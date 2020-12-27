Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль
Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19. Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам. Кроме того, правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады", - отмечает Шмыгаль.
Кроме этого он подчеркивает, что на текущей неделе обсуждал закупку вакцин от COVID-19 с послами G7 и ЕС.
"Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", - добавил премьер.
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в протилежному випадку буде розповсюджувати вселенську зраду сидячі в своїх іпенях
Адміністрація - нах.ра ця потворя розповсюджує антивакцінну істерію?
Во-первых, мутации далеко не всегда приводят к появлению более опасных форм инфекций, часто бывает совершенно иначе, во-вторых, вакцины будут модифицироваться не под каждую мутацию, а только под особо опасные формы штаммов, и в-третьих, - тебя насильно никто вакцинироваться не заставляет. Так что прибереги своё мнение для одноклассников, перед ними и покозыряешь "онкогенами" и "консервантами"... Они должны оценить.
"Там много вреднейших консервантов" и поэтому ее хранят при минус 78 градусах?
"клетки человеческих эмбрионов " Лариса, клетки от вирусов легко отделяются ультрафильтрацией. Но эта вакцина не вирус, это матричная РНК. Она еще намного меньше.
Это лишь малая толика Вашего вранья.
Про 40% рост мы уже слышали...
27.12.2020
Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов. Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения. По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки. Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть..
До выполнения заключенных договоров в рамках прямых государственных заказов и профинансированных заказов в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, в целях предупреждения возможных злоупотреблений, компании BioNTech и Pfizer (вакцина прошла регистрацию в США и странах ЕС ) и компания Moderna (вакцина прошла регистрацию в США ) не будут поставлять партии вакцин для систем розничной продажи. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) *
*Краткое разъяснение информации сообщения ГЗМ
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос "Почему" - к "устойчивому" министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет)
3. Если вы видите продажи вакцин этих фирм в рознице - это либо украдено, либо фальсификат.
Внутри властных структур Украины назревает еще один серьезный конфликт. Конфликт между премьер-министром Шмыгалем и министром здравоохранения Степановым. Конфликт этот вырвался уже на всеобщее обозрение при обсуждении вопроса о бюджете-2021, когда Степанов отказался голосовать за его принятие на заседании Кабмина. Тем не менее все симпатии Зеленского - на стороне Степанова. Причина очень проста - Шмыгаль по должности имеет источники информации позволяющие ему достаточно точно видеть реальну ситуацию с эпидемией и реальное состояние системы здравоохранения. Попытки донести ее до сведения Зеленского встречают яростное непринятие с его стороны и классифицируются как "психологическая неустойчивость в ситуации с ковид". Степанов, напротив, поставляет Зеленскому умиротворяющие данные о "спаде, стабилизации и скором завершении эпидемии" и получает метку "устойчивый министр". Есть еще одна причина - финансовая. переброс части вакцины через коммерческие структуры сулит огромный куш для ее участников. Скандал вообще уже вышел на уровень ВОЗ, которая откровенно обвиняет МОЗ в закупке неэффективных препаратов для лечения СОVID-19.
https://apostrophe.ua/news/society/2020-12-27/pokazateli-letalnosti-zasekrecheny-vrach-rasskazal-chto-ne-tak-so-statistikoj-po-covid19-v-ukraine/218814
Как сообщил глава Управления по делам заключенных Палестинской администрации Кадри Абу Бакр, израильские власти известили палестинских заключенных, что уже в ближайшие дни начнется их вакцинация от коронавирусной инфекции.
Она будет носить добровольный характер. Прививать заключенных будут вакциной, изготовленной компанией Pfizer. Абу Бакр рассказал, что палестинская сторона попросила направить наблюдателей, чтобы следить за процессом.
26 декабря глава Клуба заключенных Кадура Фарес сообщил, что Израиль отказывается вакцинировать содержащихся в тюрьмах палестинцев, заявив, что ответственность за судьбу и здоровье заключенных будут нести "оккупанты".
Как сообщает агентство https://www.wafa.ps/Pages/Details/15234 Wafa , Фарес назвал расистским заявление министра внутренней безопасности Израиля Амира Оханы, согласно которому вакцинация палестинских заключенных не является приоритетной.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3629066070464502&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWVD7CZk8KuVogJc8J63gyWjGkieWtjk7L5QYYmCf3JClmlHLVCiSgKNH5l-yT_XNaQ1m5CWZoMdnIrgQk-ZFGqm8-v0KkeMoDTnLaMK5Sc12sIPCts-eQkngQb9QyPGak&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
І поки весь Європейський Союз розпочав масову вакцинацію від коронавірусу, Зеленський готує новий новорічний відосик.
Велика Британія - 600,000 вакцинованих громадян за тиждень. Це лікарі, люди похилого віку, працівники об'єктів критичної інфраструктури. Вакцинація триває.
Польща, Чехія, Туреччина, США, Канада, всі країни ЄС вже мають доступ до вакцини. Вони заздалегідь уклали договори на поставку та оплатили вакцину.
А що у нас? А у нас «всі чекають посадки Порошенка». А у нас просто знизили кількість тестувань вдвічі. А у нас всякі степанови і ляшки тільки на словах «планують» щось там закупляти. Зате буде створений новий «вакцинний фонд». Ковідний вже освоїли на дорогах. Час переходити до вакцинного.
Одним словом країна на порозі 2021 року отримує одну велику дулю кожному.
До речі, з 1 січня газ буде коштувати на 14% більше, і це без транспортування. Тобто 1 кубометр, в залежності від регіону,вартуватиме до 10 тисяч гривень.
Із Зеленським ЗДОБУЛИ. «Покращення» кожному під ялинку у вигляді чергового відосика за яким порожня казна та брехня на кожному кроці.
Зе - это наш приговор, заслуженный на выборах 2019 года…
Ну, что? Спрогнозируем, что мы увидим с вакциной в следующем году?
Такое https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk предложение сегодня озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
А будет все банально. Зеленский понял, что хороший гешефт на закупке вакцины не поднять, поскольку слишком прозрачные мировые цены. Поэтому на Банковой придумали другой вариант набить себе карманы.
Какой? Специально не закупать централизованно вакцину за бюджетные деньги, чтобы бесплатно люди не могли ее получить. Вместо этого медлобби, входящее в ближайшее окружение Зеленского, будет завозить вакцину и продавать в своих клиниках. В разы дороже, чем ее официальная цена у производителя.
Естественно, Голобородько с этого будет иметь свой гешефт. Как за легализацию игорного бизнеса или закон о продаже земли.
Кстати, схема с вакцинами ничем не отличается от того, что Голобородько и его меддружки провернули с масками и тестами. Поэтому и нет у нас никаких бесплатных масок или бесплатного тестирования, как во всем мире.
Зе - это наш приговор, заслуженный на выборах 2019 года…
…
Когда мне рассказывают байки про внешнее управление, то сразу хочется сказать: это Байден или Трамп заставили Зеленского проводить тарифный геноцид, сделав газ по 12 грн за куб?
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8.html Зеленский к Новому году продемонстрировал, как он ненавидит украинцев - политолог
Отож.
Нам не надо внешнее управление. Тут свои, сидя на Банковой, радостно народ гробят…
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Прогноз насчет схемы с вакцинами политолог сделал, скорее всего, прочитав такую свежую новость:
Вакцина против коронавируса COVID-19 не появится в Украине в частных клиниках раньше, чем в государственных.
Об этом рассказала в эфире телеканала https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/6811-postavki-vakcin-ot-koronavirusa-v-ukrainu-v-minzdrave-raskryli-podrobnosti «Украина 24» эксперт группы экспертов Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова.
«Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, - для них это ничто, им это неинтересно», - сказала эксперт.
По ее мнению, производители даже не будут вести переговоры с частными клиниками.
«Это могут быть дистрибьюторы, но дистрибьюторы официальные так же отвечают за качество продукта, как отвечает государство. И препарат - хоть для частной, хоть для государственной клиники - будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковы.
Далее судьба препарата на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину.
Но это не будет раньше, чем это будет в государстве», - пояснила она.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB.html Украина получит вакцину одной из последних, вместе с африканскими странами
То есть, судя по этим словам чиновницы Минздрава, вакцина появится у государства и в частных руках одновременно…