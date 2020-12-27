Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, умерли уже 1,7 млн человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 27 декабря в мире зарегистрировали 451 449 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 144 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 80 763 522 случаев инфицирования, из них 451 449 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 765 629 человек, из них 7 144 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 56,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Россия, Германия, Италия и Нидерланды.
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Где они умирают?У меня и знакомых или друзей,или соседей таких нет.
НЕДІЛЯ, 27 ГРУДНЯ 2020, 09:41
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https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/#comments 3 https://www.theguardian.com/world/2020/dec/25/uk-scientists-trial-drug-to-prevent-coronavirus-infection-leading-to-disease The Guardian
Деталі: Storm Chaser ( "Штормовий мисливець") розроблений UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше спільно з Оксфордським університетом випустила свою вакцину від коронавірусної інфекції.
Препарат є коктейлем з антитіл до SARS-CoV-2, він вводиться в організм у два етапи.
Вчені відзначають, що імунна відповідь на ін'єкцію такої суміші виникне вже протягом декількох днів, в той час, як уже схвалені вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця.
Розробники Storm Chaser очікують, що в разі успішних випробувань, ліки допоможуть пацієнтам лікарень і мешканцям будинків для літніх людей, щоб запобігти спалахам коронавірусу.
Вчені прогнозують, що препарат буде забезпечувати людям захист від зараження на період від 6 до 12 місяців.
На даний момент Storm Chaser знаходиться на першій фазі клінічних випробувань на людях, коктейль з антитіл ввели десяти добровольцям. У разі схвалення регуляторами, препарат може надійти в арсенал лікарів вже до весни наступного року.
Вірусолог Лондонського університетського коледжу доктор Кетрін *******, яка очолює дослідження препарату, зазначила, що Storm Chaser може стати хорошим доповненням до арсеналу вже наявних засобів для боротьби з коронавірусом.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/