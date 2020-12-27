Премьер Чехии Бабиш первым в стране вакцинировался от коронавируса в прямом эфире: Этот год стал самым худшим в современной истории. ФОТО
Премьер Чехии Андрей Бабиш первым в стране получил вакцину против COVID-19 утром в воскресенье.
Кадры из Центрального военного госпиталя в Праге транслировались вживую, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот год стал самым худшим в современной истории. Многие наши сограждане погибли в результате COVID. Вакцина - это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни", - сказал глава правительства, который своим примером решил вдохновить сограждан делать вакцинацию.
Вместе с Бабишем была вакцинирована ветеран войны Эмилия Ржепикова.
Чехия, как и остальные страны Европейского Союза, согласно предварительной договоренности, начали вакцинацию 27 декабря. Первая партия вакцины от BioNTech/Pfizer составляет 9750 доз. Сейчас в республике вакцинацию делают только в 2 городах - в Праге и Брно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"А вього лише треба було 21.04.2019, поставити позначку у графі «Порошенко.»"
(С) один местный порохобот.