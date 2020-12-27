Информацию об Украине Путин получает от Медведчука и некоторых украинских партий, а так "никто особо и не звонит", - Песков
Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий и прекрасно осведомлен о том, что происходит в Украине
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главное", заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков в эфире "России 1".
"Путин прекрасно представляет (что происходит в Украине). У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит", – сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Возможно, в Украине кто-то "действительно является врагом вакцинации, исходя из личных соображений" – и это их право, отметил Песков. Однако в Украине "огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких".
Эти люди "с удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет в Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни", подчеркнул Песков.
Что касается отношений с нынешней украинской властью, сейчас, по его словам, "никто особо и не звонит". При этом слова президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им в начале года в Польше – тогда он возложил в том числе на Советский Союз ответственность в развязывании Второй мировой войны – "сильно резанули" не только слух и сердце Путина, но и огромного количества ветеранов и вообще всех, кто живет на территории бывшего СССР и чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне, отметил Песков. "Да и в самой Украине очень много таких", – добавил он.
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Розслідування «Схем» тоді виявило, що ринок «зачистили» під чотири фірми, одна з яких «Глуско Україна» Нісана Моїсеєва і ще три через менеджерів також із нею пов'язані. Усі вони безперебійно і у великих обсягах почали ввозити в Україну газ «Роснєфті».
«Під яку людину могли бути такі синхронні дії і з того і з цього боку? Ну крім як прізвище Медведчук у мене ніяких асоціацій не було», - зауважує президент «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.
Компанії Моїсеєва отримали практично монопольне право і можливість завозити в Україну не тільки російську нафту та російський скраплений газ, а й російське дизельне пальне. Так, за даними видання «Ліга бізнес», у березні 2016 року швейцарська компанія, яка пов'язана з оточенням Віктора Медведчука, отримала у власність актив, за який довгий час боролися Україна та Росія, - нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс».
Никто же не арестовывает их, сидят в Раде., и все норм. Слабая власть, слабое государство, нет политической воли.
эти партии - Оппоблок, Опзж, Батькивщина, и Слуги не сколько персон. работают в интересах кремля.
Новинский, Деркач, Ермак, Демченко, Портнов, Бойко, Медведчук, кивалов, Добкин, Антон Киссе...- это предатели, стукачи, шестерки кремля... ну и так далее этот СПИСОК можно продолжать. Так же эта агентура российская находится в СБУ, прокуратуре и Судах, КС...
А где СБУ?? в глубокой Ж...Бакановское СБУ на помойку....и самого Баканова туда же, вместе с Зеленским !!!
Страна пропитана предателями, крысами и ворами...и так уже 29 лет. Работают не в интересах страны Украины, а чужого государства, на РФ либо на евреев.
Потому и нет никакого развития. Прогнило, и коррумпировано все.