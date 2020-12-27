В Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Наше завтра теперь в наших руках, - глава МОЗ страны Недзельский
Утром 27 декабря в Польше началась вакцинация против коронавируса препаратом компании Pfizer и BioNTech.
По данным телеканала TVN24, первой в стране вакцинировали старшую медсестру главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алицию Якубовскую, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Госпиталь МВД Польши получил вакцину, которая позволит сразу вакцинировать 375 человек.
По информации, председателя Агентства материальных резервов РП Михала Кучмеровского, первая партия вакцины компании Pfizer в количестве 10 тыс. доз будет использована в воскресенье до 12-ти часов дня. Вакцинация медперсонала также проходит в других медучреждениях по всей стране.
К концу декабря в Польшу будут доставлены еще 300 тысяч доз, к концу января - 1,5 млн доз. Спустя 21 день должна быть введена вторая доза вакцины. Это позволит усилить эффект от прививки.
Вторая партия вакцин должна быть доставлена в польские больницы 4 января. Все пациенты, которые пройдут вакцинацию сегодня, будут повторно привиты.
"С сегодняшнего дня мы можем начать менять наше будущее. У нас есть действенный инструмент борьбы с эпидемией. Наше завтра теперь в наших руках. Важно, чтобы мы максимально использовали этот инструмент", - сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.
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а у некоторых последние в 2000 году были
першої каденції! Вони не стали терпіти комуняцьку наругу над собою! Народ
вийшов на такі протести що вся поліція розбігалася в різні сторони! Хлопці теж
добряче повоювали за свої права! А в нас розвелося комуняцьких шавок яких треба просто передавити, бо йнакше нам хана!
1. По состоянию на 25.12.2020 г. ни одна вакцина для профилактической вакцинации от COVID-19 в Украине регистрацию не прошла. Вопрос «Почему» - к «устойчивому» министру Степанову.
2. Вакцины BioNTech \Pfizer и Moderna не попадут в розничный рынок до начала апреля 2021 (возможно позже, раньше - нет).
До выполнения заключенных договоров в рамках прямых государственных заказов и профинансированных заказов в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, в целях предупреждения возможных злоупотреблений, компании BioNTech и Pfizer (вакцина прошла регистрацию в США и странах ЕС ) и компания Moderna (вакцина прошла регистрацию в США ) не будут поставлять партии вакцин для систем розничной продажи.
Ни логистически, ни организационно Украина не сможет осилить проведение массовой вакцинации вакцинами BioNTech \Pfizer и Moderna. Попытки приведут к использования вакцин вне временного ограничения (3-5 дней вне зоны минус 70) и росту случаев тяжелых побочных эффектов.
Единственный вариант - вакцина AZD1222 (ChAdOx1 Non replicating viral vector) производства AstraZeneca. Она дешевле и не требует сверхнизких температур для хранения.
По нашим расчетам производственные мощности компании смогут обеспечить около 60-70 млн.комплектов для двойной вакцинации к концу I кв. 2021. Договариваться нужно уже сейчас и только на прямые поставки.
Где на это взять деньги (кредит ЕС сюда тратить нельзя) - это не вопрос, 120-140 млн. долларов в стране есть...
наше "светлое" будущее в ОПе Зеленского
Минздрав Турции объявил о начале вакцинации ещё 11 декабря.
Китайской вакциной Sinovac бесплатно будет сделано 50 млн. прививок.
-В декабре будет сделано 20 млн прививок,- заявил министр здравоохранения Турции.
-Еще 20 млн доз должно прийти в январе, и еще 10 млн. - в феврале.
Моліться Господу, і все буде добре.