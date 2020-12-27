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Новости Коронавирус и карантин
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Мы наблюдаем за ситуацией каждый час. Нагрузка на медицину остается высокой, - глава МОЗ Франции Веран о возможности введения очередного локдауна

Мы наблюдаем за ситуацией каждый час. Нагрузка на медицину остается высокой, - глава МОЗ Франции Веран о возможности введения очередного локдауна

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил введения третьего локдауна в стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

На сегодняшний день нагрузка на систему здравоохранения Франции остается высокой. Об этом Веран заявил в интервью Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас во Франции ежедневно подтверждают около 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

"Мы не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса. Это не означает, что решение принято, но мы наблюдаем за развитием ситуации каждый час", - заявил министр.

Он добавил, что каждый день во Франции госпитализируют около 1,5 тысячи человек из-за коронавируса.

"Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. Мы готовы принять необходимые меры в случае ухудшения обстановки", - сказал Веран.

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Автор: 

карантин (16729) Франция (3526) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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сока мне заплатят за то шо я соглашуся вакцинироваца?
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27.12.2020 11:59 Ответить
из более 2,55 миллиона заражённых выздоровело около 190 тысяч. Около 2,3 миллиона продолжает болеть. Получается что их не лечат что ли?
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27.12.2020 12:31 Ответить
коли відбувається приріст заражених,так є...
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27.12.2020 16:02 Ответить
учись у нас. гуляем до утра. зе чемпион
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27.12.2020 12:43 Ответить
Возможно их не выталкивают на работу с кашлем и остатками пневмонии и без повторного пцр...и врртдачу с воспалением больничного нерва)))
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27.12.2020 12:48 Ответить
 
 