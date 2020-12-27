Конституционный суд РФ в закрытом режиме разрешил правительству не выплачивать $57 млрд. акционерам ЮКОСа

Конституционный суд (КС) России 24 декабря принял постановление, по которому российские власти, несмотря на решение международного арбитража в Гааге, могут не платить бывшим акционерам компании ЮКОС 57 млрд долларов.

На соответствующие документы обратила внимание русская служба ВВС, информирует Цензор.НЕТ.



Разрешение не платить средства бывшим акционерам ЮКОСа следует из разъяснения постановления КС от 2012 года под № 8-П по проверке федерального закона "О международных договорах". Тогда суд разрешил властям России временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения.



Арбитраж в Гааге тогда установил, что РФ в начале 2000-х годов "совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить и завладеть активами", одновременно удалив с политической арены главу ЮКОСа – Михаила Ходорковского, пишет "Новая Газета".



Российское правительство после этого решения заявило, что акционеры компании не имели права судиться в голландской юрисдикции, поскольку Россия не ратифицировала договор к Энергетической хартии, защищающий иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор постсоветских стран.



Речь в постановлении шла о споре насчет договора по Таможенному союзу, но решение КС распространялось и на договор к Энергетической хартии. По последнему договору международный арбитраж в Гааге в 2014 году взыскал с России по искам экс-акционеров ЮКОСа 50 млрд долларов. Сумма долга сейчас превышает 57 млрд, отмечает ВВС.



Разъяснение закона "О международных договорах РФ" по ходатайству российского правительства КС опубликовал 25 декабря. Его вынесли 24 декабря в закрытом режиме без публичных слушаний.

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Конституционный суд РФ 19 января 2017 года разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд компенсации по решению арбитража.



Апелляционный суд Амстердама 9 мая 2017 года вынес решение, что власти России нарушили российское налоговое законодательство, предъявив к концерну ЮКОС чрезмерные требования по покрытию задолженности перед государством, что в итоге привело к началу процедуры банкротства нефтяной компании в марте 2006 года.



18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и оставил в силе решение гаагского арбитража, которое обязывало Россию выплатить экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС $50 млрд. За время тяжбы из-за начисления процентов сумма выросла до $57 млрд.



По информации минюста РФ, решение суда обжаловали в мае 2020 года, а в октябре, по данным "РИА Новости", Россия попросила приостановить исполнение решения.



Верховный суд Нидерландов 4 декабря отклонил ходатайство России о приостановлении исполнения решений по искам бывших акционеров компании, которым должны выплатить $50 млрд.



