Байден призвал Трампа подписать закон о помощи американцам во время карантина: Возможны разрушительные последствия

Избранный президентом США Джо Байден раскритиковал действующего гаранта Дональда Трампа из-за отказа подписывать принятый Конгрессом закон о пакете экономических стимулов в условиях пандемии коронавируса.

Байден выступил с заявлением, в котором назвал нежелание Трампа подписывать пакет стимулирования экономики безответственным и таким, которое будет иметь "разрушительные последствия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Если Трамп немедленно не подпишет закон, около десяти миллионов американцев потеряют пособие по безработице, предостерег Байден.

Пакет объемом 900 млрд долларов предусматривает, в частности, выплату повышенной помощи по безработице до марта следующего года. К тому же, большинство граждан должны получить единовременное пособие в размере $600.

Проект закона в Конгрессе поддержали как республиканцы, так и демократы. Однако Трамп хочет увеличить единовременный платеж до 2 тысяч долларов, поэтому намекнул на то, что может ветировать документ.

У Трампа есть время до января: он должен подписать законопроект или наложить на него вето. Именно 28 декабря истекает действие нынешнего пакета экономических стимулов. Если к тому времени он не подпишет проект закона, будет объявлен "шатдаун".

Во время шатдауна работа федеральных органов будет автоматически прекращена. С учетом этого, Байден предостерег: такая ситуация поставит под угрозу "предоставление важных услуг и зарплаты военных".

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