Audi и ВАЗ столкнулись на Хмельнитчине: два человека погибли, еще двое получили травмы
Ночью 27 декабря вблизи села Томашовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области произошло ДТП, в котором два человека погибли, еще двое получили травмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что столкнулись два автомобиля Audi A6 и ВАЗ 21099.
На месте происшествия выяснилось, что в результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Топ комментарии
+22 Игнатьев Фион
показать весь комментарий27.12.2020 15:54
+13 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий27.12.2020 15:54
+10 Michelangelo Buonarroti
показать весь комментарий27.12.2020 16:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.Источник: https://censor.net/ru/n3239281»
- БЫСТРО ЕЗДИШЬ = ТИХО ПОНЕСУТ