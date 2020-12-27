Audi и ВАЗ столкнулись на Хмельнитчине: два человека погибли, еще двое получили травмы

Ночью 27 декабря вблизи села Томашовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области произошло ДТП, в котором два человека погибли, еще двое получили травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что столкнулись два автомобиля Audi A6 и ВАЗ 21099.

На месте происшествия выяснилось, что в результате ДТП водитель и пассажирка из автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, еще два человека из этой же машины были травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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