Елена Зеленская о возможном втором президентском сроке супруга: Такого разговора не было... Пытаюсь об этом не думать

Супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, что Владимир Зеленский пока не обсуждал с ней идею пойти на второй президентский срок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью НВ.

"Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "как ты думаешь, идти ли мне на второй срок?", - такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение", - пояснила Зеленская.

По ее словам, если Зеленский все же примет решение пойти на второй президентский срок - "значит, он будет чувствовать, что не закончил что‑то начатое и надо заканчивать".

"Я пока бы это не комментировала - не хочу на это настраиваться", - добавила первая леди Украины.

В ответ на уточняющий вопрос о том, готова ли она к такому шагу Зеленского, его супруга сказала: "Я пытаюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем и на несколько дней вперед. Конечно, за эти полтора года я поменяла свою точку зрения на то, как это все работает. Сейчас я хотя бы понимаю, что это такое. И меня это не так пугает".

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