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Новости Коронавирус и карантин
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Премьер Чехии Бабиш первым в стране вакцинировался от коронавируса в прямом эфире: Этот год стал самым худшим в современной истории. ФОТО

Премьер Чехии Бабиш первым в стране вакцинировался от коронавируса в прямом эфире: Этот год стал самым худшим в современной истории. ФОТО

Премьер Чехии Андрей Бабиш первым в стране получил вакцину против COVID-19 утром в воскресенье.

Кадры из Центрального военного госпиталя в Праге транслировались вживую, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот год стал самым худшим в современной истории. Многие наши сограждане погибли в результате COVID. Вакцина - это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни", - сказал глава правительства, который своим примером решил вдохновить сограждан делать вакцинацию.

Вместе с Бабишем была вакцинирована ветеран войны Эмилия Ржепикова.

Чехия, как и остальные страны Европейского Союза, согласно предварительной договоренности, начали вакцинацию 27 декабря. Первая партия вакцины от BioNTech/Pfizer составляет 9750 доз. Сейчас в республике вакцинацию делают только в 2 городах - в Праге и Брно.

Премьер Чехии Бабиш первым в стране вакцинировался от коронавируса в прямом эфире: Этот год стал самым худшим в современной истории 01
Премьер Чехии Бабиш первым в стране вакцинировался от коронавируса в прямом эфире: Этот год стал самым худшим в современной истории 02

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Премьер Чехии Бабиш первым в стране вакцинировался от коронавируса в прямом эфире: Этот год стал самым худшим в современной истории - Цензор.НЕТ 9754
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27.12.2020 15:45 Ответить
А остальные шо-помрут?
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27.12.2020 16:40 Ответить
А остальных не устроит вакцинация с помощью Твиттера - они используют более традиционные способы вакцинации.
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27.12.2020 21:44 Ответить
А президента-коммуниста Земана нужно сруским Спутником вакцинировать. На другую вакцину не заслуживает
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27.12.2020 15:51 Ответить
Прямо хуже чем в 91 году? От брехло.
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27.12.2020 16:47 Ответить
Президент Словакии Чапутова тоже сегодня вакцинировалась
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27.12.2020 16:49 Ответить
""Этот год стал самым худшим в современной истории."

"А вього лише треба було 21.04.2019, поставити позначку у графі «Порошенко.»"
(С) один местный порохобот.
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27.12.2020 20:43 Ответить
 
 