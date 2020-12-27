В AstraZeneca заявили, что максимально повысили эффективность своей вакцины от COVID-19: Нам удалось найти формулу успеха
Разработчикам британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата к максимальным показателям. Сейчас эффективность вакцины превышает 90%.
Об этом в интервью The Sunday Times заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
При этом подробности в компании не стали раскрывать, заявив, что в скором времени будет обнародован подробный доклад.
"Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных (производителей. - Ред.), после введения двух доз. Больше сказать вам не могу", - сказал Сорио.
Также он отметил, что AstraZeneca хочет провести оценку эффективности вакцины против нового штамма коронавируса, который был выявлен в Британии.
"Пока мы считаем, что вакцина будет оставаться эффективной (против нового штамма - Ред.). Однако мы не можем быть в этом уверены, так что собираемся это проверить", - добавил Сорио.
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Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить
🤑
ємкості аппаратусу..
З Повагою!!
))
Дякую..))
Він тут вже майже півроку дупу рвав за вакцинації та лохдауни, і от тільки зараз в нього почали з'являтися перші вдалі спроби задіяти свою єдину звивину. )))
Де таких дебілів знаходять? ХЗ. Мабуть таки в капусті..
ну или на худой конец (хорошо сказано))))) мертвечук притарит фуфломицин (для тоскующих по сэсэсэру и рашке)...
В цьому дописі я беру за точку відліку і погоджуюся (тільки в цьому дописі!), з офіційною версією, що COVID-19 є реальною, смертельною хворобою, яка викликала страшну пандемію по всьому світу.А тепер трохи останньої, не менш офіційної, статистики. Іспанської, яка, мені здається, найбільш показова, для найбільш постраждалих від ковіду країн. Так ось. Згідно даних МОЗ Іспанії, з 10 травня по 22 грудня в країні було зафіксовано 1 596 222 випадки зараження ковідом. З них, у віці до 60 років померло 977 осіб. У віці до 50 років з ковідом померло 329 осіб. Див. скрін. Померлі - крайній, правий стовпчик.Таким чином, летальність ковіду для всіх віків до 60 років склала 0,06%. Або, живими залишилися 99,94 відсотка заражених. У віці до 50 років летальність склала 0,02%. Або, зі всіх заражених ковідом у віці до 50 років живими залишилися 99,98%.Просто, заради інтересу, порахуємо таке. З урахуванням того, що серед всіх померлих з ковідом 95 відсотків мали основні важкі хвороби, виходить, що число померлих виключно і чисто від ковіду у віці до 60 років приблизно 49 осіб, а у віці до 50 років приблизно 16 осіб. Але, ми цей абзац опустимо. Отже. Я людина, яка вірить у ту всю офіційну *****, яку нам впарюють про ковідьку. Мені 55 років. Я дивлюся на ці дані, що летальність ковіду у моєму віці 0,06 відсотка, що десь в 4-5 разів менше, ніж від грипу, який косить всі віки без розбору, але мені кажуть, що я повинен вколотися вакциною, ефективність якої від Пфайзер - 97 відсотків, а від Модерни - 95 відсотків. Упс! А є ще побочки, реальна кількість і тяжкість яких наразі невідома. А, якщо порахувати не летальність, а смертність, тобто, кількість померлих з ковідом на все населення країни, то для людини до 60 років більшою загрозою загинути, ніж померти з ковідом, є поїздка на автівці. І тут, якщо я вірю у всю цю ковідо*****, але не остаточний довбойоб, я повинен поставити собі логічне питання: А НА КУЯ МЕНІ ЦЯ ВАКЦИНА?! А ТИМ БІЛЬШЕ, МОЇМ ДІТЯМ?Втім, оскільки я не відношусь до віруючих у святий і смертельний ковід, в мене є ще купа питань, які унеможливлюють мою згоду на вакцинування. Наприклад. Яка кількість померлих з ковідом померла не в результаті хвороби, а від її лікування? Навіщо мені вакцина, яка вперше в історії щеплень втручається в діяльність організму на генному рівні? Про відсутність ГМО в продуктах, значить, повідомляємо, а ГМО-вакцину нав'язуємо?Навіщо мені вакцина, яку, всупереч всім відомим стандартам на терміни у 5 і більше років випробування її безпечності, розробили і "перевірили на безпечність" менше ніж за рік? Хоча, таких запитань не два, не три, а набагато більше. В мене поки все на сьогодні про ковідощеплення.
довгий текст покриває пересмикування у ключовому кількісному показнику
летальність грипу (середня, суттєво відрізняється між групами ризику: 0.01-0.2%)
летальність COVID в Україні 40-49 років 0.4% https://www.liga.net/health/articles/million-ukraintsev-zaboleli-koronavirusom-a-skolko-jizney-v-realnosti-unes-covid-19
ні, COVID далеко не чума, але у зрілому віці ризик в рази більше ніж у вразливих щодо грипу категорій
НАВІЩО ВАКЦИНА ВСІМ ЗА ТАКИХ ОБСТАВИН?
всім - дійсно не потрібна, але багатьом, років з 50 однозначно і тим, у кого є обтяжуючі супутні хвороби
Купите же нормальную проверенyую эффективную вакцину Pfizer либо Moderna....как это делают страны ЕС.