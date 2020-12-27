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Новости Агрессия России против Украины
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Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование"

Песков о Донбассе:

Россия, Германия и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине с ситуацией на Донбассе, мешает только пассивность Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт", - сказал представитель Кремля. Однако, по его мнению, "чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование".

"Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации", - констатировал Песков.

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Он заметил, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах. "Сейчас никто особо и не звонит", - сказал представитель Кремля. По его словам, "процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то, что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное - никто за них даже не брался".

Автор: 

Песков Дмитрий (1896) россия (95702) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+64
Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование" - Цензор.НЕТ 9899
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27.12.2020 18:31
+59
Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование" - Цензор.НЕТ 6860
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27.12.2020 18:39
+54
Песков, урегулирование простое, вон из Крыма и Донбасса и не воняйте там. Кто пришел в Украину с оружием, тот от оружия должен сдохнуть.
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27.12.2020 18:38
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Страница 2 из 2
Во как кацапов выворачивает
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В https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/ Госдуме назвали неадекватными антироссийские высказывания президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского и сравнили градус враждебности его слов с заявлениями бывшего главы государства https://lenta.ru/tags/persons/poroshenko-petr/ Петра Порошенко . Об этом рассказала член https://lenta.ru/tags/organizations/komitet-gosdumy-po-mezhdunarodnym-delam/ комитета Госдумы по международным делам https://lenta.ru/tags/persons/panina-elena/ Елена Панина , передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал (экс-президента Украины Петра - прим. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленты.ру» ) Порошенко и приближается к (экс-спикеру Рады Александру - прим. «Ленты.ру») Турчинову, грозившемуся атомной бомбой», - отметила Панина.
Парламентарий посчитала циничным расчетом слова Зеленского о мобилизации, предположив, что украинский президент пытается убедить избранного президента США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байдена , «что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник» Порошенко.
«За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко», - заключила Панина.
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27.12.2020 18:53 Ответить
а шо это она так гарно бубочке подспивует?
скоро договорится и до того,это ***** от плесени в бункер спрятался
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27.12.2020 19:17 Ответить
Не только она, сегодня Писькин жаловался, что Зеля ***** страшно обидел - сказал , что ВМВ начал не сам Гитлер а на-пару с Йоськой
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27.12.2020 19:52 Ответить
вона Бубочку боїться більше ніж Порошенка, бо у Бубочки симпатиків на роісі значно більше
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27.12.2020 19:22 Ответить
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 2249
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27.12.2020 18:57 Ответить
"И Россия, и Германия делают все возможное," - вот жеж мразь... Россия убивает, Германия принимает на лечение!
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27.12.2020 18:59 Ответить
В палате №5 ему прогулы ставят. Из валенок даже тапочки сварганили . А Пескова ну никак не доставят.
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27.12.2020 21:49 Ответить
Оракул письков потерял чутье...В ордынские сказки уже не верят. Понятно ,что даунбаское отребье свою роль сыграло и стало тормозом... Так не надо лепить горбатого, пора сваливать !
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27.12.2020 18:59 Ответить
Дімка нафка забагато пургі нєсьот...
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27.12.2020 19:02 Ответить
митька жы...
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27.12.2020 19:14 Ответить
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.
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27.12.2020 19:05 Ответить
http://www.radikal.ru Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 646
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27.12.2020 19:06 Ответить
Маскаляку на гиляку.
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27.12.2020 23:02 Ответить
"Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт", - сказал представитель Кремля. п,,,яди,сговорившись,и создавшие в Минске войну в Украине блеют,что они не есть соучастниками преступлений против украинского народа (если не есть рашист участником или стороной конфликта,тогда зачем "пометил" украинскую территорию выдавая около 300000 тысяч рашистских паспортов,что указывает на рашиста как прямого участника и заинтересованную сторону войны с Украиной
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27.12.2020 19:07 Ответить
Рашу населяют подонки, и из этого нужно исходить.
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27.12.2020 19:15 Ответить
Антилюди. Песиголові людожери.
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27.12.2020 20:50 Ответить
а оно всегда так для оккупанта...вход рупь-выход два.
или вернее бакс по тридцать-а уже по семьдесят.
и неопределенные перспективы для того бакса (а вернее *****)
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27.12.2020 19:13 Ответить
піськов, гатіть більше грошей в даунбац і на апреснєніє Криму, поверніть ще сибірські реки в сторону Чорного моря, прокладіть ще додатково Північний потік-3, як ПП-2 зарубають кляті англи, запустить військову базу на Луну, щоб там вона іздохла з усіма вояками, можете додаткова ху№лу побудувати мавзолей в Єгипті заввишки за Хеопсу та прорити канал Волгодонєвфрат до Сирії . За це вам нарід роісі воздасть пошану в сраку
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27.12.2020 19:18 Ответить
Этот путлеровский бред, петух галантерейный озвучивает для тупых москалей, для внутреннего пользовария, но все адекватные политики это понимвют, но воспитание не позволяет плюнуть ему в морду.
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27.12.2020 19:27 Ответить
почему если речь идет о внутреннем конфликте... Украина не может сама решить - что делать ей с ошметками Донецкой и Луганской области - разбомбить или отделить стеной ???
никто не ведет переговоры с тараканами ! ну вот если алкаш из соседней квартиры отжимает мою ванну (крым))) и пол кухни и пол туалета (ну тут как бы))))...и все под предлогом помощи притесняемых мною тараканов...что я должен делать? созвать соседей и людей из соседних дворов и просить их уговорить алкаша покинуть мои квадратные метры? или отдать ванную и по-половине всего прочего, лишь бы он не захватил остальную мою квартиру??? а соседи хотят тишины и их задолбали уже эти склоки и им глубоко по фиг что там - лишь бы тараканы не разбежались по этажам а алкаш не ссал в подъезде и лифте...как вам такой пример??? ))))
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27.12.2020 19:27 Ответить
Этот путлеровский бред, петух галантерейный озвучивает для тупых москалей, для внутреннего пользовария, но все адекватные политики это понимвют, но воспитание не позволяет плюнуть ему в морду.
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27.12.2020 19:29 Ответить
Немцы дольше ждали ГДР и ФРГ, а пока стена , нах нам разграбленные города нужны,пусть рашка там и дальше убогость эту финансирует. Сдохнет парашка, заберем назад с контрибуцией.
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27.12.2020 19:36 Ответить
"опять зима,
опять пурга"
(С)
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27.12.2020 19:36 Ответить
Надо было думать головой в 2014 году, халявщики!
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27.12.2020 19:37 Ответить
Явно не дружні посили секретаря.... А дії агресорів носять ознаки вандалів і недоумків. Але нам багато ТРЕБА працювати (науку піднять, за гроші з конфіскації ОБІЦЯНОЇ), бо пішов я в магазини вибирати побутову техніку, а там російської в десяток разів БІЛЬШЕ чим української!? Повернути отримані не за власну працю і працювати, щоб жили тріщали!
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27.12.2020 19:38 Ответить
всё верно, чем больше песок пиндит, тем больше цивилизованный мир ненавидит каSSапов !
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27.12.2020 19:39 Ответить
Пассивность Киева, а санкции наложены на балалайню... Лапти-логика куле...
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27.12.2020 19:41 Ответить
Дерьмо из нижней части тела Пескова добралось до черепушки. а там же тоже самое вот и начала бродить эта смесь из за отсутствия сдерживающих антидотов в организме пациента Пескова
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27.12.2020 19:41 Ответить
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 8425
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27.12.2020 19:42 Ответить
Ну ти то сховаєся 100%.
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27.12.2020 22:40 Ответить
бубочка . походу, недоперезаглянул в очи пыни.
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27.12.2020 19:43 Ответить
НА роССии считают так, что Украина, это не гоударство, а колония, так называемой роССии.
Но, 91% населения Украины считает иначе. А путан с этим не согласен?
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27.12.2020 19:50 Ответить
Зе залишилось заглянути хлу в дупу🤣
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27.12.2020 19:50 Ответить
"не так сталось, як гадалось"

второго Приднестровья вы в Донбассе не получите - это незаконные бандформирования и точка.

Донбасс и Крым - две удавки на шее России. Они думали нас подвесить, носами повисли в этих петлях
Санкции лечат
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27.12.2020 19:59 Ответить
Каждый приличный и уважающий себя человек должен ненавидить московию и её ******** народец!
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27.12.2020 20:05 Ответить
сложнее уйти от ответственности кремлёвским стервятникам и дороже быдло стаду это нести, но, и это важно. Ответит стервятники с полна и стадо быдлонародика заплатит до последнего цента плюс проценты, дада, лишая внуков цукореки.
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27.12.2020 20:11 Ответить
Брехливая кацапская ****.
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27.12.2020 20:17 Ответить
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 9416
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27.12.2020 20:20 Ответить
Так повесьтесь, с шефом своим разом
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27.12.2020 20:24 Ответить
А нам спешить некуда, это не мы под шконкой санкциями сидим
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27.12.2020 20:37 Ответить
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27.12.2020 21:57 Ответить
письков оправдался сразу за три страны - что ни росия, ни Германия, ни Франция не есть участниками конфликта./притча о псковских и бурятских трактористах/
А чего же тогда граждане Украины находятся в плену у мордора , а обмена всех на всех так и нет /это уже о пассивности именно московщины/
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27.12.2020 21:43 Ответить
судя по такой риторике кацабов -они начинают понимать какую гирю в виде Ордло они себе нацепили...и им надо от неё избавлятся...а способ один-вернуть Украине-но всё же на своих условиях... кто бы сомневался..."асобый статус,амнистия,администрация"...а не пошли бы кацапы в "ду_у"...?! а за Крым они будут держатся до последнего...
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27.12.2020 21:56 Ответить
для чего российскую пропаганду здесь цитируют? Если все время человеку говорить, что он «свинья», то он действительно в конце концов захрюкает. На это расчет?
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27.12.2020 23:03 Ответить
писькофа можно панять, чем дольше тем для Рачки дороже, а куле ани думали в сказку папали))))))))))
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28.12.2020 00:06 Ответить
Пєсков про Донбас: "Чим далі заходить ситуація, тим складніше стає це врегулювання" - Цензор.НЕТ 9815
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28.12.2020 02:12 Ответить
Заявление чиновника обслуживающего кремлёвского карлика свидетельствует, что Донбасс им не удержать, нет ресурсов. Санкции достали! Московия огромная, но бессильная, историческая роль Украины-дезинтеграция московии, точка.
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28.12.2020 04:53 Ответить
Донбасс не влияет на Украину, Донбасс санкции против РФ держит. Все нормально!
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28.12.2020 08:43 Ответить
Чим далі заходить? Може правильніше було б сказати - "чим далі ми (рфія) заводимо ситуацію? Й далі за текстом?
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28.12.2020 08:49 Ответить
надо подождать. Через 10 лет население лугандона будет составлять макс 30-40 тыс тн. Вот тогда и поговорим.
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28.12.2020 10:00 Ответить
черговий висер від "Туалєтного Йоршика"... бреше, ушльопок, й не кривиться...
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28.12.2020 10:39 Ответить
"Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование" Это он правду сказал, чем дольше сидит у власти нарасее ***** тем хуже.
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28.12.2020 17:28 Ответить
а так всегда в сср еше поговорка была чем дальше в лес тем толще партизаны вобшем или наступление на логово или нас задавят
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29.12.2020 15:32 Ответить
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