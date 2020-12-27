РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5708 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 782 74

Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль

Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль

Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19. Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам. Кроме того, правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады", - отмечает Шмыгаль.

Кроме этого он подчеркивает, что на текущей неделе обсуждал закупку вакцин от COVID-19 с послами G7 и ЕС.

"Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", - добавил премьер. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ведутся переговоры по транспортировке вакцины от COVID-19 на борту "Мрии" в различные страны. Это может ускорить получение препарата Украиной, - Радуцкий

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) ЕИБанк (27) Шмыгаль Денис (2708) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Не кипишуй, никто на зебилов тратить бабки не собирается.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:03
+6
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2207
показать весь комментарий
27.12.2020 13:04
+5
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4360
показать весь комментарий
27.12.2020 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шмыга, не трать бюджетные деньги на это дерьмо.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:01 Ответить
Не кипишуй, никто на зебилов тратить бабки не собирается.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:03 Ответить
Бюджет народный и тратить его на непонятно что - преступление. Вакцина эта от чего? Сейчас идет новый мутированный штамм с Великобритании и Франции. Эта вакцина на него не действует. И вообще действие любой противовирусной вакцины 3-4 мес. А дальше по новой вакцинация с консервантами и всякой онкологической дрянью и так до бесконечности? Нет от этого вируса ни лечения ни вакцины, так как он мутирует постоянно. И никогда не будет.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:11 Ответить
Ну декому ж "забашляти" то хочеться та і можеться.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:15 Ответить
...хочется взять и подарить...
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9002
показать весь комментарий
27.12.2020 13:23 Ответить
ти вже готовий здохнути?????? чи може будемо щось пробувати????? таких вірусів за 2000 років було бзизько десяти, якось, щось знаходили, виліковувались......
показать весь комментарий
27.12.2020 13:36 Ответить
Пробовать отраву на себе предлагаешь? Ну-ну, просмотрю сколько протянешь. От короны поправляются 99,9% людей, а от отравы сдохнешь гарантированно и 100%.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:57 Ответить
ето тебе шарий расказал или михалков ?
показать весь комментарий
27.12.2020 14:10 Ответить
прикол в тому, що їй таки доведеться зробити собі щеплення, якщо зазбирається за кордон!!
в протилежному випадку буде розповсюджувати вселенську зраду сидячі в своїх іпенях
показать весь комментарий
27.12.2020 14:28 Ответить
Ботам всем вакцинироваться и немедленно. Окончание испытания вакцин от короны официально в средине 2021 года. Но ботам сейчас, как предлагают фармкомпании, без результатов испытания, а зачем? Кому нужны боты? Всем ботам на укол без очереди. Естественный отбор пусть хоть на них работает.))
показать весь комментарий
27.12.2020 17:37 Ответить
бот Лариса https://censor.net/ru/user/401376 решила таки вакцинироватся
показать весь комментарий
27.12.2020 19:51 Ответить
таке враження, що тебе хтось примушує... а ти обісралася, зачепилася за двері зубами і скиглишь, що тебе відпустили...
Адміністрація - нах.ра ця потворя розповсюджує антивакцінну істерію?
показать весь комментарий
27.12.2020 20:27 Ответить
Такое впечатление, что ты тут сидишь и тебе за трольчеством некогда по-рать сходить, прямо на горшке сидишь и троллишь за вакцинацию за хорошее бабло продал душу сатане, тварь.
показать весь комментарий
27.12.2020 21:39 Ответить
істеридло, прибери за собою своє гівно! дивитись гидко
показать весь комментарий
27.12.2020 22:37 Ответить
Хамло пнх.
показать весь комментарий
27.12.2020 22:39 Ответить
я о нормальной, проверенной вакине которой будут привиты люди всех цивилизованных стран. а Вы о какой?
показать весь комментарий
27.12.2020 14:14 Ответить
А ты вообще нормальный? Вакцины пройдут полное испытание только к средине 2021 года, а у тебя все уже готово? Ну давай, прививайся и не морочь народу голову. Марш на прививку. Сам чего бздишь? Еще не привит?
показать весь комментарий
27.12.2020 17:40 Ответить
от оспы, испанки, малярии, чумы и тд, вакцину нашли. компьютеров небыло. теперь, почему то не найдут. Вы баришня, на своей волне, так что нальнейший спор бесполезен.
показать весь комментарий
27.12.2020 19:02 Ответить
Олигофрен, не равняй те вакцины и современные от короны и гриппа. Это все равно, что сравнить хорошего врача, с нацистским доктором смерть. Если тебе надо вакцинируйся, я тебе не мешаю, я пишу свое мнение и имею на это право. А ботам желаю удачи в вакцинировании. И пусть тебя не колбасят чужие мнения, которые против твоей методички.
показать весь комментарий
27.12.2020 21:38 Ответить
а до чого тут твоя істерія? не хочешь вакціонуватися - не вакціонуйся! тебе хтось примушує? на твоє схибливе ворожнече відношення до оточуючого світу всім насрати
показать весь комментарий
27.12.2020 20:29 Ответить
Истерия у тебя и твоих дружков. Я пишу свое мнение отдельно и не лезу как вы в чужие комментарии. Задрали уже боты вакцинирования. Хотите сами вакцинируйтесь молча и не навязывайте людям хрень.
показать весь комментарий
27.12.2020 21:34 Ответить
Ну и при чём тут новый штамм ? Старый-то штамм никуда не делся, - он, по-прежнему, опасен и созданная вакцина против него достаточно эффективна. Да, для длительного и стойкого иммунитета необходимо вакцинироваться дважды,- это всем известно. Непонятно только к чему этой твой дурацкий комментарий. Полагаю, что у тебя нет родственников, входящих в группу риска и отсюда этот твой подростковый нигилизм.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:38 Ответить
То есть, если штаммов будет миллион ( а вирус за год уже мутировался сотни раз) ты предлагаешь миллион раз принимать все новые и новые вакцины ( которых еще нет) с онкогенами, с консервантами, с клетками человеческого эмбриона? Ну-ну, посмотрю сколько протянешь, как это тебя защитит от смерти. Вижу что твой тупизм и зомбаж зашкаливает.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:54 Ответить
Это твоя инфантильная тупость зашкаливает, и яркое тому подтверждение - слова про миллион штаммов. Почему не миллиард ?

Во-первых, мутации далеко не всегда приводят к появлению более опасных форм инфекций, часто бывает совершенно иначе, во-вторых, вакцины будут модифицироваться не под каждую мутацию, а только под особо опасные формы штаммов, и в-третьих, - тебя насильно никто вакцинироваться не заставляет. Так что прибереги своё мнение для одноклассников, перед ними и покозыряешь "онкогенами" и "консервантами"... Они должны оценить.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:29 Ответить
Бот, я тебе тыкаю? На вы и шопотом и пшел вон со своей сатанячьей агитацией.
показать весь комментарий
27.12.2020 17:32 Ответить
Заткни вже свій тупий рот. Ботяра. Ти і так здохнеш, без прививки, разом із своїм МНЄНІЕМ. Ущербна
показать весь комментарий
27.12.2020 16:50 Ответить
Сатана , твои слова , да тебе в пасть.И пусть так и будет.
показать весь комментарий
27.12.2020 17:31 Ответить
"Эта вакцина на него не действует. " Давайте ссылку. Антиваксеры врут как дышат.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:58 Ответить
Я не бот как ты и не работаю тут на пропаганду вакцинации, а пишу свои мысли и уверена, что вакцина не действует на новые штаммы вируса. А ее действие на старый штамм бесполезно, так как он уже уходит. А вот вредное действие того, что входит в вакцину очевидно. Там много вреднейших консервантов и клетки человеческих эмбрионов или клетов животных, на которых выращивается вирус. Кроме того, вакцинироваться предлагается 2 раза, а это накопление вредного действия. Потом предложат дальше вакцинироваться против других новых штаммов и это также будет невероятно вредно, что и приведет к сокращению численности населения от разных заболеваний, которые спровоцируются вредными веществами в вакцинах. Розовая мечта Билла Гейтса о сокращении жителей Земли осуществится.Только ты не думай, что тебя это не коснется.Хотя что я пишу, ты же думать вообще не привык и не можешь.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:07 Ответить
"Я не бот как ты" и Вы, при этом, переписываетесь с ботом?
"Там много вреднейших консервантов" и поэтому ее хранят при минус 78 градусах?
"клетки человеческих эмбрионов " Лариса, клетки от вирусов легко отделяются ультрафильтрацией. Но эта вакцина не вирус, это матричная РНК. Она еще намного меньше.
Это лишь малая толика Вашего вранья.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:19 Ответить
Если ты не бот и пишешь тут тупость просто по своей тупости и на навязывай ее людям.
показать весь комментарий
27.12.2020 17:33 Ответить
В нормальных странах уже началась вакцинация, а в Украине охлос хавает видосики и пустые обещания.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:02 Ответить
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2207
показать весь комментарий
27.12.2020 13:04 Ответить
ви забули встави між "КОМИТЕТА" і "ВИДОСИКОВ" - аббревіатуру "РФ"
показать весь комментарий
27.12.2020 14:30 Ответить
Неужели асфальт сдираете, мастера спорта?
показать весь комментарий
27.12.2020 13:04 Ответить
Ключевые слова трепла: "будет иметь"...
Про 40% рост мы уже слышали...
показать весь комментарий
27.12.2020 13:06 Ответить
Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов. Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения. По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки. Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть..
показать весь комментарий
27.12.2020 13:07 Ответить
Компания AstraZeneca имеет в паРаше свой завод и под видом AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) будет загонять в Украину российскую вакцину "Новичок" или как там её еще называют, не помню. Вы именно об этом хотели рассказать???
показать весь комментарий
27.12.2020 13:14 Ответить
абсолютно genau..
показать весь комментарий
27.12.2020 13:22 Ответить
небольшого % от украденных на большом строительстве хватит нам и еще молдованам вакцину купить
показать весь комментарий
27.12.2020 13:11 Ответить
Хроника одного президента

‎27.‎12.‎2020

Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов. Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения. По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки. Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть..

До выполнения заключенных договоров в рамках прямых государственных заказов и профинансированных заказов в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, в целях предупреждения возможных злоупотреблений, компании BioNTech и Pfizer (вакцина прошла регистрацию в США и странах ЕС ) и компания Moderna (вакцина прошла регистрацию в США ) не будут поставлять партии вакцин для систем розничной продажи. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) *

*Краткое разъяснение информации сообщения ГЗМ
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос "Почему" - к "устойчивому" министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет)
3. Если вы видите продажи вакцин этих фирм в рознице - это либо украдено, либо фальсификат.

Внутри властных структур Украины назревает еще один серьезный конфликт. Конфликт между премьер-министром Шмыгалем и министром здравоохранения Степановым. Конфликт этот вырвался уже на всеобщее обозрение при обсуждении вопроса о бюджете-2021, когда Степанов отказался голосовать за его принятие на заседании Кабмина. Тем не менее все симпатии Зеленского - на стороне Степанова. Причина очень проста - Шмыгаль по должности имеет источники информации позволяющие ему достаточно точно видеть реальну ситуацию с эпидемией и реальное состояние системы здравоохранения. Попытки донести ее до сведения Зеленского встречают яростное непринятие с его стороны и классифицируются как "психологическая неустойчивость в ситуации с ковид". Степанов, напротив, поставляет Зеленскому умиротворяющие данные о "спаде, стабилизации и скором завершении эпидемии" и получает метку "устойчивый министр". Есть еще одна причина - финансовая. переброс части вакцины через коммерческие структуры сулит огромный куш для ее участников. Скандал вообще уже вышел на уровень ВОЗ, которая откровенно обвиняет МОЗ в закупке неэффективных препаратов для лечения СОVID-19.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:11 Ответить
Компания AstraZeneca имеет в паРаше свой завод и под видом AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) будет загонять в Украину российскую вакцину "Новичок" или как там её еще называют, не помню.Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3856 Вы именно об этом хотели рассказать???
показать весь комментарий
27.12.2020 13:15 Ответить
я думаю ,один кацапский заводик не справится с поставками в Украину.им надо вон в венесуэлу отправить в обмен на кокс,в африку опять же,да и своим чуток подкинуть,шоб не ныли...
показать весь комментарий
27.12.2020 13:18 Ответить
и вообще,ты уже за жкх уплатил?а то там волнуются...

Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6851
показать весь комментарий
27.12.2020 13:21 Ответить
Да все уже купили кроме страны где правит бестолковый офисный планктон.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:16 Ответить
Ну как же так? Ну мы же в очереди первыми стояли..
показать весь комментарий
27.12.2020 13:18 Ответить
А не "закоткують" ті ресурси знову в асфальт?
показать весь комментарий
27.12.2020 13:17 Ответить
Кажуть з асфальту Зеля вже робить зелену вакцину.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:20 Ответить
Він "наробить". І собака не перескоче. Антипод царя Мідаса.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:39 Ответить
ВОНО працюйе.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:18 Ответить
я теж написав як воно праює
показать весь комментарий
27.12.2020 13:31 Ответить
Показатели летальности засекречены: врач рассказал, что не так со статистикой по COVID-19 в УкраинеВоскресенье, 27 декабря 2020, 11:38

https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
показать весь комментарий
27.12.2020 13:18 Ответить
Влада завжди брехала, бреше і далі брехатиме.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:21 Ответить
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2784
показать весь комментарий
27.12.2020 13:23 Ответить
Израиль начинает вакцинацию палестинских заключенных

Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4271

Как сообщил глава Управления по делам заключенных Палестинской администрации Кадри Абу Бакр, израильские власти известили палестинских заключенных, что уже в ближайшие дни начнется их вакцинация от коронавирусной инфекции.
Она будет носить добровольный характер. Прививать заключенных будут вакциной, изготовленной компанией Pfizer. Абу Бакр рассказал, что палестинская сторона попросила направить наблюдателей, чтобы следить за процессом.
26 декабря глава Клуба заключенных Кадура Фарес сообщил, что Израиль отказывается вакцинировать содержащихся в тюрьмах палестинцев, заявив, что ответственность за судьбу и здоровье заключенных будут нести "оккупанты".

Как сообщает агентство https://www.wafa.ps/Pages/Details/15234 Wafa , Фарес назвал расистским заявление министра внутренней безопасности Израиля Амира Оханы, согласно которому вакцинация палестинских заключенных не является приоритетной.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:20 Ответить
Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4360
показать весь комментарий
27.12.2020 13:20 Ответить
Шото Мне ПОПу напоминает..
🤑
показать весь комментарий
27.12.2020 13:21 Ответить
на дороги витратили близько 120 млрд. ціна завищена на 91 %. не важко порахувати. бітум став дешевшим, щебінь теж, дт та бензин стоять на місі, тому і транспорт не подорожчав. висновок. хтось підписав кошторис на 60 млрд більший ніж є насправді. це означає що хтось отримав ці 60 ярдів просто так, за гарні очі. І ДЕЖ **** ВЗЯТИ ГРОШІ НА ВАКЦИНУ????????????? воно ночами не спить, водо думає, воно показує що працює на державу і для народу
показать весь комментарий
27.12.2020 13:29 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1909756-pandemiya-kitay-prizupiniv-pripiniv-priyom-reysiv-z-britaniyi-cherez-noviy-shtam-virusu Китай прекратил прием рейсов из Британии через новый штамм вируса
показать весь комментарий
27.12.2020 13:40 Ответить
Так и вижу эту работу : сотрудники ОП и прочие высокие чиновники сидят и медитируют : " Мы должны меньше воровать, нам совершенно не хочется воровать..."
показать весь комментарий
27.12.2020 13:47 Ответить
Да где завакцинироваться нормальной вакциной? Я б своим паре-тройке родичей в Украине оплатил бы. А кто-то сам сможет. Лучше хоть часть населения начнёт вакцинироваться раньше, чем позже.
показать весь комментарий
27.12.2020 13:55 Ответить
А щас бубочка матнется кабанчиком в расейку, тет-а-тет перетрет с сцарем и привезет кацапсинскую вакцинку. Мертвечук на ура посодействует. Вколют ее зелебобикам (не порохоботам же!) и процент дурачков сильно поубавится...
показать весь комментарий
27.12.2020 14:04 Ответить
Чего тут работать, взять из Пенсионного фонда и вся работа.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:09 Ответить
Соседняя Польша уже начала вакцинацию населения, а эти твари только думают деньги собирать. Зато "какие дароги"!
показать весь комментарий
27.12.2020 14:42 Ответить
60 мільярдів ковідного фонду де? Ви тварини повинні сісти за грати.
показать весь комментарий
27.12.2020 14:45 Ответить
Шмыгаль, ты что не понимаешь, что нужно секвестировать все статьи бюджета и обеспечить срочную закупку вакцин против ковида для всех граждан Украины? И это нужно было делать вчера.
показать весь комментарий
27.12.2020 15:04 Ответить
Даже если сейчас найдутся деньги, то нужно еще контракты с производителями подписать, атам я так понимаю, очередь. Так что в ближайшее время никаких вакцин можно не ждать.
показать весь комментарий
27.12.2020 15:13 Ответить
В Европе уже вакцинируют людей, а у нас до сих пор " активно" ищут ресурсы для закупки вакцин. Шулеры !!!
показать весь комментарий
27.12.2020 15:10 Ответить
Більша частина українців, на мою думку вже перехворіла, кого скалічила, а кого закопали, на жаль.
показать весь комментарий
27.12.2020 15:30 Ответить
Що ви там думаєте де взяти гроші, що ти дурня включаєш??? ЄС вже дав 600млн.євро на вакцину для України!!! А ти тут дурака вмикаєш, нібито шукаєте гроші!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.12.2020 15:55 Ответить
МЕрзота! Вони, ніби то, починають працювати, що б мати кошти. В іньших країнах вже давно розпочали прививати. Навіть у бідній Славпкфї. Тварі
показать весь комментарий
27.12.2020 16:20 Ответить
Вивертай свої кишені мутрий нарід.
показать весь комментарий
27.12.2020 18:02 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWVD7CZk8KuVogJc8J63gyWjGkieWtjk7L5QYYmCf3JClmlHLVCiSgKNH5l-yT_XNaQ1m5CWZoMdnIrgQk-ZFGqm8-v0KkeMoDTnLaMK5Sc12sIPCts-eQkngQb9QyPGak&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3629066070464502&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWVD7CZk8KuVogJc8J63gyWjGkieWtjk7L5QYYmCf3JClmlHLVCiSgKNH5l-yT_XNaQ1m5CWZoMdnIrgQk-ZFGqm8-v0KkeMoDTnLaMK5Sc12sIPCts-eQkngQb9QyPGak&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

І поки весь Європейський Союз розпочав масову вакцинацію від коронавірусу, Зеленський готує новий новорічний відосик.

Велика Британія - 600,000 вакцинованих громадян за тиждень. Це лікарі, люди похилого віку, працівники об'єктів критичної інфраструктури. Вакцинація триває.

Польща, Чехія, Туреччина, США, Канада, всі країни ЄС вже мають доступ до вакцини. Вони заздалегідь уклали договори на поставку та оплатили вакцину.

А що у нас? А у нас «всі чекають посадки Порошенка». А у нас просто знизили кількість тестувань вдвічі. А у нас всякі степанови і ляшки тільки на словах «планують» щось там закупляти. Зате буде створений новий «вакцинний фонд». Ковідний вже освоїли на дорогах. Час переходити до вакцинного.

Одним словом країна на порозі 2021 року отримує одну велику дулю кожному.

До речі, з 1 січня газ буде коштувати на 14% більше, і це без транспортування. Тобто 1 кубометр, в залежності від регіону,вартуватиме до 10 тисяч гривень.

Із Зеленським ЗДОБУЛИ. «Покращення» кожному під ялинку у вигляді чергового відосика за яким порожня казна та брехня на кожному кроці.
показать весь комментарий
27.12.2020 21:27 Ответить
Зе-власть будет грабить народ с вакцинами так же, как с масками и тестами 27 декабря, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4-%d1%81-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd.html#respond Комментарии: 0
Працюємо над тим, щоб Україна мала вдосталь ресурсів для закупівлі вакцин проти COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9798Зе - это наш приговор, заслуженный на выборах 2019 года…
Ну, что? Спрогнозируем, что мы увидим с вакциной в следующем году?
Такое https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk предложение сегодня озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
А будет все банально. Зеленский понял, что хороший гешефт на закупке вакцины не поднять, поскольку слишком прозрачные мировые цены. Поэтому на Банковой придумали другой вариант набить себе карманы.
Какой? Специально не закупать централизованно вакцину за бюджетные деньги, чтобы бесплатно люди не могли ее получить. Вместо этого медлобби, входящее в ближайшее окружение Зеленского, будет завозить вакцину и продавать в своих клиниках. В разы дороже, чем ее официальная цена у производителя.
Естественно, Голобородько с этого будет иметь свой гешефт. Как за легализацию игорного бизнеса или закон о продаже земли.
Кстати, схема с вакцинами ничем не отличается от того, что Голобородько и его меддружки провернули с масками и тестами. Поэтому и нет у нас никаких бесплатных масок или бесплатного тестирования, как во всем мире.
Зе - это наш приговор, заслуженный на выборах 2019 года…

Когда мне рассказывают байки про внешнее управление, то сразу хочется сказать: это Байден или Трамп заставили Зеленского проводить тарифный геноцид, сделав газ по 12 грн за куб?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8.html Зеленский к Новому году продемонстрировал, как он ненавидит украинцев - политолог
Отож.
Нам не надо внешнее управление. Тут свои, сидя на Банковой, радостно народ гробят…
***
Прогноз насчет схемы с вакцинами политолог сделал, скорее всего, прочитав такую свежую новость:
Вакцина против коронавируса COVID-19 не появится в Украине в частных клиниках раньше, чем в государственных.
Об этом рассказала в эфире телеканала https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/6811-postavki-vakcin-ot-koronavirusa-v-ukrainu-v-minzdrave-raskryli-podrobnosti «Украина 24» эксперт группы экспертов Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова.
«Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, - для них это ничто, им это неинтересно», - сказала эксперт.
По ее мнению, производители даже не будут вести переговоры с частными клиниками.
«Это могут быть дистрибьюторы, но дистрибьюторы официальные так же отвечают за качество продукта, как отвечает государство. И препарат - хоть для частной, хоть для государственной клиники - будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковы.
Далее судьба препарата на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину.
Но это не будет раньше, чем это будет в государстве», - пояснила она.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB.html Украина получит вакцину одной из последних, вместе с африканскими странами
То есть, судя по этим словам чиновницы Минздрава, вакцина появится у государства и в частных руках одновременно…
показать весь комментарий
27.12.2020 21:28 Ответить
 
 