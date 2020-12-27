Мы наблюдаем за ситуацией каждый час. Нагрузка на медицину остается высокой, - глава МОЗ Франции Веран о возможности введения очередного локдауна

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил введения третьего локдауна в стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

На сегодняшний день нагрузка на систему здравоохранения Франции остается высокой. Об этом Веран заявил в интервью Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас во Франции ежедневно подтверждают около 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

"Мы не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса. Это не означает, что решение принято, но мы наблюдаем за развитием ситуации каждый час", - заявил министр.

Он добавил, что каждый день во Франции госпитализируют около 1,5 тысячи человек из-за коронавируса.

"Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. Мы готовы принять необходимые меры в случае ухудшения обстановки", - сказал Веран.

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