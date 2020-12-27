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Новости Коронавирус и карантин
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Байден призвал Трампа подписать закон о помощи американцам во время карантина: Возможны разрушительные последствия

Байден призвал Трампа подписать закон о помощи американцам во время карантина: Возможны разрушительные последствия

Избранный президентом США Джо Байден раскритиковал действующего гаранта Дональда Трампа из-за отказа подписывать принятый Конгрессом закон о пакете экономических стимулов в условиях пандемии коронавируса.

Байден выступил с заявлением, в котором назвал нежелание Трампа подписывать пакет стимулирования экономики безответственным и таким, которое будет иметь "разрушительные последствия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Если Трамп немедленно не подпишет закон, около десяти миллионов американцев потеряют пособие по безработице, предостерег Байден.

Пакет объемом 900 млрд долларов предусматривает, в частности, выплату повышенной помощи по безработице до марта следующего года. К тому же, большинство граждан должны получить единовременное пособие в размере $600.

Проект закона в Конгрессе поддержали как республиканцы, так и демократы. Однако Трамп хочет увеличить единовременный платеж до 2 тысяч долларов, поэтому намекнул на то, что может ветировать документ.

У Трампа есть время до января: он должен подписать законопроект или наложить на него вето. Именно 28 декабря истекает действие нынешнего пакета экономических стимулов. Если к тому времени он не подпишет проект закона, будет объявлен "шатдаун".

Во время шатдауна работа федеральных органов будет автоматически прекращена. С учетом этого, Байден предостерег: такая ситуация поставит под угрозу "предоставление важных услуг и зарплаты военных".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп призвал республиканцев добиваться пересмотра результата выборов: Этот период станет еще одной уродливой главой в истории США

Автор: 

Байден Джо (2791) карантин (16729) США (26877) Трамп Дональд (5403) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Зато у нас только рестораторам и ФОПам платят, основная масса людей им по)(
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27.12.2020 17:36
+11
Под предлогом улучшить законы американское хуіlo занимается саботажем на благо своего настоящего работодателя
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27.12.2020 17:38
+10
та й ще за рахунок пенсійного фонду, який завжди у дефіциті
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27.12.2020 17:40
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Зато у нас только рестораторам и ФОПам платят, основная масса людей им по)(
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27.12.2020 17:36 Ответить
та й ще за рахунок пенсійного фонду, який завжди у дефіциті
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27.12.2020 17:40 Ответить
Не за средства пенсионного фонда, а через фонд. Деньги на выплаты выделили с бюджета.
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27.12.2020 18:10 Ответить
пенсійний фонд це не пенсійний банк, щоб через нього щось сплачувать. Пенсійний фонд сам отримує кошти з бюджету у разі їх нестачі і ніяким чином не відноситься до бюджетних установ. Для помочі фопам, підприємцям та безробітним потрібно використовувать фонд соціального страхування, це його пряме призначення. Значить є якась химія в тому рішенні, значить пенсійний фонд отримує з той допомоги якісь відрахування, тільки в таком випадку такий засіб виплат має якийсь зрозумілий сенс і є доцільним.
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27.12.2020 18:20 Ответить
Та трампу пофіг за шо сідєть!)
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27.12.2020 17:38 Ответить
в Ростоff сбежит


самопомилование уже себе подписал
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27.12.2020 20:09 Ответить
Адназначна!)))
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27.12.2020 20:17 Ответить
Под предлогом улучшить законы американское хуіlo занимается саботажем на благо своего настоящего работодателя
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27.12.2020 17:38 Ответить
Трампододон
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27.12.2020 17:41 Ответить
очень рады с вами познакомиться, а меня Анатолием величают, можно просто Толыком ))
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27.12.2020 17:47 Ответить
Эио он ткбя так назвал ! 😁
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27.12.2020 17:50 Ответить
чё то ты спьяну в буквы на клаве не попадаешь ))))))))
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27.12.2020 17:52 Ответить
Трамподолдон
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27.12.2020 21:31 Ответить
Трампододон хітрозачьосаний!)))
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27.12.2020 17:49 Ответить
русский, ты зачем копипастишь говнопропаганду из срусь.сру?
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27.12.2020 19:13 Ответить
Байден - тормоз. Трумпу как раз разрушить США и НАТО и требуется.
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27.12.2020 17:42 Ответить
Трамп не тільки лузер, а ще й саботажник, працює відкрито на фуйла.
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27.12.2020 18:06 Ответить
С американской "страховой медициной" и безразмерными социальным прелестями -- там все лягут!

...кто сам себе на жизнь не зарабатывает... -- ещё хуже, чем в Украине будет -- чисто количественно... ...а про "качественно" -- не хуже, чем в Украине...
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27.12.2020 17:59 Ответить
Зараз наша влада підхопить нову фішку.. "Шатдаун"
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27.12.2020 18:03 Ответить
у доні нєт пріказа куратора *****...
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27.12.2020 18:05 Ответить
Шестьсот баксов - это кажись стандарт помощи по безработице в США . Ещё лет 10 -12 назад случайно разговаривал с эмигрантом ( он временно приезжал в Украину из США ) , так и тогда с его слов в Америке платили безработным 600 $ , и на те деньги можно было спокойно прожить .
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27.12.2020 18:12 Ответить
Прожить на 600 конечно можно, только если под мостом спать.
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27.12.2020 18:56 Ответить
Это вам Н . Носов с бессмертным творением про Незнайку нашептал ? ))
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27.12.2020 19:10 Ответить
Ну да

У нас с женой только на еду 600-750 выходит и это без без фанатизма. И 2000 за двушку отдаём. Вот такие тут цены в пригороде и больших городах где есть работа.
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27.12.2020 19:35 Ответить
Назад не собираетесь ? ))
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27.12.2020 19:59 Ответить
Так он про свою жизнь в рфии и рассказывает!
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27.12.2020 20:47 Ответить
Я тут слава Богу только временно работаю. Живу в другой европейской стране и будь моя воля не ездил бы в Штаты.

Жить конечно можно, но без вышки будет трудно и не так сладко как это описывают некоторые иммигранты. Это как в пословице "что имеем не храним, потерявши плачем"
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27.12.2020 20:54 Ответить
И в какой,если не секрет,европейской стране живешь? Спрашиваю,потому что у нас тоже полно таких,которые хвалят рфию,а дети у этих прокремлевских холопов в Европе США,Канаде ...
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27.12.2020 21:20 Ответить
Да чего он парится, меньше месяца до инагурации осталось, после чего Байден будет раздавать электорату ништяков сколько ему влезет, хоть всю казну разорит
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27.12.2020 18:14 Ответить
На эти деньги люди купят товары и услуги , т. е. в бизнес. Или вы думаете, что они их положат в банки, яхты и особняки?
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27.12.2020 20:23 Ответить
Трамп нарушает присягу, конституцию и злоупотребляет властью. За все это можно сесть на электрошокер в виде железного стула!
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27.12.2020 18:30 Ответить
А безмозглые боты на форуме не знают, вот и пишут всякую хрень про Трампа, они даже не знают почему он не подписал ни военный бюджет ни документ по выплатам.
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27.12.2020 18:42 Ответить
рыжий рыжий конопатый убил дедушку лопатой
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27.12.2020 19:16 Ответить
Трамп напоминает ПОПу..
В агонии награды раздавал и на должности назначал..
В ПОПуредником стал, мля..
🤣
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27.12.2020 18:45 Ответить
урод рыжий , Новый Год и Рождество испортил людям
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27.12.2020 19:15 Ответить
Байден, ожидаю от вас, что вы спасете Республиканскую Партию от проходимца.
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27.12.2020 20:18 Ответить
почему Гугл на слово "Идиот" выдает Фото Трампа ?
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27.12.2020 20:33 Ответить
Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 1364
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27.12.2020 21:04 Ответить
Тремпушка не республиканец, а обичний мошенник и кацапский агент.
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27.12.2020 23:12 Ответить
Трамп - редіска, не підписує пакет у якому 1.3 млрд. допомоги Єгипту на покупку зброї, яку він завжди купує в Росії.
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27.12.2020 21:36 Ответить
Не нужно пользоваться тем,что нашли в посольстве россии в Аргентине!
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27.12.2020 21:41 Ответить
А сотні мільйонів на розвиток гей-демократії в Бангладеші це теж КОВІд-допомога?
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27.12.2020 21:43 Ответить
Вот,видишь,меня не слушаешь,и все ухудшается...
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27.12.2020 21:52 Ответить
Ти спочатку прочитай, що входить в той пакет, чи з англійською туго?
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27.12.2020 21:54 Ответить
В каком пакете,-который нашли в посольстве рфии в Аргентине?
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27.12.2020 22:34 Ответить
А ти тільки нюхати вмієш, а читати ні?
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28.12.2020 04:04 Ответить
Когда пишешь комментарии не смотри в зеркало!
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28.12.2020 06:55 Ответить
Все. Пошел леммингов собирать...
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28.12.2020 07:56 Ответить
На войне как на войне... Украли у Трампа выборы - Трамп присылает ответку...
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27.12.2020 22:41 Ответить
Кацапом засмерділо.
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27.12.2020 23:06 Ответить
Сколько же дураков у вас, думающих что Байден ради вас ядерный махач с Москвой устроит.
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27.12.2020 23:19 Ответить
На Цензорі лише один дурень акваріус, який про цей ядерний махач постійно каже. Ніхто, окрім цього дурня про ядерний махач навіть не згадує.
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27.12.2020 23:41 Ответить
Расскажи нам, девочка, как Байден будет воевать за вас. А то здесь у местной тусовки радости полные штаны от результатов выборов.
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27.12.2020 23:53 Ответить
Головне, що у кремлівської тусовки повні штани страху від результатів виборів. А як буде Байден захищати нас від московії згодом самі побачите.
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28.12.2020 00:04 Ответить
1) Вы действительно считаете что кремлёвская тусовка чем-то напугана ? Они выдали пенделя под зад Лёхе, даже не поперхнулись, хотя Лёху рептилоиды планировали на место двойника тройника.
2) Да, расскажите нам, ну пожалуйста: как Байден будет вас защищать. Ну хоть приблизительно. Обама вам летального оружия не дал. Трамп дал Джавелины. Байден - это Обама-2.0. Заберёт Джавелины обратно.
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28.12.2020 00:10 Ответить
Кумедний ви хлопчик.
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28.12.2020 00:12 Ответить
Шо, не пройшов номер?
Йди штани суши та лапті.
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28.12.2020 00:28 Ответить
О-о,парень,-да у тебя с каждым днем все хуже и хуже...
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28.12.2020 06:57 Ответить
Возрази по делу. Или ты психиатр-самоучка ?
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28.12.2020 14:02 Ответить
Ну как вам оппоненты?) А помнится, вы мне довольно жестко отвечали в поддержку сиих отписантов, если можно так выразится) Просто я прекрасно знаю эту категорию организмов
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28.12.2020 16:59 Ответить
Переход на личности участников форума обычно является свидетельством отсутствия реальных аргументов. Именно на это я и указал DEDALiu
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28.12.2020 21:45 Ответить
У кацапів крім сказки про ядерну зброю нічого нема, ось пистять всім про неї. В рай за путлером поспішають.
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28.12.2020 14:21 Ответить
Так, це кремлівський елітний троль, з більш розгорнутою методичкою.
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27.12.2020 23:47 Ответить
Електричний стілець чекає.
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27.12.2020 23:07 Ответить
Донні хоче остаточно увійти в історію Сполучених штатів як саме чмошне створіння, яке окрім своєї старої дупи ні про що більше не може думати. Він мстить та мстя його дурна.
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27.12.2020 23:44 Ответить
Цей блаженний за місяць ще щось учудить і можливо не раз.
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28.12.2020 06:47 Ответить
оранжевая макака с автобронзантом наперевес в свои последние дни гадит изо всех сил.
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28.12.2020 07:51 Ответить
Молодец Байден! А какой юношеский задор в глазах

Байден закликав Трампа підписати закон про допомогу американцям під час карантину: Можливі руйнівні наслідки - Цензор.НЕТ 2480
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28.12.2020 17:10 Ответить
 
 