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Пресечена попытка переправки 14 тыс. пачек контрабандных сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Пресечена попытка переправки 14 тыс. пачек контрабандных сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Черновицкого отряда предотвратили очередную попытку незаконно переправить сигареты в Румынию.

Осуществить контрабандную переправку правонарушители пытались через реку Прут, по которой проходит украинско-румынская граница, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

"Вчера вечером пограничный наряд отдела "Мамалыга" вблизи границы задержал мужчину без документов, с его слов, он является местным жителем одного из пограничных населенных пунктов. Во время проверки местности рядом пограничники обнаружили 29 пакетов, в которых находились сигареты без акцизных марок. Сигареты в количестве более 14 тысяч пачек переданы сотрудникам ГФС. Задержанный привлечен к административной ответственности. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности продолжаются", - подчеркивается в сообщении ведомства. 

В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

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Пресечена попытка переправки 14 тыс. пачек контрабандных сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 01
Пресечена попытка переправки 14 тыс. пачек контрабандных сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 02
Пресечена попытка переправки 14 тыс. пачек контрабандных сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 03

Автор: 

Госпогранслужба (6479) контрабанда (2409) Румыния (1099) сигареты (867)


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Та шо робыться.Не дають бедным Румынам покурыть.
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27.12.2020 11:26 Ответить
Та продовжують комедію грати і очі замилювати лохам нібито з боротьбою з контрабандою, але не в ту сторону борються- щоб так імпорт нелегальний затримували.
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27.12.2020 11:30 Ответить
этакое фуфло еще и румыны курят? это Мордор!
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27.12.2020 11:32 Ответить
А в чем состав преступления? В том, что сигареты произведены в Украине, заплачены местные налоги и чуваки просто не хотели отстегнуть денег погранцам?! Или в зебильной Украине, мелкие экспортеры должны платить еще и таможенные пошлины?э на вывоз продукции?!
Кстати, уже второй день подряд какой-то трешняк на границах: то чувакам не дали экспортировать 300 книг в *********, а теперь вот украинские сигареты в румынию. Плять, какой-то предпринимательский геноцид в этой стране.
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27.12.2020 11:34 Ответить
По твоему пересечение государственной границы вне пограничного пункта пропуска да еще ночью должно считаться мелким хулиганством?
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27.12.2020 11:51 Ответить
«А я в Венгрии на рынок похожу,
На немецких на румынок погляжу ,
Говорят шо . з совейских граждан не берут нишиша.
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27.12.2020 11:53 Ответить
а его уже расстреляли?
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27.12.2020 12:00 Ответить
А 'Гарри Поттер и дары смерти" на румынском там не было?
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27.12.2020 12:35 Ответить
 
 