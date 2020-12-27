Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, умерли уже 1,7 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 декабря в мире зарегистрировали 451 449 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 144 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 80 763 522 случаев инфицирования, из них 451 449 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 765 629 человек, из них 7 144 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 56,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Россия, Германия, Италия и Нидерланды.



