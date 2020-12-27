РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4999 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
959 3

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, умерли уже 1,7 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 декабря в мире зарегистрировали 451 449 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 144 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 80 763 522 случаев инфицирования, из них 451 449 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 765 629 человек, из них 7 144 за минувшие сутки.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, умерли уже 1,7 млн человек 01

Побороли болезнь и вылечились 56,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европол предупреждает о мошенничестве: появились фиктивные объявления о продаже вакцины от COVID-19

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, умерли уже 1,7 млн человек 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Великобритания, Россия, Германия, Италия и Нидерланды.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, умерли уже 1,7 млн человек 03
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 80,7 млн, умерли уже 1,7 млн человек 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Новый Год хоч не пугайте.
Где они умирают?У меня и знакомых или друзей,или соседей таких нет.
показать весь комментарий
27.12.2020 11:05 Ответить
И это еще только начало пути "коронавируса" по планете. ( который пришел к нам надолго если не навсегда) Но для значительной части людской популяции ( тут граждане Украины чуть ли не впереди планеты всей) - "ковид" это выдумка фармацевтов , медиков, теневого мирового правительства, Сороса, Билла Гейтца, Маска и дальше по списку. И официальная статистика, которая совсем не отражает действительность , ее нужно умножать в разы, этому не помеха. Вера она такая, вот верят что " ковида" нет или что он не опаснее ОРЗ и все тут. ( эту "веру" может только пошатнуть личное попадание в палату интенсивной терапии или в реанимацию ) Ну и еще в догонку, кроме этой группы " отрицаловки" есть еще одна агрессивная группа, группа " почитателей" фуфловакцины "спутник", эти как бы вроде в ковид верят, но при этом веруют что только путинская фуфловакцина на основе " новичка" и подмененной мочи олимпийцев и есть та панацея и спасительный эликсир не только от ковида , гриппа, ОРЗ но и от геморроя, сифилиса, СПИДа и диареи. ( тут вера конечно не при чем, здесь больше агит программа определенных рашен кругов)
показать весь комментарий
27.12.2020 11:14 Ответить
Не вакцина: вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID
НЕДІЛЯ, 27 ГРУДНЯ 2020, 09:41

Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 876516798

https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/ Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 8765 https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/ Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 8765 https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/#comments 3Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 80,7 млн, померли вже 1,7 млн осіб - Цензор.НЕТ 8765 https://www.theguardian.com/world/2020/dec/25/uk-scientists-trial-drug-to-prevent-coronavirus-infection-leading-to-disease The Guardian
Деталі: Storm Chaser ( "Штормовий мисливець") розроблений UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше спільно з Оксфордським університетом випустила свою вакцину від коронавірусної інфекції.
Препарат є коктейлем з антитіл до SARS-CoV-2, він вводиться в організм у два етапи.
Вчені відзначають, що імунна відповідь на ін'єкцію такої суміші виникне вже протягом декількох днів, в той час, як уже схвалені вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця.
Розробники Storm Chaser очікують, що в разі успішних випробувань, ліки допоможуть пацієнтам лікарень і мешканцям будинків для літніх людей, щоб запобігти спалахам коронавірусу.
Вчені прогнозують, що препарат буде забезпечувати людям захист від зараження на період від 6 до 12 місяців.
На даний момент Storm Chaser знаходиться на першій фазі клінічних випробувань на людях, коктейль з антитіл ввели десяти добровольцям. У разі схвалення регуляторами, препарат може надійти в арсенал лікарів вже до весни наступного року.
Вірусолог Лондонського університетського коледжу доктор Кетрін *******, яка очолює дослідження препарату, зазначила, що Storm Chaser може стати хорошим доповненням до арсеналу вже наявних засобів для боротьби з коронавірусом.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/27/7278290/
показать весь комментарий
27.12.2020 11:21 Ответить
 
 