"Лучший подарок, когда они дома!": в Николаев из зоны проведения ООС вернулись десантники 79-й ОДШБр. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера вечером, 26 декабря, из зоны Операции Объединенных Сил на Донбассе вернулись бойцы 79-й николаевской отдельной десантно-штурмовой бригады.
Как информирует Цензор.НЕТ, фотографии и видео встречи разместила в Facebook жительница Николаева Julia Vynnyk.
Десантников по традиции встретили близкие и друзья возле части в Соляных.
"Лучший подарок, когда они дома! Вместо тысячи слов. Всех, кто ждал также поздравляю! Ребята, вы для нас всегда первые! Слава Украине!" – написала она.
Фото: Винник/ Facebook
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Гарних вам свят, захисники !
***
Виткані ночі зажурою.
Очі сивіють у зір.
Я у розмові здаюся похмурою?
Ти в тім не винен, повір…
Хочеться в ночі замріяні
Наше кохання вплести.
Але у серці, де болі посіяні,
Радість не може рости.
Стежу завжди за подіями
Сходу і роти, де ти…
Зустріч я нашу змальовую мріями…
Рідний, єдиний… Живи!
Там випробовують «Градами»
Наше кохання й життя.
Тільки я знаю: не можна снарядами
Вбити моє почуття.
Ми ж бо повінчані! Пара ми.
Нас не розлучить ніхто.
Вдвох ми забудемо ночі з кошмарами,
Піде в минуле АТО.
Милий, коханий мій, соколе!
Разом дійдемо до мрій
І замилуємось мирними зорями
В рідній Вкраїні своїй.
В. (дружина) 2015р.
Кланяюсь в ноги каждому.
СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!!!
Ребята отдохните и в Новый год маршем по Соборной. Ждём.
Шана вам за захист нашої землі.