Премьер Чехии Бабиш первым в стране вакцинировался от коронавируса в прямом эфире: Этот год стал самым худшим в современной истории. ФОТО

Премьер Чехии Андрей Бабиш первым в стране получил вакцину против COVID-19 утром в воскресенье.

Кадры из Центрального военного госпиталя в Праге транслировались вживую, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот год стал самым худшим в современной истории. Многие наши сограждане погибли в результате COVID. Вакцина - это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни", - сказал глава правительства, который своим примером решил вдохновить сограждан делать вакцинацию.

Вместе с Бабишем была вакцинирована ветеран войны Эмилия Ржепикова.

Чехия, как и остальные страны Европейского Союза, согласно предварительной договоренности, начали вакцинацию 27 декабря. Первая партия вакцины от BioNTech/Pfizer составляет 9750 доз. Сейчас в республике вакцинацию делают только в 2 городах - в Праге и Брно.





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