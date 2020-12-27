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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Наше завтра теперь в наших руках, - глава МОЗ страны Недзельский

В Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Наше завтра теперь в наших руках, - глава МОЗ страны Недзельский

Утром 27 декабря в Польше началась вакцинация против коронавируса препаратом компании Pfizer и BioNTech.

По данным телеканала TVN24, первой в стране вакцинировали старшую медсестру главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алицию Якубовскую, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Госпиталь МВД Польши получил вакцину, которая позволит сразу вакцинировать 375 человек. 

По информации, председателя Агентства материальных резервов РП Михала Кучмеровского, первая партия вакцины компании Pfizer в количестве 10 тыс. доз будет использована в воскресенье до 12-ти часов дня. Вакцинация медперсонала также проходит в других медучреждениях по всей стране.

К концу декабря в Польшу будут доставлены еще 300 тысяч доз, к концу января - 1,5 млн доз. Спустя 21 день должна быть введена вторая доза вакцины. Это позволит усилить эффект от прививки.

Вторая партия вакцин должна быть доставлена в польские больницы 4 января. Все пациенты, которые пройдут вакцинацию сегодня, будут повторно привиты.

"С сегодняшнего дня мы можем начать менять наше будущее. У нас есть действенный инструмент борьбы с эпидемией. Наше завтра теперь в наших руках. Важно, чтобы мы максимально использовали этот инструмент", - сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

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вакцина (3815) карантин (16729) Польша (8435) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Кстати, в детстве всегда хотел знать что же там было после того, как Иван-дурак все-таки стал царем. Теперь знаю хорошо и наглядно.
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27.12.2020 13:57
+11
А наше будущее как в сказке "Чем дальше, тем страшнее".
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27.12.2020 13:55
+10
В Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Наше завтра теперь в наших руках, - глава МОЗ страны Недзельски - Цензор.НЕТ 4840Вот это вакцина для 73 зебилов. Жрите
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27.12.2020 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Сначало странам побогаче потм отбросам((((
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27.12.2020 13:52 Ответить
Зато нам еще есть время подумать нужна ли эта вакцина или она дает только вред. В Великобритании вакцинация привела неожиданно для многих к росту эпидемии.
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27.12.2020 14:00 Ответить
https://www.vaccinecommongood.org/
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27.12.2020 14:05 Ответить
наше "светлое" будущее в ОПе Зеленского
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27.12.2020 14:06 Ответить
ну,это кто куда записался на последних выборах .
а у некоторых последние в 2000 году были
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27.12.2020 14:10 Ответить
Скажи "спасибо" нариду. Если бы поляки выбирали коммуняк, урков и клоунов, то тоже были в числе отбросов. А так в ЕС и НАТО, и горя не знают.
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27.12.2020 14:11 Ответить
Цілком Вас підтримую! Поляки розігнали свій парламент-Сейм відразу після
першої каденції! Вони не стали терпіти комуняцьку наругу над собою! Народ
вийшов на такі протести що вся поліція розбігалася в різні сторони! Хлопці теж
добряче повоювали за свої права! А в нас розвелося комуняцьких шавок яких треба просто передавити, бо йнакше нам хана!
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28.12.2020 15:14 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-27-12-20.html Краткое разъяснение информации сообщения ГЗМ.
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос «Почему» - к «устойчивому» министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет).
До выполнения заключенных договоров в рамках прямых государственных заказов и профинансированных заказов в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, в целях предупреждения возможных злоупотреблений, компании BioNTech и Pfizer (вакцина прошла регистрацию в США и странах ЕС ) и компания Moderna (вакцина прошла регистрацию в США ) не будут поставлять партии вакцин для систем розничной продажи.
Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов.
Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения.
По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки.
Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть...
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27.12.2020 14:19 Ответить
AZ там до сих пор никак со своим тестированием с половинной дозой не разберется. Так что вариант так себе. Скорей всего она рабочая, но доверие к ней сильно подорвано.
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27.12.2020 14:58 Ответить
Якщо зараз президеннтомУкраїни був биП.Порошенко- у нас би вже теж була б німецька вакцина Пфайзер, незважаючи на те, що Україна ще не в ЄС. Чим ми гірше Сербії врешті-решт?!
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27.12.2020 15:47 Ответить
А наше будущее как в сказке "Чем дальше, тем страшнее".
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27.12.2020 13:55 Ответить
Кстати, в детстве всегда хотел знать что же там было после того, как Иван-дурак все-таки стал царем. Теперь знаю хорошо и наглядно.
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27.12.2020 13:57 Ответить


наше "светлое" будущее в ОПе Зеленского
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27.12.2020 14:05 Ответить
В Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Наше завтра теперь в наших руках, - глава МОЗ страны Недзельски - Цензор.НЕТ 4840Вот это вакцина для 73 зебилов. Жрите
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27.12.2020 14:00 Ответить
Рада за поляків. Їх влада піклується про них.
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27.12.2020 14:03 Ответить
Нет...еще не в ваших. Поторопились....
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27.12.2020 14:04 Ответить
А наш "чемпіон" що зробив? Рівно нічого, тільки піариться своїми тупими відосиками. І вся надія тільки на *******, яка одним повідомленням у "твіті" вилікує націю. А якщо попросити, то можливо із "чемпіоном" по боротьбі з КОВІД врятують світ?
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27.12.2020 14:06 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Минздрав Турции объявил о начале вакцинации ещё 11 декабря.
Китайской вакциной Sinovac бесплатно будет сделано 50 млн. прививок.
-В декабре будет сделано 20 млн прививок,- заявил министр здравоохранения Турции.
-Еще 20 млн доз должно прийти в январе, и еще 10 млн. - в феврале.
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27.12.2020 14:12 Ответить
ого, як турки себе травлять; що поганого турки зробили Ердогану?
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27.12.2020 15:36 Ответить
Приезжает бубочка в Европу и говорит: Дайте нам вакцину, срочно, а то я просрал тестирование подчистую. Кислорода нет, лекарств нет, медики разбегаются, люди умирают. А ему европейцы такие: А ты сыграй нам на рояле без рук, у нас настроение поднимется и мы, возможно, дадим тебе вакцину. А бубочка такой гордо отвечает: Та вы що?! Я с Крывова Роха, я величайший президент всех времен и народов! Как вы смеете??? А ему в ответ: ну тогда иди нахер. В очереди будешь стоять за Буркина-Фасо и Берегом Слоновой Кости.
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27.12.2020 14:15 Ответить
Есть на РАБссии такой блогер Дмитрий Иванов,он же Камикадзе...,сообщил сногсшибательную новость...на РАБссии на одного жителя приходится 93 видеокамеры наблюдения....тотальный ГУЛАГ за каждым....
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27.12.2020 14:26 Ответить
Ну...не верится, если честно. Это же 11 миллиардов видеокамер - откуда? Там и по 1 туалету на одного жителя не приходится, а вы о видеокамерах...
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27.12.2020 14:34 Ответить
Дюже затратно это по содержанию, так что с трудом верится.
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27.12.2020 22:23 Ответить
На РАБссии меньше 90 миллионов насэлэния,так что вполне возможно...
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27.12.2020 14:46 Ответить
У Польщі стартувала вакцинація проти COVID-19. Наше завтра тепер унаших руках, - глава МОЗ країни Недзельський - Цензор.НЕТ 1386
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27.12.2020 14:48 Ответить
За все своє притомне життя, спожив одну пігулку в дитинстві, дякуючи батькам.

Моліться Господу, і все буде добре.
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27.12.2020 15:23 Ответить
Щире співчуття нашим слов'янським побратимам-полякам...
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27.12.2020 15:34 Ответить
Вчора подав петицію про неприпустимість використання в Україні російських вакцин СпутнікВ і АстраЗенека. Як тільки петиції присвоять номер - одразу викладу тут посилання для голосування
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27.12.2020 15:48 Ответить
 
 