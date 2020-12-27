Информацию об Украине Путин получает от Медведчука и некоторых украинских партий, а так "никто особо и не звонит", - Песков

Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий и прекрасно осведомлен о том, что происходит в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главное", заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков в эфире "России 1".

"Путин прекрасно представляет (что происходит в Украине). У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит", – сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Возможно, в Украине кто-то "действительно является врагом вакцинации, исходя из личных соображений" – и это их право, отметил Песков. Однако в Украине "огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких".

Эти люди "с удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет в Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни", подчеркнул Песков.

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Что касается отношений с нынешней украинской властью, сейчас, по его словам, "никто особо и не звонит". При этом слова президента Украины Владимира Зеленского, сделанные им в начале года в Польше – тогда он возложил в том числе на Советский Союз ответственность в развязывании Второй мировой войны – "сильно резанули" не только слух и сердце Путина, но и огромного количества ветеранов и вообще всех, кто живет на территории бывшего СССР и чьи предки участвовали в Великой Отечественной войне, отметил Песков. "Да и в самой Украине очень много таких", – добавил он.