РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14387 посетителей онлайн
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
11 629 44

Причиной крушения самолета МАУ могут быть системные сбои в обеспечении безопасности полетов в небе Ирана, - Енин

Причиной крушения самолета МАУ могут быть системные сбои в обеспечении безопасности полетов в небе Ирана, - Енин

Коалиция государств, пострадавших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране, имеет достаточно серьезные опасения относительно заявлений Тегерана о причинах аварии.

О ходе расследования катастрофы украинского самолета в Иране рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона представляет в переговорах с Ираном всю коалицию пострадавших государств. Именно Украине доверена функция спикера в этих переговорах. Среди наибольших успехов за год то, что именно под давлением украинских экспертов, которые на месте катастрофы нашли обломки ракеты, иранская сторона была вынуждена признать факт сбивания украинского самолета своей ракетой. Иранская сторона взяла ответственность за сбивание украинского "Боинга", что тоже является определенным прогрессом. Более того, нам удалось объединить усилия со всеми пострадавшими государствами, мы находимся в тесной координации по каждому нашего шага относительно иранской стороны", - сказал он.

Однако, по словам Енина, иранская сторона не спешит выполнять договоренности, на которые согласилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговорный процесс с Ираном по делу о крушении самолета МАУ затянулся, - Кулеба

"На словах иранская сторона подтверждает свою готовность раскрыть детали катастрофы, обеспечить компенсацию. Но в последнее время складывается такое ощущение, словно иранская сторона не выполняет договоренности, а тянет кота за хвост. Иранская сторона настаивает на том, что катастрофа произошла в результате человеческой ошибки. Я не хотел бы забегать вперед и давить на независимое техническое расследование, но мы имеем достаточно серьезные опасения, что правда есть несколько иной. Но мы дождемся результатов официального расследования. Если расследование выявит, что эта катастрофа стала результатом системных сбоев в обеспечении безопасности гражданских полетов в небе над Ираном, иранская сторона будет вынуждена устранить определенные недостатки, а это стоит достаточно дорого", - сказал он.

Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Енин о расследовании катастрофы самолета МАУ: Мы слышали от иранской стороны, что отчет готов, но документов нет. АУДИО

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Автор: 

Иран (1809) МАУ (330) крушение (501) Енин Евгений (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
причина- системная поездка зеосла в оман на встречу с москалями
показать весь комментарий
27.12.2020 20:03
+20
Енин пробует оправдать в угоду России Иран в Тегеранском теракте. Украинский МИД так далеко ещё не заходил.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:04
+19
Россия продемонстрировала Зебилу на что она способна. Красоту игры на сутки после поездки в Оман мог оценить только Зебил.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
причина- системная поездка зеосла в оман на встречу с москалями
показать весь комментарий
27.12.2020 20:03 Ответить
Тебил, самолет Иранцы сбили, а не Зебил.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:06 Ответить
Россия продемонстрировала Зебилу на что она способна. Красоту игры на сутки после поездки в Оман мог оценить только Зебил.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:08 Ответить
Там в основном иранцы летели из наших только экипаж.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:34 Ответить
Вы "забыли" самую малость. Самолет.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:37 Ответить
Почему бы не сбить наш самолет с нашими же туристами? В Шри-Ланку например через Иран летают.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:58 Ответить
Почему бы не сбить наш самолет с нашими же туристами?
А пачєму ви аб етом спрашиваєтє?
показать весь комментарий
28.12.2020 10:49 Ответить
Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.Коли фейз блазня з'являється на екрані телевізора, а у динаміку звучить його гнусавий голос, виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал.
Пан https://www.facebook.com/profile.php?id=100003307554550&comment_id=Y29tbWVudDoyNjczOTI4OTUyODU4MjkwXzI2NzQxOTg3OTYxNjQ2Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQotIKwvR2O6Ba08cSeRd9xhuBJN8PcADSFs-bfP4XvQC5O8J6OjSBU8wLNnhSg4c4IVfGI-gccxTOVs6XFCItzVwJBALNXK8cOuA_WDc0wngt7JkpJNMV8eqlY2jgk4gRWyTPTFzgLYcgQrlZlmLAohxZWONXh7KLLHOvpnlDuA&__tn__=R%5d-R Анатолий Пасечный висловив свою думку:
Правильну характеристику 73% дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
показать весь комментарий
28.12.2020 10:23 Ответить
а может то кацапский расчет по указке сверху решил припугнуть каломойского,а заодно и бубочку?
это шо,фантастично,шо средства пво ,проданное туземцам обслуживает кацапокоманда?
показать весь комментарий
27.12.2020 20:09 Ответить
Ни что не обходится без кацапов, они везде свое итпало сунут.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:13 Ответить
там ещё была инфа что ФСБ-нику, который должен был лететь на этом самолёте, поступила команда не лететь. и много других "совпадений"...
показать весь комментарий
27.12.2020 20:13 Ответить
сбитие самолета сделано для запугивания главного осла зэбилов, с омана его обоссаного везли в русском самолете на рашку
показать весь комментарий
27.12.2020 20:20 Ответить
Ты очень хорошо проинформирован, не ты ли был одной из тех ракет которыми сбили самолет.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:26 Ответить
зе агент ездил на стрелку с пу резидентом
показать весь комментарий
27.12.2020 20:33 Ответить
Про це весь світ знає....бо вовка(бєнін синок теж був) не хотів повертатись через кремль.....тому так попередили: або -або (Помпео звонив і питав у вовки-ти в полоні?)...а загинули люди (тепер розбірки в мафій не АК а збитими літаками....обстріл градами з Ростова)..чи сумніваєтесь ,що чечено-кремлівська мафія має свої країни і народ але ще хоче володіти світом...та не долуга...
показать весь комментарий
27.12.2020 20:56 Ответить
А почему ни до ни после не сбивают? А только, когда бедоносец в Омане на лыжах катался.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:26 Ответить
Енин пробует оправдать в угоду России Иран в Тегеранском теракте. Украинский МИД так далеко ещё не заходил.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:04 Ответить
Енин, придурок, какое крушение? Его же сбили!! Расстрелять тебя, и только!
показать весь комментарий
27.12.2020 20:12 Ответить
Надо записывать фамилии предателей Украины. Этот Енин потом вынырнет в другом месте где будет иметь дело с гос.тайной страны.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:23 Ответить
Очевидно системный сбой произошел в чурбане енина. Самолет был сбит на взлете и сбит специально. Привоз ЗЕнелоха в Оман, одновременное прибытие в Оман руководителя спецслужб московии Патрушева и циничное уничтожение пассажирского украинского самолета - все это звенья одной спецоперации кремлевских спецслужб.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:25 Ответить
Какая разница? Уже год прошёл, как погибли люди, а воз и ныне там. Положили на Украину по полной программе.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:25 Ответить
мировое сообщество слушает о чем блеет это "деятель" и блеет это он явно по сценарию рашиста-" Если расследование выявит, что эта катастрофа стала результатом системных сбоев в обеспечении безопасности гражданских полетов в небе над Ираном, иранская сторона будет вынуждена устранить определенные недостатки, а это стоит достаточно дорого", - сказал он.,а если аналогичное .пришьют к малайзийскому борту,которого рашист сбил в украинском небе, тогда он "не виноватая"?
показать весь комментарий
27.12.2020 20:28 Ответить
Сидел бы Зеля дома -- целей бы были самолёты!
...не находите взаимосвязи?
показать весь комментарий
27.12.2020 20:28 Ответить
Интересно,иранская система безопасности полетов гражданкими самолтами управляет ракетами,очень интересно.Дело идет к тому что наш гражданский самолет обвинят в сбое иранской системы и не удивлюсь если Украину заставят оплачивать компенсации погибшим.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:31 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2020 20:35 Ответить
ГРУ/ФСБ заглушило связь иранскому оператору говноПВО для сбития борта.
показать весь комментарий
27.12.2020 20:39 Ответить
Начинаем отмазывать, авось проконает... а если поднимется большой шухер - не так поняли, слова вырвали из контекста, зрады нет...
показать весь комментарий
27.12.2020 20:41 Ответить
Кацапские ракеты настроены на все борты , где есть английская речь .
показать весь комментарий
27.12.2020 21:05 Ответить
Иран и росию уже давно нужно внести в списки стран - террористов .
показать весь комментарий
27.12.2020 21:08 Ответить
Не уважают в мире Украину! Мы сами в этом виноваты!
показать весь комментарий
27.12.2020 21:15 Ответить
кто МЫ? быдло73 виновато!
Причиною катастрофи літака МАУ можуть бути системні збої у гарантуванні безпеки польотів у небі Ірану, - Єнін - Цензор.НЕТ 3811
показать весь комментарий
27.12.2020 22:18 Ответить
Ага. Т.е. теперь это уже не преднамеренное уничтожение украинского самолета, а досадная ошибка.

Ну ЗЕляди и ублюдки...
показать весь комментарий
27.12.2020 22:47 Ответить
Гендиректор МАУ пойдет под суд за то что создали регулярный рейс в такую страну?
показать весь комментарий
27.12.2020 22:59 Ответить
Пан Єнін, САМЕ збиття засобами ППО Ірану літака призвело до його катастрофи. Правильно формулюйте свої "дипломатичні" думки, шановний. А то можна втратити причинно-наслідковий зв'язок.
показать весь комментарий
27.12.2020 23:15 Ответить
Пургу несе Єнін, стражі збили літак після наводки на ціль московітським інструктором.
показать весь комментарий
28.12.2020 00:29 Ответить
ну я так думаю логічно, що якщо би збої були системними, то і літаки би там збивали СИСТЕМНО! А там і до нашого, і після нашого літака і злітали, і сідали, А ЗБИЛИ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ НАШ ЛІТАК!!!!
показать весь комментарий
28.12.2020 09:17 Ответить
А все через оманського осла, його до чогось примушували, а воно так і не зрозуміло.
показать весь комментарий
28.12.2020 09:30 Ответить
Крушение? Это все равно, если назвать террористическую атаку 9/11 назвать разрушением зданий.
показать весь комментарий
28.12.2020 10:02 Ответить
Сбой произошел у 73% населения, выбравших зеленую плесень. Сбой в головах у торчка Зеленского и его окружения, умышленно переставших говорить о сбитом самолете и передавшим эту тему в МИД.
Сбой в голове у чекиста Енина, несущего дичь целый год. Прочтите комментарии в темах по Ирану - там все четко и внятно расписано было что надо делать. Трусы и позорники.
показать весь комментарий
28.12.2020 11:19 Ответить
 
 