ответить
юзик уже расправил булки?
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27.12.2020 09:09 Ответить
Європол попереджає про шахрайство: з'явилися фіктивні оголошення про продаж вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4891
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27.12.2020 09:33 Ответить
Вспомнил анекдот,как два кума шли по лесу ночью.
-Кум за шо ти мене ударив?
-Куме пойми-лис,темно,ти ззади.Хрен его знае шо в тебе в голови.
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27.12.2020 10:00 Ответить
Кабмин оживился и с интересом начал эту идею обсуждать. На доске стали появляться стрелочки, прямоугольники и кружочки.
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27.12.2020 09:55 Ответить
Sovsem nebolni ukol tak govoriat komu delali prilivki segodnia.Posle 3 nedel ecio raz povtorit ukol.S oxranoj zavezli vakcinu mesto gde derzit toze nesoobcajetsia.Prodovat mozet tolko tam vsiakyje sputniki u kotorix efekt 5%
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27.12.2020 10:33 Ответить
"уже появились объявления о продаже вакцины. Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола".Источник: https://censor.net/ru/n3239246 в наших краях про продаж поки що говорили лише Радуцький та Зеленський... але не зараз.... в перспективі...
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27.12.2020 10:34 Ответить
 
 