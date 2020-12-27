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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки выявили 718 больных коронавирус, умерли 15 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, всего за период пандемии в столице 1844 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 107 204.

Так, заболели: 398 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 266 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 34 мальчика от 1 до 17 лет. Также заболели 19 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 65 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 72 человека, выявлено 6113 новых случаев, выздоровели - 6621

Выздоровели за сутки 143 человека. Всего коронавирус преодолели 37 273 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания были обнаружены в Дарницком районе - 272, в Днепровском - 161 и в Деснянском  - 57 случаев.

"Не пренебрегайте правилами безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!" - добавил Кличко.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко 01
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25587) Кличко Виталий (4647) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Наша власть показывает только 35% реальной смертности от COVID-19. А остальные 65% прячет, относя их к умершим по каким-то другим причинам.

https://www.dsnews.ua/politics/novye-antirekordy-naskolko-na-samom-dele-vyrosla-smertnost-ukraincev-iz-za-covid-19-23122020-410409 Без зеленых очков. На сколько на самом деле выросла смертность украинцев из-за COVID-19

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 9574
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27.12.2020 11:58
+1
"не идут на ПЦР тест", бо сімейні лікарі не дають направлення на тест, а платити 1 тис грн за тест не кожному дозволяє фінансовий стан та й не кожен хоче викидати ту тисячу, особливо якщо випадок легкий. А лікарі у кращому разі відправляють на рентген, який не показує ковід і ставлять бронхіт або ГРВІ.
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27.12.2020 12:28
+1
Тест на Covid-19 за 200 грн буває тільки у шахраїв.
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27.12.2020 13:59
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т.е. заболел каждый сороковый?
чего же Антиколорадос высрал шо среди знакомых уже > 50% болевших за Динамо вирусом и даже некоторые уже не отпразднуют новый кот или торжество дристова?
Бокс, либо у тя статистика как любит якутский скульптор, либо что-то одно из двух.
но кто-то из вас настолько нагло лжет, шо Янукович бы обосрался(- как он тогда - "Вы нагло лжете" - к Ющерице сказал))))
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27.12.2020 11:58 Ответить
Наша власть показывает только 35% реальной смертности от COVID-19. А остальные 65% прячет, относя их к умершим по каким-то другим причинам.

https://www.dsnews.ua/politics/novye-antirekordy-naskolko-na-samom-dele-vyrosla-smertnost-ukraincev-iz-za-covid-19-23122020-410409 Без зеленых очков. На сколько на самом деле выросла смертность украинцев из-за COVID-19

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 9574
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27.12.2020 11:58 Ответить
20 мая, Владимир Зеленский провел свой знаменитый пресс-марафон, в ходе которого назвал себя и премьера Дениса Шмыгаля «мастерами спорта по борьбе с коронавирусом». В подтверждение достигнутых успехов он предложил сравнить данные по смертности населения с прошлогодними цифрами. «https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3029201-zelenskij-zaaviv-so-ne-mae-zauvazen-do-roboti-smigala.html Статистика одна есть очень интересная , - поведал Зеленский журналистам. - Возьмите, пожалуйста, март и апрель 2019 года и сравните с мартом и апрелем 2020 года. Количество летальных исходов в целом в стране. И что вы увидите? Меньше в 2020 году - что в марте, что в апреле - летальных исходов, меньше, чем в 2019 году в эти же месяцы, несмотря на COVID-19». Мы не смогли не уважить просьбу президента и стали отслеживать показатели смертности, которые ежемесячно приводит Госстат, в сравнении с прошлогодними цифрами. https://www.dsnews.ua/politics/o-chem-molchat-zelenskiy-i-stepanov-pochemu-smertnost-na-galichine-i-bukovine-vyrosla-na-tret-25112020-407376 в сентябре 2020 г. в Украине число умерших выросло на 15,4% по сравнению с сентябрем 2019 г. В октябре 2020-го число умерших выросло еще больше - на 17,5% по сравнению с октябрем 2019-го.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 718 случаев, среди заболевших 54 ребенка и 19 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 6988
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27.12.2020 12:01 Ответить
Большинство заболевших не идут на ПЦР тест.
Делаешь КТ, и так ясно, что ковид. Нахер тот тест.
Сидят все дома с термометром и оксиметром, колют гормоны и антибиотики.
ВОт вам и статистика.
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27.12.2020 12:18 Ответить
"не идут на ПЦР тест", бо сімейні лікарі не дають направлення на тест, а платити 1 тис грн за тест не кожному дозволяє фінансовий стан та й не кожен хоче викидати ту тисячу, особливо якщо випадок легкий. А лікарі у кращому разі відправляють на рентген, який не показує ковід і ставлять бронхіт або ГРВІ.
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27.12.2020 12:28 Ответить
Нафиг то направление? 200 грн вот цена теста, хоть три раза в день делай его себе- https://fitodar.com.ua/uk/test-for-antibodies-to-coronavirus-8740057-1.html
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27.12.2020 13:02 Ответить
Тест на Covid-19 за 200 грн буває тільки у шахраїв.
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27.12.2020 13:59 Ответить
для вас тогда за 309 с маркетплейса гонтаревой - https://bt.rozetka.com.ua/ecotest_cov_w23m_1/p268697651/
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27.12.2020 14:34 Ответить
Погрешность диагностики экспресс-тестами процентов так 50, поэтому их не используют для постановки диагноза от слова "совсем".
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27.12.2020 15:05 Ответить
Краще залишіть для себе і не пишіть дурниць.

Перший і поки що єдиний в Україні ковідний центр "Сінево" тест-системи, якого пройшли клінічні дослідження і мають акредитацію ЄС та США. Дивіться ціни. https://covid19.synevo.ua/
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27.12.2020 19:00 Ответить
Только заболевших медиков поголовно ЗАСТАВЛЯЮТ писать заяву, что заразились НЕ на рабочем месте...Гы...А например в распивочной. Гниды зеленые и иже с ними
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27.12.2020 19:11 Ответить
 
 