Террористы использовали БПЛА для корректировки огня из гранатометов вблизи Авдеевки. С начала суток 3 нарушения режима тишины, - штаб ООС

С начала текущих суток, 27 декабря, в большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Кроме этого отмечается, что вражеская огневая активность была замечена и вблизи Авдеевки, где для корректировки огня из гранатометов различных систем враг применил БПЛА.

"Оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее использование БПЛА после пересечения линии разграничения", - подчеркивается в сообщении.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.

"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета", - подытожили в сообщении.

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