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ГСЧС предупреждает водителей об ухудшении погодных условий: возможно нарушение движения на отдельных участках дорог

ГСЧС предупреждает водителей об ухудшении погодных условий: возможно нарушение движения на отдельных участках дорог

Завтра, 28 декабря, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на дорогах возможна гололедица. Автомобилистов призывают быть внимательными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"28 декабря в Украине порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности)", - подчеркивается в сообщении спасателей.

"По Киевской области 28 декабря утром и днем ​​порывы ветра до 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - следует из сообщения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГСЧС предупреждает водителей об ухудшении погодных условий: на дорогах гололедица, на Киевщине - туман и ограниченная видимость

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гололедица (113) ГСЧС (4988)


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зима как ни как...
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27.12.2020 14:44 Ответить
ГСЧС предупреждает водителей об ухудшении погодных условий: возможно нарушение движения на отдельных участках дорог - Цензор.НЕТ 5583
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27.12.2020 15:00 Ответить
тю, каазлабад и без гололеда - матюклива краiна.
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27.12.2020 19:38 Ответить
а ВОДИТЕЛИ О ТОМ ЖЕ САМОМ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ КОМУНАЛЬЩИКОВ.
А комунальщики - ГСЧС
А ГСЧС опять водителей...
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27.12.2020 16:40 Ответить
жаль, в одессу надо...
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27.12.2020 19:37 Ответить
 
 