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Новости Агрессия России против Украины
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Командир батальона, выполняющего задачи в районе ООС, получил 30 суток гауптвахты за избиение военнослужащего. На место ЧП отправилась рабочая группа, - ОК "Південь"

Командир батальона, выполняющего задачи в районе ООС, получил 30 суток гауптвахты за избиение военнослужащего. На место ЧП отправилась рабочая группа, - ОК

Командир одного из батальонов, выполняющих боевые задачи в районе операции Объединенных Сил, избил военнослужащего. К месту происшествия направилась рабочая группа в составе представителей Командования Сухопутных Войск ВСУ и Оперативного командования "Південь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Південь".

"23 декабря 2020 года военнослужащий одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе операции Объединенных Сил, был доставлен в стабилизационный центр, а позже, 24 декабря, в военный госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. Из показаний врачей стало известно, что военнослужащий пожаловался на то, что получил травмы в результате избиения командиром батальона. Врачами проведено оперативное вмешательство и установлен диагноз: "закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестным веществом", - сказано в сообщении. Кроме этого подчеркивается, что со слов медиков, у военнослужащего отмечались внешние признаки наркотического опьянения. 

При  этом отмечается, что 25 декабря 2020 года по данному факту было назначено служебное расследование. В связи с травмированием внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований.

26 декабря 2020 года следователем Территориального управления Государственного бюро расследований (г. Краматорск) уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 406 УК Украины "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности" было переквалифицировано на уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 426 - 1 УК Украины "Превышение военнослужащим служебным лицом власти или служебных полномочий".

В соответствии с постановлением Краматорского городского суда 26 декабря 2020 года командиру одного из батальонов, выполняющих задачи в районе Операции Объединенных Сил, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с содержанием на гауптвахте Донецкого зонального отдела ВСП. По данному факту уведомлена военная прокуратура Мариупольского гарнизона и Территориальное управление Государственного бюро расследований (г. Краматорск).

"26 декабря 2020 года для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место отправились рабочие группы представителей Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины и Оперативного командования "Південь" Вооруженных Сил Украины. Принимаются меры с целью обеспечения соблюдения прав военнослужащих, максимально прозрачного, объективного расследования обстоятельств события с соблюдением действующего законодательства Украины", - подчеркивается в сообщении. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине в результате конфликта возле кафе до смерти избили военнослужащего

Автор: 

избиение (9802) военнослужащие (6158) Лановенко Павел (12)


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Топ комментарии
+20
Т.е. причины не выяснены,обстоятельства не установлены,факт избиения не подтвержден,а комбата уже присадили?По такой логике Татарова уже четырнадцать раз расстрелять надо
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27.12.2020 16:56
+20
Кого вы военнослужащим назвали? Аватара?
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27.12.2020 16:57
+18
нарік наколовся, а комбат йому стусанів надавав, от і вся подія. Постраждали всі.
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27.12.2020 16:57
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Похоже, что аватар-наркоман решил свести счеты с нелюбимым комбатом.
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27.12.2020 19:37 Ответить
Травми серйозні. Висновок медиків не заперечиш. Просто проблема визрівала не один день. Де командири взводу та роти?? Їх роль в цьому конфлікті? Жаль комбата але так руки розпускати не можна!! Вийде дорожче саме комбату!! .
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27.12.2020 19:42 Ответить
Для умов війни,комбат ще м'яко вчинив,наслідки від обдовбиша могли бути фатальні для цілого підрозділу.
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27.12.2020 19:56 Ответить
В якому Статуті це написано?
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27.12.2020 21:34 Ответить
Друже,в бойовому статуті вказані дії підрозділів в різних умовах,в статуті гарнізонному порядок несення служби,та правила поводження військовослужбовців.І ні де не вказано,що тіло в якого на руках зброя,яке знаходиться на чатах на передовій чи в дозорі обдовбається і ложило воно на всіх.Ті засоби впливу командира на підлеглого що є,не відповідають реаліям війни,тому життя диктує свої правила.Я цілком на стороні комбата.Не виключаю,що серед командирів совкових самодурів вистачає,але вони до передка не потикаються.
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28.12.2020 00:19 Ответить
Маячня. Скалічив військовослужбовця і тримав його в підрозділі. А коли зрозумів, що той вмирає - швиденько відвіз до лікарів. Це мінімум совковщина на 100%. Тут і близько немає "Україна йде до НАТО". Бо існують абсолютно чітко прописані вказівки, як командир має діяти в таких ситуаціях.
Але тут не тільки совковщина...
Із публікації відомо, що скаліченого військовослужбовця привезли в стані гострої інтоксикації невідомими речовинами, вірогідно, в стані гострого наркотичного сп'яніння...
Командир тяжко скалічив військовослужбовця і після цього тримав його в підрозділі більше доби. А потім побачив, що той вмирає, і повіз його до лікарів.
А тепер ще одне питання...
Гостре наркотичне сп'яніння не триває аж так довго...
Тобто, скаліченому дали наркотики вже ПІСЛЯ того, як він був скалічений?
Тепер треба чекати результатів дуже чіткого, безстороннього і прозорого розслідування, яке зобов'язане дати відповіді на всі питання.
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28.12.2020 18:44 Ответить
Комбат повинен був зняти з чергування, закрити в ізольованому приміщенні і відіслати нах. Наслідки для комбата це одне. Навіть і якщо він не бив. Але нарколига отримав травми які тягнуть на групу інвалідності. А тепер виплата ОГД + пенсія як мінімум 6300 грн. Так що комбат правильно вчинив??? Навісив на бюджет нарколигу непотріба??
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28.12.2020 07:00 Ответить
Так будем платити,так як цей наркоша травми отримав на війні,це наш обов'язок.Якби це сталося на території частини,безумовно комбат так і вчинив би як Ви написали.Але це сталося на передовій в умовах зближення з ворогом,міняється вся суть дій,там нема коли соплі жувати і гратися в білі комірці.
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28.12.2020 08:05 Ответить
Причому тут соплі жувати?? Я знаю багатьох які отримали ушкодження в бою, осколки які і неоперабельні і які "не тягнуть" на групу, контузії та багато інших ушкоджень організму. Але в них групу не встановлено. І тут нарколизі група...
В першу чергу повинно бути усвідомлення про наслідки перебування таких " воїнів" в зоні. Ось дав йому комбат звіздюлини, без таких наслідків, завтра воно заступає на чергування з автоматом. Що йому в голову влізе нікому не відомо. І наслідки перебування таких на чергуванні дуже плачевні.
Повинен був здати ВСП, а не відбивати бажання заторчати.
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28.12.2020 08:42 Ответить
Комбат так вчинив,бо так потрібно було,так вимагали обставини,це війна,там і не таке буває.
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28.12.2020 12:23 Ответить
Я знаю як там буває. Провів там загалом 1.5 року. І тому пишу що довбень отримає інваліда війни ні за що, коли покалічені хлопці отримали нічого. А цьому допоміг комбат, чи хтось інший. А статус інваліда війни це пенсія і пільги. Це пожиттєве утримування довбня який і палець о палець не вдарив.
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28.12.2020 14:54 Ответить
Вже писали, що Комбат наркошу і пальцем не трогав.
А якби і так - то наркоманів в армії не повинно бути. Це ж який ризик для інших.
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27.12.2020 21:22 Ответить
Тут лахтинські і ********* розбились на дві групи і розігрують псевдодискусію:
«Правільнот лі, что комбат сдєлал із чєловєка інваліда? Да, ілі Нєт ?»
А де взагалі стверджується, що комбат його бив ?

Ну й, ще по темі:
Команда Зеленського - це ліквідатори української державності, - Ярош
https://patrioty.org.ua/all/2020-12-27.html неділя, 27 грудень 2020, 21:23

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Навколо чинного українського президента Володимира Зеленського згуртувалися постаті, що цілеспрямовано займаються ліквідацією української державності

Навколо чинного українського президента Володимира Зеленського згуртувалися постаті, що цілеспрямовано займаються ліквідацією української державності. Для цього вони використовують й самого президента

Про це командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив у щотижневій програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.
"На мій погляд, ця влада чудово розуміє, що вона робить. Якщо спочатку я теж міг собі думати про те, що це незнання, некомпетентність, непрофесіоналізм і т.д., то зараз вже видно, що це доволі системна робота і я все більше і більше говорю своїм побратимам про те, що ця влада - це ліквідатори нашої державності. Тобто це ті люди, які мають дуже чітку ціль і діють вони різними способами, використовуючи, можливо, цього нашого недолугого, на жаль, президента Зеленського. Я не виключаю, що він справді там щось не розуміє, але він несе за це все персональну відповідальність. Безумовно. Бо саме він очолює владу, саме він, незважаючи на попередження, вирішив балотуватись і переміг на тих президентських виборах", - зазначив Ярош.
На його думку, йдеться саме про "системну роботу", яка курується "безпосередньо Москвою".
Й відповідних підтверджень, як вважає командир УДА, не бракує.
"Вони кожного дня все нові і нові зашквари роблять. І найголовніше, що знищується сама державна система, інституції державні знищуються, знищуються принципи, на яких може будуватися держава. Тут вони дуже послідовні", - наголосив Дмитро Ярош.
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27.12.2020 21:55 Ответить
Таких синяків можна виховати тільки штрафротою і на кулемети із саперною лопаткою!
Оця жалісливість до порушників дисципліни і загубить українську армію!
А комбата жаль, якщо правдиво все подано в писанині, видно переживав за справи в батальйоні.
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27.12.2020 22:04 Ответить
Негарна історія. Комбата посадять, скоріш за все, і може надовго. Комісія накопає, як зазвичай, ще купу недоліків.
Судячи з написаного, солдат зловживав регулярно. Отож вже комбат і інші офіцери винні, що не виявили раніше. Як правило, як є один такий, то є й інші. Значить, є канали доставки наркоти в підрозділ, а може, і торгівлі. Це, звичайно, не наркотрафік, але хто його знає, що там можуть розкрутити. Не виключено, що якимось боком можуть бути причетні місцеві, добре, аби не з того боку. Офіцери точно будуть дисциплінарно покарані, якщо тільки самі до цієі біди не причетні.
Словом, будуть цей підрозділ трясти довго і нудно.
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27.12.2020 22:26 Ответить
Краще, щоб трясли швидко і якнайшвидше витрясли все лайно, яке розвів в підрозділі цей "командир".
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27.12.2020 22:57 Ответить
Вы о чем-то конкретном или имеете факты ?
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27.12.2020 23:53 Ответить
А ви знадвору забіг?
В публікації написано достатньо. Крім того, активні бойові дії зараз не ведуться, і в командира достатньо часу, щоб тримати дисципліну. Накази і статути чітко вказують, якими засобами це робиться. Серед них немає таких, які дозволяють калічити солдата.
І зараз цей "командир", сидячи в клітці, має молитися про чудо, щоб солдат вижив. Бо з роздавленою селезінкою, підшлунковою залозою та кишківником - це буде дійсно чудо.
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28.12.2020 18:53 Ответить
не торопитесь зажать комбата - слов пострадавшего для этого очень недостаточно
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27.12.2020 23:57 Ответить
Слов нет, а медэксперта и тяжкие телесные - более чем достаточно.
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28.12.2020 01:45 Ответить
Станеш комбатом,розповіси ще раз всю оцю свою маячню і нісенітниці.
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28.12.2020 05:55 Ответить
Це припущення, судячи з написаного. Не буває, щоб був у пірозділі наркоман і про це ніхто не знав, хоча б та ж військова контррозвідка. Значить, кругова порука, або зацікавленність.Неможливо завідомого наркомана відправляти на бойове завдання. Не може зимою наркоман самотужки здобути наркоту, літом коноплі десь нарве, а зимою хтось має йому дати чи продати.
Ну і багато чого ще мутного і незрозумілого в цій історії. Навіть якщо хтось інший наніс ці побої, все рівно комбат відповідає, але вже не сяде.А от з наркотою, якщо це правда, справа серйозна.
Це все оціночні судження, дочекаємось фактури, але досвід підказує, де наркота (наркоша) - там біда для всіх.
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28.12.2020 00:12 Ответить
Это армия и на все есть Закон и соответствующие процедуры. Если идиот думает применять совковые методы и лупить нариков, то пожизненое он уже заслужил, потому что это нарушает все мыслимые и не мыслимые процедуры.
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28.12.2020 01:44 Ответить
В Краматорске командир 37-го отдельного мотопехотного батальона Павел Лановенко, позывной Морпех, был арестован по обвинению в якобы избиении бойца, находившегося в состоянии наркотического опьянения.
Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила журналистка Виолетта Киртока на своей странице в Facebook. По ее словам, инцидент произошел четыре дня назад.

Как объяснила журналистка, по телефону Павел Лановенко успел ей рассказать о произошедшем: о том, как он увидел на позиции (батальон сейчас базируется под Донецким аэропортом) бойца в неадекватном состоянии, который не скрывал, что принимает наркотики.
На следующий день Морпеху доложили, что парень плохо себя чувствует: у него оказалась отбита селезенка. При этом больной обвинил в избиении Лановенко.
В результате командира батальона вызвали в отделение ГБР в Краматорске. И хотя на последующем за этим заседании суда никто из свидетелей не подтвердил факта избиения, Лановенко присудили 30 суток ареста.
"Все, кто знают Морпеха, очень возмущены ситуацией. Друзья уже нашли ему адвоката, с которым завтра Павел Лановенко подпишет контракт, передаст копию дела. И он подаст апелляцию", - сообщила журналистка.
Она также напомнила, что 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины Лановенко получил орден Даниила Галицкого: "Так, может, определитесь: он герой, которого ценит государство, или неудобный воин, которого срочно нужно закрыть под стражу?"
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28.12.2020 02:00 Ответить
Твій художній свист загальновідомий.
А посвисти-но на тему того, як солдата-"наркомана" скалічили, потім тримали в підрозділі ЧОТИРИ ДОБИ, потім доставили до лікарів, а він ВСІ ЦІ ДНІ був в стані гострого наркотичного сп'яніння.
Хто давав покаліченому наркотики і з якою метою?
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28.12.2020 18:58 Ответить
Дело имеет три аспекта.
Во-первых, мера пресечения кажется неадекватно жесткой. Комбат сам прибыл в суд по первому вызову, сотрудничает со следствием, уверен в своей правоте, утверждает, что пальцем не трогал пострадавшего. Обвинение Морпеха выглядит не таким уж обоснованным: свидетели видели, как он выгнал (приказал убираться) с передовых позиций в Песках под Донецком подчиненного в наркотическом опьянении, но никто не подтверждает, что комбат бил подчиненного.

Во-вторых, Морпех - боевой командир, недавно получил орден Даниила Галицкого. В армии идут слухи, что его травля является частью общей политики изгнания патриотов из ВСУ.
В-третьих, и это самое главное. Надо что-то делать с наркоманами в армии. Высока вероятность того, что в декабре на Бахмутке двое бойцов пришли на позиции террористов именно под воздействием наркотиков - одного вернули мертвым, другого живым, опозорив ВСУ на весь мир. Если сейчас еще запретить командирам наводить порядок в частях, армия может вообще рассыпаться.
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28.12.2020 02:03 Ответить
как наводить??- как комбат (бывший), или по уставу???!
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28.12.2020 20:49 Ответить
ты ба, ёптыть... когда 4 (ЧЕТВЕРО СУТОК) ПОГИБАЛ СОЛДАТ никто никого никуда не посылал... а здесь командир немного отп*здил (и скорее всего по делу, чтобы те поменьше **********) чисто для порядка и очищения воздуха и комиссия едет... так пусть бы главномкомандующий сам приехал, а не посылал подчиненных...
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28.12.2020 06:17 Ответить
так прямо и говорим= БАРДАК СОВДЕПОВСКИЙ ПРАЗДНУЕТ И НЕ МЕНЯЕТСЯ,,,,,,,,,,,,,,,
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28.12.2020 20:50 Ответить
Били сердешного наркошу ануннаки с планеты Нибиру. Сказал бы уж , что его отметелили лично Зеленский с Ермаком
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28.12.2020 07:30 Ответить
Ну а шо вы хотели...
Командир батальйону, що виконує завдання в районі ООС, отримав 30 діб гауптвахти за побиття військовослужбовця. На місце НП вирушила робоча група, - ОК "Південь" - Цензор.НЕТ 133
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28.12.2020 08:55 Ответить
мабуть, слова вже не діяли...
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28.12.2020 10:10 Ответить
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