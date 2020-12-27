За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявили 718 больных коронавирус, умерли 15 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, всего за период пандемии в столице 1844 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 107 204.

Так, заболели: 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет. Также заболели 19 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания были обнаружены в Дарницком районе - 272, в Днепровском - 161 и в Деснянском - 57 случаев.

"Не пренебрегайте правилами безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил Кличко.



