РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6854 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 937 40

Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Авдеевки. С начала суток 3 нарушения режима тишины, - штаб ООС

Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Авдеевки. С начала суток 3 нарушения режима тишины, - штаб ООС

С начала текущих суток, 27 декабря, в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Кроме этого отмечается, что вражеская огневая активность была замечена и вблизи Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА.

"Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БПЛА после пересечения линии разграничения", - подчеркивается в сообщении.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета", - подытожили в сообщении. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреливали из крупнокалиберных минометов и гранатометов позиции ВСУ и частный сектор вблизи Водяного. За сутки 4 нарушения режима тишины, - ООС

Автор: 

боевик (16779) обстрел (27396) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Зелене перемир"я триває!! Стріляют непріцільно і не рікошетними кулями !!))
показать весь комментарий
27.12.2020 18:15
+7
А в ответ - ністрілять!!!
показать весь комментарий
27.12.2020 18:17
+6
А что там ****** зеленый, молчит? Кокс никак отряхнуть не может со шнобеля?
показать весь комментарий
27.12.2020 18:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелене перемир"я триває!! Стріляют непріцільно і не рікошетними кулями !!))
показать весь комментарий
27.12.2020 18:15 Ответить
А сколько соевых перемирий было, можешь посчитать?
показать весь комментарий
27.12.2020 18:17 Ответить
Та вивалюй, не стісняйся.
показать весь комментарий
27.12.2020 18:26 Ответить
Ооооочень много, даже гугл устал их перечислять.
показать весь комментарий
27.12.2020 18:46 Ответить
Соевых было много, факт. Но у Зеленского есть ноу-хау - разведение сторон. Поэтому Зеля более всратый полководец.
показать весь комментарий
27.12.2020 18:31 Ответить
найбільш всратий полководец був такий лисий з маленьким ротиком, що Крима здав ху№лу і не наважився жодного наказу дать військовим для його оборони, я вже і забув як його звати, та то вже неважливо
показать весь комментарий
27.12.2020 18:37 Ответить
Да, согласен, Кровавый Пластырь - это самый эпичный генералиссимус. Если ты его тут упомянешь, тебя сразу забанят. Ибо это его сайт.
показать весь комментарий
27.12.2020 18:41 Ответить
мені такі бани пох, бо сидіти тут як чумою хворіти, краще пійти з собачкой погулять чи дружині чимсь допомогти
показать весь комментарий
27.12.2020 18:43 Ответить
А де в той час була ти?
показать весь комментарий
27.12.2020 20:50 Ответить
та й ще прикрився рішенням РНБО. Той РНБО був для того і створений, щоб особисто не приймати рішень і прикриватися за безвідповідальними спинами
показать весь комментарий
27.12.2020 21:27 Ответить
Пора использовать ударные БПЛА для подавления огня сепаров. Твари кацапские будут стрелять, пока по рогам не получат.
показать весь комментарий
27.12.2020 18:16 Ответить
как бутусов принял предложение на советника минобороны, так цензор упорно принялся писать - террористы...
ну, откуда у террористов могут быть корректирующие огонь бпла?..
это оккупанты их имеют
показать весь комментарий
27.12.2020 18:31 Ответить
ударні безпілотники дуже дорогі, їх доцільно використовувать лише у випадку армійських операцій, але є і дешеві варіанти розвідувальних БПЛА, на них можно підчепити легку гранату чи постріл, ось такі зараз і використовують роїсяни. А от збивати їх потрібно будь де і будь якими засобами, це заборонити неможливо.
показать весь комментарий
27.12.2020 18:32 Ответить
Найдорожча у розвідувальному і корегувальному ДРОНІ, саме апаратура. А для знищення Є, як наземні засоби враження так, хоч і дрожчі від мінометних пострілів, але порівняно дешеві, ДРОНи-камікадзе.
показать весь комментарий
27.12.2020 23:58 Ответить
Одобряю! Ибо, пока сепаруSSким ублюдкам не настучат наши бойцы по рогам, они будут борзеть и далее. А получив НАСТОЯЩИЙ АДЕКВАТНЫЙ ОТПОР, они присмиреют и БУДУТ УВАЖАТЬ НАШУ АРМИЮ. Это уже было в истории руSSко-украинской войны, и это надо повторять, чтобы русня понимала, что мы не лошье, и не мясо, и способны так навалять, что на мацкве икать будут!
показать весь комментарий
27.12.2020 18:39 Ответить
дуже войовничо і патріотично, але малозрозуміло, чим "навалять", як "навалять" ну і так далі
показать весь комментарий
27.12.2020 19:08 Ответить
То нічого,що ВАМ - "нє панятна". Головне, щоб це знали хлопці і дівчата на передку.
показать весь комментарий
27.12.2020 23:50 Ответить
А в ответ - ністрілять!!!
показать весь комментарий
27.12.2020 18:17 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2020 18:21 Ответить
А что там ****** зеленый, молчит? Кокс никак отряхнуть не может со шнобеля?
показать весь комментарий
27.12.2020 18:18 Ответить
Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9506
показать весь комментарий
27.12.2020 18:28 Ответить
Маруся Звіробій пише...

Терористи використовували БПЛА для коригування вогню з гранатометів поблизу Авдіївки. Від початку доби 3 порушення режиму тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 451
показать весь комментарий
27.12.2020 18:31 Ответить
А в 2024 чи не прийдеться нам читати:
«Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Киева» - штаб ООС» ?
показать весь комментарий
27.12.2020 18:25 Ответить
зачем разминировать то,что в скором времени придется минировать сплошной полосой мин?
показать весь комментарий
27.12.2020 18:26 Ответить
Ну хотя бы что бы подгадить.
показать весь комментарий
27.12.2020 18:28 Ответить
європейці не вітають мінування
показать весь комментарий
27.12.2020 18:34 Ответить
але європейці (лоббісти і московські холуї)створюють, війни, відрізавжи для цього шмат українського Донбассу, під створення ордло,котре підконтрольне окупану України ,метою котрого і є ведення війни з Україною
показать весь комментарий
27.12.2020 18:41 Ответить
ви думаєте, що я молюся на тих європейців чи якось захищаю їх? Як так, то ви помиляєтесь, я просто констатую факт
показать весь комментарий
27.12.2020 19:04 Ответить
я теж констатую факт
показать весь комментарий
27.12.2020 19:24 Ответить
3 нарушения режима тишины
-- ещё три раза Зеле не считается...
-- а на четвёртый -- мама не узнает. (с)
показать весь комментарий
27.12.2020 18:36 Ответить
Только Мендель может это остановить. Смотрели ее твиттер сегодня?
показать весь комментарий
27.12.2020 18:42 Ответить
Лише така цинічна потвора як лялька олігархів може виколупати із олів"є - агонь непріцєльний, коррєктіровался с БПЛА.
Сподіваюсь продажні військові штабні щури, які озвучують зелену брехню своє отримають за Законом. Коли скінчиться час цього хаосу.
показать весь комментарий
27.12.2020 19:09 Ответить
Террористы использовали БПЛА/ БПЛА плохие и не правильные как бы российские . Израильские БПЛА хорошие и правильные-утверждают израильские комментаторы. Они растолковывают :ничего личного-только гешефт. Деньги РФ Израилю за БПЛА не пахнут.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:17 Ответить
Розширений комплекс протидії БПЛА "Нота": що не придушується - знищується

Компанія "Трител" розширила можливості своєї відомої системи https://defence-ua.com/weapon_and_tech/onovlenij_kompleks_protidiji_tehnichnim_zasobam_rozvidki_vid_kompaniji_tritel-403.html протидії безпілотникам "Нота" , яка активно застосовується у зоні ООС та для захисту стратегічних об'єктів у тилу.
Новим компонентом системи стала багатофункціональна радіолокаційна станція з цифровою антеною решіткою від київського "Арсеналу".
Про нові можливості "Ноти" спеціально для Defense Express розповів заступник директора компанії "Трител" Ігор Сенчило."Радіолокаційна станція від "Арсеналу" дозволяє на значній відстані виявляти та супроводжувати цілі з малою ефективною площею розсіювання, як у БПЛА. Доповнення комплексу "Нота" цією РЛС тепер дозволяє значно розширити можливості комплексу", - повідомив Ігор Сенчило.

Мова йде про станцію, яка була продемонстрована на виставці "Зброя та Безпека-2019". Про яку Defense Express також зняв окреме відео.
https://defence-ua.com/video/tritel_predstavila_onovlenij_kompleks_protidiji_bpla_nota_scho_ne_pridushujetsja_znischujetsja_video-60.html
показать весь комментарий
27.12.2020 21:36 Ответить
 
 