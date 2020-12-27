Трамп призвал республиканцев добиваться пересмотра результата выборов: Этот период станет еще одной уродливой главой в истории США
Президент США Дональд Трамп обратился с призывом к сенаторам - членам Республиканской партии приобщиться к борьбе за итоги выборов главы государства.
"Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили", - написал Трамп в твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, есть "неопровержимые доказательства" мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена.
К доказательствам он отнес массовые вбросы поступивших по почте избирательных бюллетеней в колеблющихся штатах, появление в урнах для голосования фальшивых бюллетеней, двойное голосование, "голосование" умерших людей, фальшивые подписи, голосующих нелегальных мигрантов, отстранение наблюдателей-республиканцев, большее число голосов, чем избирателей.
Трамп обвинил суды и ФБР в том, что они "не справились со своей работой", заявив, что "избирательная система Соединенных Штатов выглядит как в стране третьего мира".
Президент также отметил, что "свобода прессы давно исчезла, это фальшивые новости".
"Но, когда все это закончится, этот период времени станет просто еще одной уродливой главой в истории нашей страны. Мы победим!!!" - подчеркнул Трамп.
Как сообщалось, ряд сенаторов-республиканцев, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов. Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, официально закрепив победу Байдена.
Как сообщал Цензор.НЕТ, американский суд отклонил иск Трампа об отмене результата президентских выборов в Висконсине. Ранее Верховный отклонил иск Техаса об отмене результата выборов в США.
Как сообщалось ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.
Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.
Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.
Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.
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Но я их не показал и не покажу никому, даже суду! Ох и урод - единственная уродливая страница в истории Америки.
«Гений», скрывающий свои оценки.
«Бизнесмен», который обанкротил 5 казино и потерял более миллиарда долларов за десять лет.
«Плейбой», который платит за секс.
«Христианин», который не ходит в церковь и не читает Библию.
«Филантроп», обманывающий благотворительные организации; как фонд Трампа.
«Патриот», пять раз уклонявшийся от призыва и получивший пять отсрочек.
«Невинный человек», который отказывается давать показания и блокирует свидетелей от дачи показаний, игнорирует повестки от законодателей.
«Добропорядочный семьянин», который разведен дважды и имел амурные дела за спинами всех трех жен в том числе и нынешней, с порнозвездой Stormy Daniels.
«Лидер», не несущий ответственности.
«Доктор», который знает больше, чем директор Национального института аллергии и инфекционных болезней.
Расист, который не понимает или, скорее всего, не заботится о том, что слова имеют значение.
«Ученый», предлагающий ввести дезинфицирующее средство для очистки салона.
Это всё о Трампе пишут в комментариях американские пользователи.
6 декабря - не просто 25 декабря по Юлианскому календарю. Это дата окончательного политического решения по выборам.
Мы - наблюдаем...