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Новости
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Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Две попытки перемещения запрещенных предметов через российско-украинскую границу в пункте пропуска "Сеньковка" предотвратили за минувшие сутки пограничники Черниговского отряда.

Во время осмотра автомобиля "SsangYong" российской регистрации, на котором из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками в багажном отделении среди вещей иностранца обнаружили две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

"А 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" российской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см. На одном из них была гравировка с изображением символики ФСБ РФ", - подчеркивается в сообщении пограничного ведомства. 

В Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Выявленные ножи, кинжал и сабли переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы, которая и определит, относятся ли они к холодному оружию.

Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба 01
Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба 02

Автор: 

Госпогранслужба (6479) россия (95687) ФСБ (1939)


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Топ комментарии
+25
ну вооот...кого-то наградить хотели именным оружием...и не довезли...ермак будет в гневе ))))
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27.12.2020 12:37
+23
я люблю оце фото - подивіться яка щаслива мордусічка ...щаслива тим, що гріє берці )))

Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4012

..
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27.12.2020 13:26
+20
а некоторые... и без огнеметов.... на передку с 2014 года )))
Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном из орудий - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4001

...(и без соплей зеленых ))))) и его пафосных спичей ))))
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27.12.2020 13:03
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А може то його нагороджували ?
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27.12.2020 12:37 Ответить
Таможня не даёт добро, таможня берёт добро !!Це вислів знайомого митника !!)))
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27.12.2020 12:47 Ответить
ФСБ (фекалии, сцаки, блевотина) ********** хотели отметитьхолодным оружием своих агентов: Дерьмака, Портянкина, *************, **************
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27.12.2020 12:51 Ответить
сабли и кинжалы вези Рабиновичу.
Чтоб в плен Хунте живым не сдавался
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27.12.2020 13:20 Ответить
ну вооот...кого-то наградить хотели именным оружием...и не довезли...ермак будет в гневе ))))
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27.12.2020 12:37 Ответить
Гарні цяцькі ,однако!!!)))
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27.12.2020 12:45 Ответить
Сабли да, хорошие)
А нож с гравировкой, дешевка китайская)))
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27.12.2020 12:57 Ответить
Нехай везуть, зброя потрібна в Україні.
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27.12.2020 12:37 Ответить
после зельонской котомобилизации

Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном из орудий - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 807
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27.12.2020 12:42 Ответить
а некоторые... и без огнеметов.... на передку с 2014 года )))
Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном из орудий - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4001

...(и без соплей зеленых ))))) и его пафосных спичей ))))
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27.12.2020 13:03 Ответить
Котик на бойовому чергуванні,гарна лапочка !!)))
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27.12.2020 13:07 Ответить
я люблю оце фото - подивіться яка щаслива мордусічка ...щаслива тим, що гріє берці )))

Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4012

..
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27.12.2020 13:26 Ответить
Добра світлинка...
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27.12.2020 13:46 Ответить
а ця?
З РФ в Україну намагалися ввезти кинджал, шаблі та партію ножів. На одному з лез - гравірування ФСБ РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1936
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27.12.2020 17:44 Ответить
А ця недобра.
Але справедлива.
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08.01.2021 06:29 Ответить
Вот честно! Вот от души - спасибо! Ржал як конь! Спасибо!
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27.12.2020 13:42 Ответить
перед Новим Роком нагороди для кротів з ОПи везли ? Козиру - кинджал а Ослу шашку руки рубати коррупціонерам...
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27.12.2020 12:43 Ответить
Ищут пожарные, Ищет милиция,... "пограничники вместе с таможенниками"
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27.12.2020 12:45 Ответить
Ось я бачив шаблю в Кутаісі. Там є магазинчик де продають шаблі, ножі, кинджали ручної роботи їхніх майстрів. Продавець показував шаблю звівши кінці до купи, а потім відпустив і вона вирівнялась наче нічого і не робив з нею.
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27.12.2020 12:46 Ответить
То так, на Кавказі повсякчас ,на замовлення ,гарні цяцькі виробляли !!))
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27.12.2020 12:49 Ответить
Да пусть ввозят всякие коллекционные вещи, картины, исторические ценности. А вот вывозить не надо.
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27.12.2020 12:55 Ответить
Вот чем уроды занимаются. За что вообще этим погранцам платят?
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27.12.2020 13:01 Ответить
Ермака нагородити хотіли?
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27.12.2020 13:02 Ответить
Засунути б цей ФСБшний ножик в сраку тому малоросу.
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27.12.2020 14:16 Ответить
Видно московити дійсно "едят куй без соли", антикваріат на розпродаж вивозять, як в 90 нагороди совка.
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27.12.2020 14:54 Ответить
В им им книжки про Гарри Потера, а они вам сабли -ножи.
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27.12.2020 15:00 Ответить
Це така середньовічна кооперація
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27.12.2020 15:57 Ответить
икономіка пріздохла на всіх посіпак ***** нагород не вистачає пішла підкилимова боротьба
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27.12.2020 18:11 Ответить
 
 