За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко. КАРТА
В Киеве за минувшие сутки выявили 718 больных коронавирус, умерли 15 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
По словам Кличко, всего за период пандемии в столице 1844 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 107 204.
Так, заболели: 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет. Также заболели 19 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания были обнаружены в Дарницком районе - 272, в Днепровском - 161 и в Деснянском - 57 случаев.
"Не пренебрегайте правилами безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил Кличко.
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чего же Антиколорадос высрал шо среди знакомых уже > 50% болевших
за Динамовирусом и даже некоторые уже не отпразднуют новый кот или торжество дристова?
Бокс, либо у тя статистика как любит якутский скульптор, либо что-то одно из двух.
но кто-то из вас настолько нагло лжет, шо Янукович бы обосрался(- как он тогда - "Вы нагло лжете" - к Ющерице сказал))))
https://www.dsnews.ua/politics/novye-antirekordy-naskolko-na-samom-dele-vyrosla-smertnost-ukraincev-iz-za-covid-19-23122020-410409 Без зеленых очков. На сколько на самом деле выросла смертность украинцев из-за COVID-19
Делаешь КТ, и так ясно, что ковид. Нахер тот тест.
Сидят все дома с термометром и оксиметром, колют гормоны и антибиотики.
ВОт вам и статистика.
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