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Запущен единый экспортный веб-портал для поддержки выхода украинских предприятий на новые рынки, - Шмыгаль

Запущен единый экспортный веб-портал для поддержки выхода украинских предприятий на новые рынки, - Шмыгаль

На этой неделе при поддержке правительств Украины и Германии был запущен единый экспортный веб-портал.

Он представляет собой онлайн-платформу для компаний и экспортеров, целью которой является повышение уровня национального экспорта и поддержка предприятий для выхода на новые рынки. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Экспорт формирует почти половину ВВП Украины, поэтому его развитие в фокусе нашего внимания. Это одно из приоритетных направлений работы дипломатических служб за рубежом", - отметил премьер.

С работой данного вебпортала можно ознакомиться по ссылке

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Автор: 

Германия (6995) экспорт (878) Шмыгаль Денис (2710)


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Топ комментарии
+6
ну, теперь заживем...
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27.12.2020 17:59
+5
Странно. А в Мире почему-то Роися занимает первое место по нелегальной проституции.
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27.12.2020 18:14
+4
а це все нью-васюкі з гівна ліпить щоб заспокоїти закордонних інвесторів і підняти градус екстазу у зеленожопого лохтората...
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27.12.2020 18:02
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Правила форума Совет форумчан
ну, теперь заживем...
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27.12.2020 17:59 Ответить
Да, в Китай будем шариковые ручки поставлять
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27.12.2020 21:14 Ответить
а це все нью-васюкі з гівна ліпить щоб заспокоїти закордонних інвесторів і підняти градус екстазу у зеленожопого лохтората...
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27.12.2020 18:02 Ответить
Скорее для отслеживания потенциальных жертв рейдерских захватов.
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27.12.2020 18:04 Ответить
Щось за аналогією аліекспреса зробили би на початок, і до PayPal під"єдналися би. А то поки "прожеткти"
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27.12.2020 18:04 Ответить
для поддержки выхода украинских предприятий на новые рынки
...но за базар никто не ответит, надо полагать...
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27.12.2020 18:05 Ответить
Офшорний??
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27.12.2020 18:09 Ответить
Запущен единый экспортный веб-портал для поддержки выхода украинских предприятий на новые рынки, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9551
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27.12.2020 18:10 Ответить
Странно. А в Мире почему-то Роися занимает первое место по нелегальной проституции.
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27.12.2020 18:14 Ответить
З Донбасу шахтьорок набігло.
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27.12.2020 18:15 Ответить
Ага.

То ж только отсутствие веб-портала до сих пор мешает выходить укркаинским предприятиям на новые рынки.

Не бакановское СБУ, которое появляется на пороге, как фея, вместе с первой прибылью, не дикие налоги, не корумпированная таможня, не монополии Коломоских, Ахметовых, Фирташей, Пинчкуков, не отсутствие в Украине закона, не отсутствие инвестиций (из-за всего вышеперечисленного), а только веб-портал был причиной невыхождения украинских предприятий на новые рынки.
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27.12.2020 18:12 Ответить
колбаса без мяса будуть німці купувати ? чи вино без винограду пити ? а автобуси шкільні будуть поставляти з газелями та уазіками , чи черевики які негріють і в дощ розлазаться ?чи молоко не з корів а пальм ?
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27.12.2020 18:14 Ответить
я в последнии годы ломал голову, КУДА подевались с Украины фруктовые и овощные СОКи? одни "нектары"(бодяга где сок отсутствует по определению)! а они здесь - в Польше и Европе!!!! им вершки, а нам остатки выжимки с барского стола.
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27.12.2020 18:22 Ответить
по ходу окрім шаколядки переломити ума на більш німа
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27.12.2020 18:49 Ответить
???
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27.12.2020 19:29 Ответить
Это потому что ты дебил необразованный "Соком" по украинскому законодательству называется продукт, в котором 100% фруктового сока - а это в Украине по определению может быть только яблочный и томатный! Все остальные "соки" сделаны на основе яблочного с вкусовыми добавками, и должны носить название "нектар".
Потому что в мире нету столько ананасов, сколько производится "ананасового" сока. Но тебе "в Польше и Европе" это продают именно как "сок"
Так что сиди на бутылке ровно и ощущай дальше себя холопом, которому скармливают выжимки с барского стола
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30.12.2020 11:36 Ответить
а КУДА из Украины подевался "персиковый", "виноградный", "морковный" сок?? p.s. попрошу без хамства и оскорблений - не опускайтесь до уровня помойной ямы!
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30.12.2020 13:05 Ответить
Хотите, как Германия в кризисе и в эпидемии? -- рассказываю:
Скажем так: немецкие работяги, всегда были полунищими -- я сам из них -- знаю изнутри и снаружи.

За это мутный год --Кризисный и больной -- если без налоговой сетки -- зарплата просто грузчика и водилы (самые массовые специальности) -- выросла на 900 евро! -- к 1700 базовой... -- кто был никем, тот стал ничем... *)
Мне -- штука отпускных и полторуха Рождественских... -- из которых, за бездетность, две трети в налоги оторвали... -- у Папы двух детей!

Жить можно, конечно, но не с жинкой и детьми... -- это точно...*)
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27.12.2020 18:18 Ответить
Смотрю ты приврать любишь или с матетатикой у тебя хреного. Этот налог называется Pflegevericherung с детьми он 0,85% от зарплаты и 1,1 без.
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27.12.2020 18:49 Ответить
Pflegevericherung -- я не про это -- а совсем про другое: Подоходный налог. Штоер Классе 1.
...или ты про шо?
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27.12.2020 18:53 Ответить
Ты же пишешь что за бездетность отрвали 2/3 ??? Так вот этот налог и есть Pflegeversicherung и он 1,1% для бездетных. Штоерклассе это уже из другой истории.
Да первый класс самый хреновый это примерно 18% от зарплаты. Как ты выходишь на 2/3 мне непонятно.
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27.12.2020 19:04 Ответить
Pflegeversicherung -- это тема из медицинской страховки, а не из подоходного налога.
-- об чём звонишь, амэрыканець? *)
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27.12.2020 19:07 Ответить
Всё с тобой понятно, не зря на тягаче работаешь.

Медицинская страховка => Krankenversicherung
Lohnsteuer => подоходный налог
Pflegeversicherung => налог что бы тебе в старости жопу мыли в альтенхайме. Для бездетных он 1,1 от зарплаты.
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27.12.2020 19:19 Ответить
...шо б ты так жил в Германии, как я её не знаю... *)

Закрыли тему -- я на тягаче, а ты на подсосе.
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27.12.2020 19:30 Ответить
...можно человека вывезти из совка, но совка из человека никогда
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30.12.2020 11:38 Ответить
В'********..
ПРоходили вже 30-ть років...
🤑
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27.12.2020 18:18 Ответить
Та чого там мілочитись? Запускайте вже міжгалактичний портал.
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27.12.2020 18:19 Ответить
Запущен / Это победа! Даже победище! После непрерывного кукареканья: Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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27.12.2020 18:21 Ответить
Чета , здається, загиперлупнутий, нє??
🤑
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27.12.2020 18:27 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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27.12.2020 18:32 Ответить
Из оффиса президента, в простонародье - из ОПЫ, хотят экспортировать в германию инструмент, которым играют на пианине.
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27.12.2020 18:40 Ответить
При полной ΞΟΠе с ФОПами, никто никуда не выйдет.
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27.12.2020 18:51 Ответить
Лише при зеленському змогли це "створіння" назвати сайтом і відмити купу грошей.
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27.12.2020 19:14 Ответить
Тыц😂🌷××××
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27.12.2020 19:30 Ответить
На Дністровській ГАЕС запрацював новий гідроагрегат

"Укргідроенерго" в рамках будівництва другої черги будівництва Дністровської ГАЕС провело пускові операції на гідроагрегат №4.
Пускові операції на 4-му гідроагрегаті керівництво ПрАТ ""Укргідроенерго" вважає знаковою подією, адже компанія виконала всі взяті у поточному році зобов'язання. Пуск агрегату є результатом 4 років кропіткої праці фахівців та інженерів "Укргідроенерго". Введення в промислову експлуатацію гідроагрегату №4 заплановано на літо 2021-го року.

Нагадаємо, що підготовчі роботи до будівництва Дністровської ГАЕС почалися ще в 1983 році. Наразі на ГАЕС введено в експлуатацію три гідроагрегати загальною потужністю 972 МВт в генераторному режимі і 1263 МВт у насосному. Четвертий агрегат буде мати потужність 324 МВт в генераторному режимі і 421 МВт в насосному режимі. Всього на Дністровській ГАЕС буде встановлено 7 гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в генераторному режимі і 2947 МВт у насосному, після чого вона стане найбільшою ГАЕС в Європі і шостою за масштабами проєктом гідроенергетики у світі.https://uprom.info/news/energy/na-dnistrovskij-gaes-zapraczyuvav-novyj-gidroagregat/
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27.12.2020 20:48 Ответить
 
 