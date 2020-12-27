Работаем над тем, чтобы Украина имела достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19, - Шмыгаль

Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцин против COVID-19. Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам. Кроме того, правительство уже в этом году выделило 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады", - отмечает Шмыгаль.

Кроме этого он подчеркивает, что на текущей неделе обсуждал закупку вакцин от COVID-19 с послами G7 и ЕС.

"Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", - добавил премьер.

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