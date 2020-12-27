Песков о Донбассе: "Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование"
Россия, Германия и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине с ситуацией на Донбассе, мешает только пассивность Киева.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Речь идет о внутриукраинском конфликте. Ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участниками или сторонами в этом конфликте. И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт", - сказал представитель Кремля. Однако, по его мнению, "чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование".
"Пассивность Киева в реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации", - констатировал Песков.
Он заметил, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах. "Сейчас никто особо и не звонит", - сказал представитель Кремля. По его словам, "процесс выполнения тех самых договоренностей, которые были достигнуты в Париже, и выполнение минского комплекса мер не то, что забуксовало, так как какие-то единичные положения удалось действительно реализовать, но в целом, самое главное - никто за них даже не брался".
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В https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/ Госдуме назвали неадекватными антироссийские высказывания президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского и сравнили градус враждебности его слов с заявлениями бывшего главы государства https://lenta.ru/tags/persons/poroshenko-petr/ Петра Порошенко . Об этом рассказала член https://lenta.ru/tags/organizations/komitet-gosdumy-po-mezhdunarodnym-delam/ комитета Госдумы по международным делам https://lenta.ru/tags/persons/panina-elena/ Елена Панина , передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал (экс-президента Украины Петра - прим. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленты.ру» ) Порошенко и приближается к (экс-спикеру Рады Александру - прим. «Ленты.ру») Турчинову, грозившемуся атомной бомбой», - отметила Панина.
Парламентарий посчитала циничным расчетом слова Зеленского о мобилизации, предположив, что украинский президент пытается убедить избранного президента США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байдена , «что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник» Порошенко.
«За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко», - заключила Панина.
скоро договорится и до того,это ***** от плесени в бункер спрятался
или вернее бакс по тридцать-а уже по семьдесят.
и неопределенные перспективы для того бакса (а вернее *****)
никто не ведет переговоры с тараканами ! ну вот если алкаш из соседней квартиры отжимает мою ванну (крым))) и пол кухни и пол туалета (ну тут как бы))))...и все под предлогом помощи притесняемых мною тараканов...что я должен делать? созвать соседей и людей из соседних дворов и просить их уговорить алкаша покинуть мои квадратные метры? или отдать ванную и по-половине всего прочего, лишь бы он не захватил остальную мою квартиру??? а соседи хотят тишины и их задолбали уже эти склоки и им глубоко по фиг что там - лишь бы тараканы не разбежались по этажам а алкаш не ссал в подъезде и лифте...как вам такой пример??? ))))
опять пурга"
(С)
Но, 91% населения Украины считает иначе. А путан с этим не согласен?
второго Приднестровья вы в Донбассе не получите - это незаконные бандформирования и точка.
Донбасс и Крым - две удавки на шее России. Они думали нас подвесить, носами повисли в этих петлях
Санкции лечат
шконкойсанкциями сидим
А чего же тогда граждане Украины находятся в плену у мордора , а обмена всех на всех так и нет /это уже о пассивности именно московщины/