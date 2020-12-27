Пресечена попытка переправки 14 тыс. пачек контрабандных сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники Черновицкого отряда предотвратили очередную попытку незаконно переправить сигареты в Румынию.
Осуществить контрабандную переправку правонарушители пытались через реку Прут, по которой проходит украинско-румынская граница, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
"Вчера вечером пограничный наряд отдела "Мамалыга" вблизи границы задержал мужчину без документов, с его слов, он является местным жителем одного из пограничных населенных пунктов. Во время проверки местности рядом пограничники обнаружили 29 пакетов, в которых находились сигареты без акцизных марок. Сигареты в количестве более 14 тысяч пачек переданы сотрудникам ГФС. Задержанный привлечен к административной ответственности. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности продолжаются", - подчеркивается в сообщении ведомства.
В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кстати, уже второй день подряд какой-то трешняк на границах: то чувакам не дали экспортировать 300 книг в *********, а теперь вот украинские сигареты в румынию. Плять, какой-то предпринимательский геноцид в этой стране.
На немецких на румынок погляжу ,
Говорят шо . з совейских граждан не берут нишиша.