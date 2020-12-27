В Польше стартовала вакцинация от COVID-19. Наше завтра теперь в наших руках, - глава МОЗ страны Недзельский

Утром 27 декабря в Польше началась вакцинация против коронавируса препаратом компании Pfizer и BioNTech.

По данным телеканала TVN24, первой в стране вакцинировали старшую медсестру главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алицию Якубовскую, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Госпиталь МВД Польши получил вакцину, которая позволит сразу вакцинировать 375 человек.

По информации, председателя Агентства материальных резервов РП Михала Кучмеровского, первая партия вакцины компании Pfizer в количестве 10 тыс. доз будет использована в воскресенье до 12-ти часов дня. Вакцинация медперсонала также проходит в других медучреждениях по всей стране.

К концу декабря в Польшу будут доставлены еще 300 тысяч доз, к концу января - 1,5 млн доз. Спустя 21 день должна быть введена вторая доза вакцины. Это позволит усилить эффект от прививки.

Вторая партия вакцин должна быть доставлена в польские больницы 4 января. Все пациенты, которые пройдут вакцинацию сегодня, будут повторно привиты.

"С сегодняшнего дня мы можем начать менять наше будущее. У нас есть действенный инструмент борьбы с эпидемией. Наше завтра теперь в наших руках. Важно, чтобы мы максимально использовали этот инструмент", - сказал министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

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