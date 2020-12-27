Запущен единый экспортный веб-портал для поддержки выхода украинских предприятий на новые рынки, - Шмыгаль
На этой неделе при поддержке правительств Украины и Германии был запущен единый экспортный веб-портал.
Он представляет собой онлайн-платформу для компаний и экспортеров, целью которой является повышение уровня национального экспорта и поддержка предприятий для выхода на новые рынки. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Экспорт формирует почти половину ВВП Украины, поэтому его развитие в фокусе нашего внимания. Это одно из приоритетных направлений работы дипломатических служб за рубежом", - отметил премьер.
С работой данного вебпортала можно ознакомиться по ссылке.
Топ комментарии
+6 Vad Gross
показать весь комментарий27.12.2020 17:59
+5 Герхард
показать весь комментарий27.12.2020 18:14
+4 Юрий Кубелко
показать весь комментарий27.12.2020 18:02
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...но за базар никто не ответит, надо полагать...
То ж только отсутствие веб-портала до сих пор мешает выходить укркаинским предприятиям на новые рынки.
Не бакановское СБУ, которое появляется на пороге, как фея, вместе с первой прибылью, не дикие налоги, не корумпированная таможня, не монополии Коломоских, Ахметовых, Фирташей, Пинчкуков, не отсутствие в Украине закона, не отсутствие инвестиций (из-за всего вышеперечисленного), а только веб-портал был причиной невыхождения украинских предприятий на новые рынки.
Потому что в мире нету столько ананасов, сколько производится "ананасового" сока. Но тебе "в Польше и Европе" это продают именно как "сок"
Так что сиди на бутылке ровно и ощущай дальше себя холопом, которому скармливают выжимки с барского стола
Скажем так: немецкие работяги, всегда были полунищими -- я сам из них -- знаю изнутри и снаружи.
За это мутный год --Кризисный и больной -- если без налоговой сетки -- зарплата просто грузчика и водилы (самые массовые специальности) -- выросла на 900 евро! -- к 1700 базовой... -- кто был никем, тот стал ничем... *)
Мне -- штука отпускных и полторуха Рождественских... -- из которых, за бездетность, две трети в налоги оторвали... -- у Папы двух детей!
Жить можно, конечно, но не с жинкой и детьми... -- это точно...*)
...или ты про шо?
Да первый класс самый хреновый это примерно 18% от зарплаты. Как ты выходишь на 2/3 мне непонятно.
-- об чём звонишь, амэрыканець? *)
Медицинская страховка => Krankenversicherung
Lohnsteuer => подоходный налог
Pflegeversicherung => налог что бы тебе в старости жопу мыли в альтенхайме. Для бездетных он 1,1 от зарплаты.
Закрыли тему -- я на тягаче, а ты на подсосе.
ПРоходили вже 30-ть років...
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- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
"Укргідроенерго" в рамках будівництва другої черги будівництва Дністровської ГАЕС провело пускові операції на гідроагрегат №4.
Пускові операції на 4-му гідроагрегаті керівництво ПрАТ ""Укргідроенерго" вважає знаковою подією, адже компанія виконала всі взяті у поточному році зобов'язання. Пуск агрегату є результатом 4 років кропіткої праці фахівців та інженерів "Укргідроенерго". Введення в промислову експлуатацію гідроагрегату №4 заплановано на літо 2021-го року.
Нагадаємо, що підготовчі роботи до будівництва Дністровської ГАЕС почалися ще в 1983 році. Наразі на ГАЕС введено в експлуатацію три гідроагрегати загальною потужністю 972 МВт в генераторному режимі і 1263 МВт у насосному. Четвертий агрегат буде мати потужність 324 МВт в генераторному режимі і 421 МВт в насосному режимі. Всього на Дністровській ГАЕС буде встановлено 7 гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в генераторному режимі і 2947 МВт у насосному, після чого вона стане найбільшою ГАЕС в Європі і шостою за масштабами проєктом гідроенергетики у світі.https://uprom.info/news/energy/na-dnistrovskij-gaes-zapraczyuvav-novyj-gidroagregat/