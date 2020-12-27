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Трамп призвал республиканцев добиваться пересмотра результата выборов: Этот период станет еще одной уродливой главой в истории США

Трамп призвал республиканцев добиваться пересмотра результата выборов: Этот период станет еще одной уродливой главой в истории США

Президент США Дональд Трамп обратился с призывом к сенаторам - членам Республиканской партии приобщиться к борьбе за итоги выборов главы государства.

"Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили", - написал Трамп в твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, есть "неопровержимые доказательства" мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена.

К доказательствам он отнес массовые вбросы поступивших по почте избирательных бюллетеней в колеблющихся штатах, появление в урнах для голосования фальшивых бюллетеней, двойное голосование, "голосование" умерших людей, фальшивые подписи, голосующих нелегальных мигрантов, отстранение наблюдателей-республиканцев, большее число голосов, чем избирателей.

Трамп обвинил суды и ФБР в том, что они "не справились со своей работой", заявив, что "избирательная система Соединенных Штатов выглядит как в стране третьего мира".

Президент также отметил, что "свобода прессы давно исчезла, это фальшивые новости".

"Но, когда все это закончится, этот период времени станет просто еще одной уродливой главой в истории нашей страны. Мы победим!!!" - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, ряд сенаторов-республиканцев, включая лидера сенатского большинства Митча Макконнелла, высказались против того, чтобы оспаривать результаты выборов. Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, официально закрепив победу Байдена.

Как сообщал Цензор.НЕТ,  американский суд отклонил иск Трампа об отмене результата президентских выборов в Висконсине. Ранее Верховный отклонил иск Техаса об отмене результата выборов в США.

Как сообщалось ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым предстоит определить следующего президента страны.

Цель иска - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения при голосовании.

Ожидается, что выборщики, если ничего не изменится, проголосуют на следующей неделе и изберут президентом США кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.

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Автор: 

Байден Джо (2791) выборы (24743) США (26860) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+55
Республиканцам стыдно, что Трамп называл себя республиканцем.
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27.12.2020 11:40
+44
Республиканцы в шоке. Так их партию никто еще не опускал.
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27.12.2020 11:44
+31
У Рыжего выбор между овальным кабинетом и камерой из которой он освободил своего свата , ну то есть свекра Иванки , по тому будет упираться до последнего . Но в результате он достал уже и самих республиканцев , по тому как только он выедет из Белого Дома , они сами и сделают все , что бы эта кацапская консерва села и при чем надолго.
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27.12.2020 11:44
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Есть "неопровержимые доказательства" мошенничества!
Но я их не показал и не покажу никому, даже суду! Ох и урод - единственная уродливая страница в истории Америки.
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27.12.2020 13:53 Ответить
К гражданской войне призывает. Вот урод конченный. Твое место с ******, Лукашеску и прочими диктаторами.
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27.12.2020 13:55 Ответить
«Миллиардер», скрывающий свои налоговые декларации.
«Гений», скрывающий свои оценки.
«Бизнесмен», который обанкротил 5 казино и потерял более миллиарда долларов за десять лет.
«Плейбой», который платит за секс.
«Христианин», который не ходит в церковь и не читает Библию.
«Филантроп», обманывающий благотворительные организации; как фонд Трампа.
«Патриот», пять раз уклонявшийся от призыва и получивший пять отсрочек.
«Невинный человек», который отказывается давать показания и блокирует свидетелей от дачи показаний, игнорирует повестки от законодателей.
«Добропорядочный семьянин», который разведен дважды и имел амурные дела за спинами всех трех жен в том числе и нынешней, с порнозвездой Stormy Daniels.
«Лидер», не несущий ответственности.
«Доктор», который знает больше, чем директор Национального института аллергии и инфекционных болезней.
Расист, который не понимает или, скорее всего, не заботится о том, что слова имеют значение.
«Ученый», предлагающий ввести дезинфицирующее средство для очистки салона.

Это всё о Трампе пишут в комментариях американские пользователи.
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27.12.2020 14:00 Ответить
Тішить, що не тільки в нас през-ідіот.
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27.12.2020 14:03 Ответить
Если после четырех лет президенства человек неадекватный, то что говорить после двадцати или двадцати шести
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27.12.2020 14:04 Ответить
Страшно спостерігати, щоби презедент міліардер такої потужної демократичної держави як США вліз таке велике лайно і ще тягне за собою партію республіканців! ПОЗОРИЩЕ для всієї країни!
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27.12.2020 14:05 Ответить
Це приклад, як привести до влади бездарну, і скупу людину, навіть в цивілізованних країнах. Але там держава має запобіжниек - викинуть його і навіть можуть посадити за такі призиви. А от московія і Білорусь терплять своїх тупих вбивць і терористів. Яка нація - такі і їх "гетьмани".
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27.12.2020 14:17 Ответить
Взрыв в Нэшвилле
Трамп закликав республіканців домагатися перегляду результату виборів: Цей період стане ще одним потворним розділом в історії США - Цензор.НЕТ 7292

Трамп закликав республіканців домагатися перегляду результату виборів: Цей період стане ще одним потворним розділом в історії США - Цензор.НЕТ 8375

Трамп закликав республіканців домагатися перегляду результату виборів: Цей період стане ще одним потворним розділом в історії США - Цензор.НЕТ 9776
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27.12.2020 14:21 Ответить
Трамп дей1ствительно оказался мерзким маразматиком...Но он смог сделать то,на что поборялись идти все американские президенты-он после невоспринятого Путиным предупреждения дал команду на поражение российской военной колонны..И это уже хорошо.последующим уже легче будет идти проторенной дорогой.если Россия опять начнёт "быковать2,думая.что её испугаются
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27.12.2020 16:32 Ответить
_Не кизди мне здесь! Не он дал, а сами военные - когда взрывы артподготовки путлеровцев рвались уже поблизости от их позиций! - приняли решение и помножили оборзевших атакующих рашистов на ноль. За что после Мэттис поплатился своим постом министра обороны.
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27.12.2020 17:21 Ответить
про позиции,честно говоря,не помню.Я про расстрелянную военную колонну,что внагляк шла на захват в зоне ответственности США.Вовка пукин полагал,чтио америкосы забздят и собирался их поставить перед фактом,а америкосы Вовку поставили раком-он потом недели две сидел тихо,как гомна в рот набрал...И военная колонна была растреляна с американского военного корабляпод командованием женщины.А растрел был старинными "Томагавками".И приказ дал непосредственно трамп.Этим он показал пукину. "кто кушиит в бл. Востоке" и насколько ещё эфективны старенькие "томагавки" против "наисовременнейших" российских ПРО,которые русня напрдавала на бл. востоке вдоволь...
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28.12.2020 09:38 Ответить
ладно наша Украина... это понятно, но такой стыд в США еще не был.....
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27.12.2020 17:05 Ответить
ТРУМП переходит все нормы и границы. идиот явно хочет или в тюрьму или в психушку!
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27.12.2020 17:22 Ответить
всё верно Трамп сказал.
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27.12.2020 21:06 Ответить
Хай демократи бюлетні покажуть, перш ніж скиглити.
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27.12.2020 21:38 Ответить
Всё надо делать вовремя. А не перед празднованием Нового года.
6 декабря - не просто 25 декабря по Юлианскому календарю. Это дата окончательного политического решения по выборам.
Мы - наблюдаем...
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28.12.2020 06:21 Ответить
Україна не розуміє що байден програв на виборах потому що тут тільки неадекватні люди за його голосували. все було сфальсифиціровано тому і трамп бореться..ліберали це зло для америки якіє хочуть впарить вакцини насільно для нормальних людей. але цей бред тільки приймають собі байданутиє зараз. пошли всі в сраку
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28.12.2020 06:41 Ответить
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