Волонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпиталь прифронтовой зоны. ФОТОрепортаж

Кислородные концентраторы от Фода Порошенко получили три медучреждения на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Известный среди военных стоматолог, основатель волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" Игорь Ященко и участник войны против российской агрессии, блогер Глеб Бабич доставили концентраторы украинцам, которые живут вблизи линии разграничения и воинам, которые защищают государство.

Первым пунктом назначения стал центр первичной медико-санитарной помощи в городе Селидово Донецкой области. Здесь заботятся о здоровье 38 тыс. жителей. Сейчас в громаде 68 пациентов с диагнозом "коронавирус". Лечатся амбулаторно, поэтому концентраторы крайне необходимы - рассказывает директор Селидовского центра первичной медико-санитарной помощи Елена Марченко.

"Для нас очень важно, что нам благотворительный Фонд Петра Порошенко предоставил эти аппараты. Их удобно использовать. К тому же они дорогостоящие, а население, к сожалению, не имеет возможности приобрести такие медицинские аппараты", - говорит врач.

В Селидовской центральной городской больнице для больных коронавирусом оснащены 50 коек. Но их не хватает, как и кислорода для тяжелых больных.

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Врач инфекционного отделения Ирина Перепелица говорит, что "учитывая большие перегрузки в отделении, концентраторов нам не хватает. И сегодня нам подарили от Фонда Петра Порошенко два концентратора и пульсоксиметры для оказания помощи больнице и больным COVID-19 пациентам. Мы очень благодарны за эту помощь".

"Почему это так важно именно здесь, на Востоке? Эти люди, возможно, никогда не вспомнят Порошенко или "Справу громад". Но для них это помощь, которую дала Украина. Это вопрос местного менталитета, и это очень важно. Это наши люди, и мы делаем те шаги, которые все больше убеждают их - здесь о них заботятся", - говорит врач-волонтер Игорь Ященко.

Еще два концентратора привезли в Покровский в военный госпиталь. Сейчас здесь от COVID-19 лечатся более 20 защитников.

Обеспечение медучреждений кислородным оборудованием - пока в приоритетах Фонда Порошенко и волонтеров с ОО "Справа громад".

"Это первая маленькая капля. 52 концентратора. К Новому году их будет 100. И все меньше людей во время эпидемии будет рисковать смертью от отсутствия кислорода", - говорит Глеб Бабич.

"Сегодня утром нам доложили, что к аппаратам, которые мы привезли, уже подключены первые пациенты. Ничего важнее этого не может быть", - сообщил волонтер в Facebook.

Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами с первых дней пандемии передали в больницы более 157 тыс. защитных костюмов для медиков, 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники для более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В регионы Украины отправили более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко - кислородное оборудование для больных COVID-19 .



Фото: сайт "Европейская солидарность"