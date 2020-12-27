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Новости ДТП
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Audi и ВАЗ столкнулись на Хмельнитчине: два человека погибли, еще двое получили травмы

Audi и ВАЗ столкнулись на Хмельнитчине: два человека погибли, еще двое получили травмы

Ночью 27 декабря вблизи села Томашовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области произошло ДТП, в котором два человека погибли, еще двое получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что столкнулись два автомобиля Audi A6 и ВАЗ 21099.

На месте происшествия выяснилось, что в результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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ДТП (7679) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+22
Водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли - водитель Audi от госпитализации отказался. Все, що потрібно знати людителям кацапських авто.
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27.12.2020 15:54
+13
Российский автопром: изготовление капсул смерти, недорого.
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27.12.2020 15:54
+10
Путинское говно продолжает убивать украинцев,но мрази под куполом не разрешат ни за что растаможить десятилетний гольф без сдирания трех шкур с человека.
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27.12.2020 16:12
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Водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли - водитель Audi от госпитализации отказался. Все, що потрібно знати людителям кацапських авто.
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27.12.2020 15:54 Ответить
.....это что надо мне купить 30ний "огурец" ????
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27.12.2020 17:27 Ответить
Российский автопром: изготовление капсул смерти, недорого.
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27.12.2020 15:54 Ответить
"Подарок" родным под Новый год.
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27.12.2020 16:01 Ответить
Як що би їхав на Победі (Opel ) то результат був би інакшій..
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27.12.2020 16:08 Ответить
Путинское говно продолжает убивать украинцев,но мрази под куполом не разрешат ни за что растаможить десятилетний гольф без сдирания трех шкур с человека.
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27.12.2020 16:12 Ответить
Отмените растаможку. И помогите людям !!!! Они Украинцы- на Вазах!!! Но они Украинцы!!!
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27.12.2020 16:23 Ответить
Вы совсем не думаете про автобарыг типа ВАСАДЗЕ , а вот депутаты про них думают .😀😀😀
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27.12.2020 16:36 Ответить
ну,тут дело такое-если бы столкнулись 2 ауди-результат возможно был бы тот же...
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27.12.2020 18:02 Ответить
Кожен день...
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27.12.2020 16:34 Ответить
Все что надо знать про Закон про евробляхи :
«результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.Источник: https://censor.net/ru/n3239281»
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27.12.2020 16:35 Ответить
Где то слышала
- БЫСТРО ЕЗДИШЬ = ТИХО ПОНЕСУТ
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27.12.2020 16:35 Ответить
медленно несут
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27.12.2020 17:56 Ответить
не в рифму...
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27.12.2020 19:37 Ответить
та вы шо? В иномарках при лобом все живые остаются?
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27.12.2020 17:13 Ответить
Думаєте на старій іномарці,у водія ваза був би шанс?
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27.12.2020 17:14 Ответить
ауди 80-х годов-однозначно больше шансов
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27.12.2020 18:04 Ответить
.....увы , 099 имеет САМЫЙ плохой результат из семейства "самар" на скрючивание (((( самый ЖЕСТКИЙ кузов имеет 08 мая , потом ДЕВЯТКА и потом вот это уё.....ще !!! совет ВСЕМ дублеводам : негоняйте на них , последствия ПЕЧАЛЬНЫЕ и СМЕРТЕЛЬНЫЕ !!!
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27.12.2020 17:23 Ответить
.....евробляхеры от этой аварии ЗАБИЛИСЬ в экстазе , расслабтесь сегодня два ДЖИПА тоже с двумя 200 тыми (вольво и хюндэй ) так что ВЫДОХНИТЕ и езжайте со скоростью которая БЕЗОПАСНА для всех !!!
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27.12.2020 17:31 Ответить
А по хорошему разработать схему- сдаешь СНГшный автомобиль на утилизацию- получаешь сертификат на бесплатную растаможку более свежего авто. И автопарк бы обновили, и безопасность повысили, и старье бы с улиц прибрали. Ну и автоматически запустили полноценную утилизацию автохлама- рано или поздно это начнут делать за бюджетные деньги.
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27.12.2020 21:19 Ответить
Какая утилилизация, когда управление страной оккупировали ненавидящие Украину жжыды ?
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28.12.2020 12:00 Ответить
 
 