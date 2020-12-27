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Новости Коронавирус и карантин
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В масках и без песен: в ЦОЗ дали гражданам рекомендации, как отметить Новый год в условиях пандемии COVID-19

В масках и без песен: в ЦОЗ дали гражданам рекомендации, как отметить Новый год в условиях пандемии COVID-19

В ЦОЗ Минздрава дали рекомендации, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество в условиях пандемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦОЗ Минздрава в Facebook.

"Мы все всегда ждем новогодне-рождественские праздники, поскольку это время встреч с друзьями, близкими и родными. Особенно это актуально во времена пандемии COVID-19, когда мы максимально ограничили все контакты и могли долго оставаться в изоляции.

И все же, опасность не миновала. И лучший способ провести зимние праздники - это остаться дома в тесном семейном кругу. Если вы все же решили организовать вечеринку или пойти в гости, придерживайтесь простых рекомендаций, чтобы уменьшить риски распространения вируса", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ призвали граждан оставаться дома при плохом самочувствии: "Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку".

Если же граждане решили пригласить гостей на новогоднюю вечеринку к себе домой, следует придерживаться следующих правил:

-  ограничить количество гостей, чтобы создать возможность для физической дистанции. Как бы это не звучало печально, но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, как то рукопожатие и объятия.

- по возможности празднуйте на открытом воздухе. Если же вечеринка будет проходить в помещении, не забывайте регулярно проветривать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав о безопасном праздновании Нового года: с родственниками, с которыми вы имеете постоянный контакт

- попросите гостей носить маски, кроме приемов пищи и питья. Следите, чтобы маска закрывала и нос и рот. Попросите гостей иметь запасные маски, или же приобретите, чтобы при необходимости дать их гостям.

- позаботьтесь, чтобы гости тщательно и часто мыли руки - покажите где ванная, обеспечьте достаточное количество мыла и одноразовых полотенец, антисептиков с содержанием не менее 60% спирта.

- попросите гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали.

- надевайте маску, когда готовите. По возможности ограничьте пребывание и скопление гостей в местах, где готовят пищу, например, на кухне или у гриля. Ограничьте количество людей, которые будут подавать блюда, и следите, чтобы при этом они были в маске.

- дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.

"Чем больше профилактических мероприятий вы будете предпримите, тем безопаснее будет ваша вечеринка. Праздники важны, но ваше здоровье и здоровье ваших близких, особенно наиболее уязвимых, должно быть на первом месте", - добавили в ведомстве.

карантин (16729) Минздрав (4901) Новый год (934) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Спасибо за рекомендации, но люди сами решат как им праздновать Новый Год.
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27.12.2020 12:01
+5
Еще добивает фраза-« в тесном семейном кругу».
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27.12.2020 12:07
+5
основной разносчик вируса в новый год-снегурочка
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27.12.2020 12:38
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Спасибо за рекомендации, но люди сами решат как им праздновать Новый Год.
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27.12.2020 12:01 Ответить
Еще добивает фраза-« в тесном семейном кругу».
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27.12.2020 12:07 Ответить
Сатанячьи рекомендации. Рогатым низкочастотным сущностям не нравится, когда люди смеются, общаются и празднуют весело. Билл Гейтс недавно вообще сморозил, что признаки коронавируса - это смех и радость. Нелюди конченые.
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27.12.2020 13:05 Ответить
думаете он сам не празднует и не смеётся?
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27.12.2020 13:11 Ответить
Не знаю как рогатые празднуют и что у них вызывает смех.
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27.12.2020 13:15 Ответить
От цікаво, чому люди так вороже сприймають корисні поради, а за некорисні навіть готові кловуна президентом зробити.
От в чому фішка цього феномену ?
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27.12.2020 12:35 Ответить
Ніякий не феномен. Просто більшість людей ідіоти
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27.12.2020 13:17 Ответить
фішка у природній вузколобості.
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27.12.2020 21:10 Ответить
Очередной "Капитан Очевидность"... Конечно люди сами решают, что и как им делать в личной жизни. Поблагодарил за рекомендации и молодец. Нет же, - нужно зачем-то ещё своё дурацкое "но" вставить....
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27.12.2020 14:00 Ответить
"....но постарайтесь избегать прямого контакта с другими, как то рукопожатие и объятия" Источник: https://censor.net/ru/n3239260
Секс, само собой исключен априори!)))
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27.12.2020 12:03 Ответить
основной разносчик вируса в новый год-снегурочка
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27.12.2020 12:38 Ответить
то зачем тогда этот новый год без секса ?
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27.12.2020 13:09 Ответить
а в вас секс буває лише в новорічну ніч? От лишенько.. )))
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27.12.2020 21:12 Ответить
Вы бы попам еще такое сказали, а то в капищах все рабы и бизнесмены в платьях воют, беснуются, а потом ругаются шо так дорого платить за гроб и "отпевание"(где опять же несколько тушек получит билет к Харону )
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27.12.2020 12:06 Ответить
На Софійській площі біля ялинки, коло Арки дружби і на мосту Кличка цими вихідними голці ніде впасти, всі без масок і навіть малих дітей з собою тягнуть. Поодинокі хто у масці виглядають як білі ворони.
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27.12.2020 12:13 Ответить
Дык все дебилы, типо тебя, непонятно за каким хреном туда выдвинулись.
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27.12.2020 12:22 Ответить
Дебіл типу тебе не вкурює, що можна проїжджати повз цих місць і бачити ситуацію, або чути від людей, які живуть поблизу і бачать з вікон своїх квартир.
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27.12.2020 12:33 Ответить
Особенно много транспорта ходит по мосту Кличко и арке дружбы.
А высоток - так просто не меряно.
Около миллиона проживает.
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27.12.2020 12:35 Ответить
Проїдь від Європейської площі до Поштової площі, побачиш і юрби у напрямку арки, і на мосту Кличка.
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27.12.2020 14:05 Ответить
А як же "Каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдруг..."! Щось я не чув нічого про "Глухоніме шоу 95кв."!
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27.12.2020 12:16 Ответить
А Ганька без карооке вапще новый год стречать не будет!
А Петро с Мотрей за 25 лет совместной жизни еще не наговорились и будут делиться своей мудростью через стол.
Не, не мешайте людям стретить новый год своими забобонами!
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27.12.2020 12:21 Ответить
Український локдаун - як самурай. В нього немає цілі, є лише шлях.
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27.12.2020 12:25 Ответить
Ага, бусидо по украински.. ))
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27.12.2020 15:09 Ответить
В масках и без песен: в ЦОЗ дали гражданам рекомендации, как отметить Новый год в условиях пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 5271
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27.12.2020 12:34 Ответить
а водочковую как хлестать через маску?
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27.12.2020 12:36 Ответить
Можно через клизму, перегара изо рта не будет. При вспучивании - подальше от открытого огня.
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27.12.2020 12:57 Ответить
...в Израиле все уже-таки придумали...
В масках и без песен: в ЦОЗ дали гражданам рекомендации, как отметить Новый год в условиях пандемии COVID-19 - Цензор.НЕТ 8581
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27.12.2020 12:58 Ответить
хм.. а танцевать хоть можно !?
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27.12.2020 13:13 Ответить
Хто не скаче- тей москаль!!))
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27.12.2020 13:29 Ответить
И шо теперь делать с поговоркой " Как Новый год встретишь, так и проведешь".
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27.12.2020 14:05 Ответить
Что интересно, дети перестали ОРВИ болеть, в садах почти сто процентов посещаемость. Воспитатели говорят, никогда такого не было.
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27.12.2020 14:08 Ответить
А "95 криворізький бикоквартал" співав без масок. Що тепер буде?
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27.12.2020 14:14 Ответить
 
 