Командир батальона, выполняющего задачи в районе ООС, получил 30 суток гауптвахты за избиение военнослужащего. На место ЧП отправилась рабочая группа, - ОК "Південь"

Командир одного из батальонов, выполняющих боевые задачи в районе операции Объединенных Сил, избил военнослужащего. К месту происшествия направилась рабочая группа в составе представителей Командования Сухопутных Войск ВСУ и Оперативного командования "Південь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Південь".

"23 декабря 2020 года военнослужащий одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе операции Объединенных Сил, был доставлен в стабилизационный центр, а позже, 24 декабря, в военный госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. Из показаний врачей стало известно, что военнослужащий пожаловался на то, что получил травмы в результате избиения командиром батальона. Врачами проведено оперативное вмешательство и установлен диагноз: "закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестным веществом", - сказано в сообщении. Кроме этого подчеркивается, что со слов медиков, у военнослужащего отмечались внешние признаки наркотического опьянения.

При этом отмечается, что 25 декабря 2020 года по данному факту было назначено служебное расследование. В связи с травмированием внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований.

26 декабря 2020 года следователем Территориального управления Государственного бюро расследований (г. Краматорск) уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 406 УК Украины "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности" было переквалифицировано на уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 426 - 1 УК Украины "Превышение военнослужащим служебным лицом власти или служебных полномочий".

В соответствии с постановлением Краматорского городского суда 26 декабря 2020 года командиру одного из батальонов, выполняющих задачи в районе Операции Объединенных Сил, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с содержанием на гауптвахте Донецкого зонального отдела ВСП. По данному факту уведомлена военная прокуратура Мариупольского гарнизона и Территориальное управление Государственного бюро расследований (г. Краматорск).

"26 декабря 2020 года для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место отправились рабочие группы представителей Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины и Оперативного командования "Південь" Вооруженных Сил Украины. Принимаются меры с целью обеспечения соблюдения прав военнослужащих, максимально прозрачного, объективного расследования обстоятельств события с соблюдением действующего законодательства Украины", - подчеркивается в сообщении.

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