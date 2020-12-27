ГСЧС предупреждает водителей об ухудшении погодных условий: возможно нарушение движения на отдельных участках дорог
Завтра, 28 декабря, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на дорогах возможна гололедица. Автомобилистов призывают быть внимательными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
"28 декабря в Украине порывы ветра до 15-20 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с, в южных, центральных, западных и северных областях гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности)", - подчеркивается в сообщении спасателей.
"По Киевской области 28 декабря утром и днем порывы ветра до 15-20 м/с, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - следует из сообщения.
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А комунальщики - ГСЧС
А ГСЧС опять водителей...