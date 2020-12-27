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Новости Агрессия России против Украины
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"Лучший подарок, когда они дома!": в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера вечером, 26 декабря, из зоны Операции Объединенных Сил на Донбассе вернулись бойцы 79-й николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, фотографии и видео встречи разместила в Facebook жительница Николаева Julia Vynnyk.

Десантников по традиции встретили близкие и друзья возле части в Соляных.

"Лучший подарок, когда они дома! Вместо тысячи слов. Всех, кто ждал также поздравляю! Ребята, вы для нас всегда первые! Слава Украине!" – написала она.

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Лучший подарок, когда они дома!: в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр 01
Лучший подарок, когда они дома!: в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр 02
Лучший подарок, когда они дома!: в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр 03
Лучший подарок, когда они дома!: в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр 04

Фото: Винник/ Facebook

Лучший подарок, когда они дома!: в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр 05

Николаев (2155) Ян Осока (1501) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (197) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+45
З поверненням, рідненькі !!! Героям слава !!!
"Лучший подарок, когда они дома!": в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр - Цензор.НЕТ 9297
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27.12.2020 13:21
+36
З поверненням !
Гарних вам свят, захисники !
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27.12.2020 13:26
+24
Слезы радости, слезы гордости!!! У меня даже нет слов, насколько я горжусь этими женщинами и мужчинами.
Кланяюсь в ноги каждому.
СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!
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27.12.2020 13:48
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З поверненням, рідненькі !!! Героям слава !!!
"Лучший подарок, когда они дома!": в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр - Цензор.НЕТ 9297
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27.12.2020 13:21 Ответить
Досі бойову техніку женуть марш-бросками на сотні кілометрів своїм ходом, а потім ремонтують за мільярди гривень!!!! Це безголовість! Бойова техніка має їхати на тралах та на залізничних платформах!
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28.12.2020 12:54 Ответить
З поверненням !
Гарних вам свят, захисники !
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27.12.2020 13:26 Ответить
З поверненням,козарлюги!!! Слава Україні!! Героям слава!! Смерть ворогам !!
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27.12.2020 13:26 Ответить
Героям СЛАВА!!! (смерть ворогам )
***

Виткані ночі зажурою.
Очі сивіють у зір.
Я у розмові здаюся похмурою?
Ти в тім не винен, повір…

Хочеться в ночі замріяні
Наше кохання вплести.
Але у серці, де болі посіяні,
Радість не може рости.

Стежу завжди за подіями
Сходу і роти, де ти…
Зустріч я нашу змальовую мріями…
Рідний, єдиний… Живи!

Там випробовують «Градами»
Наше кохання й життя.
Тільки я знаю: не можна снарядами
Вбити моє почуття.

Ми ж бо повінчані! Пара ми.
Нас не розлучить ніхто.
Вдвох ми забудемо ночі з кошмарами,
Піде в минуле АТО.

Милий, коханий мій, соколе!
Разом дійдемо до мрій
І замилуємось мирними зорями
В рідній Вкраїні своїй.

В. (дружина) 2015р.
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27.12.2020 13:35 Ответить
Слезы радости, слезы гордости!!! У меня даже нет слов, насколько я горжусь этими женщинами и мужчинами.
Кланяюсь в ноги каждому.
СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!
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27.12.2020 13:48 Ответить
З поверненням вас, хлопці.......
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27.12.2020 13:57 Ответить
Не понятно почему ночью - днём и по Центральному проспекту, шоб всей вате николаевской на неделю настроение было испорчено.
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27.12.2020 14:11 Ответить
Ваті треба не настрій псувати а життя.... назавжди.
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27.12.2020 14:32 Ответить
450
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27.12.2020 14:12 Ответить
Вот так было в 19 - https://inshe.tv/nikolaev/2019-12-04/490259/
Ребята отдохните и в Новый год маршем по Соборной. Ждём.
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27.12.2020 14:17 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
"Найкращий подарунок, коли вони вдома!" До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр - Цензор.НЕТ 1337 "Найкращий подарунок, коли вони вдома!" До Миколаєва із зони проведення ООС повернулися десантники 79-ї ОДШБр - Цензор.НЕТ 1373
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27.12.2020 14:37 Ответить
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
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27.12.2020 14:43 Ответить
С возвращением, ребятки!!! Мы все у вас в долгу. Низкий поклон Вам, защитники Украины!!! Героям слава! Смерть ворогам!
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27.12.2020 18:28 Ответить
Відпочивайте, Воїни.
Шана вам за захист нашої землі.
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27.12.2020 20:41 Ответить
 
 