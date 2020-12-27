Запущен единый экспортный веб-портал для поддержки выхода украинских предприятий на новые рынки, - Шмыгаль

На этой неделе при поддержке правительств Украины и Германии был запущен единый экспортный веб-портал.

Он представляет собой онлайн-платформу для компаний и экспортеров, целью которой является повышение уровня национального экспорта и поддержка предприятий для выхода на новые рынки. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Экспорт формирует почти половину ВВП Украины, поэтому его развитие в фокусе нашего внимания. Это одно из приоритетных направлений работы дипломатических служб за рубежом", - отметил премьер.

С работой данного вебпортала можно ознакомиться по ссылке.

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