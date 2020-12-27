Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Авдеевки. С начала суток 3 нарушения режима тишины, - штаб ООС
С начала текущих суток, 27 декабря, в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.
Кроме этого отмечается, что вражеская огневая активность была замечена и вблизи Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА.
"Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БПЛА после пересечения линии разграничения", - подчеркивается в сообщении.
"На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.
"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета", - подытожили в сообщении.
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ну, откуда у террористов могут быть корректирующие огонь бпла?..
это оккупанты их имеют
«Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Киева» - штаб ООС» ?
-- ещё три раза Зеле не считается...
-- а на четвёртый -- мама не узнает. (с)
Сподіваюсь продажні військові штабні щури, які озвучують зелену брехню своє отримають за Законом. Коли скінчиться час цього хаосу.
Компанія "Трител" розширила можливості своєї відомої системи https://defence-ua.com/weapon_and_tech/onovlenij_kompleks_protidiji_tehnichnim_zasobam_rozvidki_vid_kompaniji_tritel-403.html протидії безпілотникам "Нота" , яка активно застосовується у зоні ООС та для захисту стратегічних об'єктів у тилу.
Новим компонентом системи стала багатофункціональна радіолокаційна станція з цифровою антеною решіткою від київського "Арсеналу".
Про нові можливості "Ноти" спеціально для Defense Express розповів заступник директора компанії "Трител" Ігор Сенчило."Радіолокаційна станція від "Арсеналу" дозволяє на значній відстані виявляти та супроводжувати цілі з малою ефективною площею розсіювання, як у БПЛА. Доповнення комплексу "Нота" цією РЛС тепер дозволяє значно розширити можливості комплексу", - повідомив Ігор Сенчило.
Мова йде про станцію, яка була продемонстрована на виставці "Зброя та Безпека-2019". Про яку Defense Express також зняв окреме відео.
https://defence-ua.com/video/tritel_predstavila_onovlenij_kompleks_protidiji_bpla_nota_scho_ne_pridushujetsja_znischujetsja_video-60.html