В масках и без песен: в ЦОЗ дали гражданам рекомендации, как отметить Новый год в условиях пандемии COVID-19

В ЦОЗ Минздрава дали рекомендации, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество в условиях пандемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦОЗ Минздрава в Facebook.

"Мы все всегда ждем новогодне-рождественские праздники, поскольку это время встреч с друзьями, близкими и родными. Особенно это актуально во времена пандемии COVID-19, когда мы максимально ограничили все контакты и могли долго оставаться в изоляции.

И все же, опасность не миновала. И лучший способ провести зимние праздники - это остаться дома в тесном семейном кругу. Если вы все же решили организовать вечеринку или пойти в гости, придерживайтесь простых рекомендаций, чтобы уменьшить риски распространения вируса", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ призвали граждан оставаться дома при плохом самочувствии: "Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку".

Если же граждане решили пригласить гостей на новогоднюю вечеринку к себе домой, следует придерживаться следующих правил:

- ограничить количество гостей, чтобы создать возможность для физической дистанции. Как бы это не звучало печально, но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, как то рукопожатие и объятия.

- по возможности празднуйте на открытом воздухе. Если же вечеринка будет проходить в помещении, не забывайте регулярно проветривать.

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- попросите гостей носить маски, кроме приемов пищи и питья. Следите, чтобы маска закрывала и нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или же приобретите, чтобы при необходимости дать их гостям.

- позаботьтесь, чтобы гости тщательно и часто мыли руки - покажите где ванная, обеспечьте достаточное количество мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта.

- попросите гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали.

- надевайте маску, когда готовите. По возможности ограничьте пребывание и скопление гостей в местах, где готовят пищу, например, на кухне или у гриля. Ограничьте количество людей, которые будут подавать блюда, и следите, чтобы при этом они были в маске.

- дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.

"Чем больше профилактических мероприятий вы будете предпримите, тем безопаснее будет ваша вечеринка. Праздники важны, но ваше здоровье и здоровье ваших близких, особенно наиболее уязвимых, должно быть на первом месте", - добавили в ведомстве.