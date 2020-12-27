Из РФ в Украину пытались ввезти кинжал, сабли и партию ножей. На одном лезвии - гравировка ФСБ РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Две попытки перемещения запрещенных предметов через российско-украинскую границу в пункте пропуска "Сеньковка" предотвратили за минувшие сутки пограничники Черниговского отряда.

Во время осмотра автомобиля "SsangYong" российской регистрации, на котором из РФ в Украину направлялся 55-летний россиянин, пограничники вместе с таможенниками в багажном отделении среди вещей иностранца обнаружили две сабли и кинжал, вероятно, восточного происхождения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

"А 47-летний украинец, возвращаясь из РФ домой на автомобиле "Мерседес" российской регистрации, тоже прихватил с собой запрещенные вещи. В его машине погранично-таможенная группа нашла два ножа с длиной лезвия 15 см и 17 см. На одном из них была гравировка с изображением символики ФСБ РФ", - подчеркивается в сообщении пограничного ведомства.

В Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Выявленные ножи, кинжал и сабли переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения экспертизы, которая и определит, относятся ли они к холодному оружию.



