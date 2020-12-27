Причиной крушения самолета МАУ могут быть системные сбои в обеспечении безопасности полетов в небе Ирана, - Енин

Коалиция государств, пострадавших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране, имеет достаточно серьезные опасения относительно заявлений Тегерана о причинах аварии.

О ходе расследования катастрофы украинского самолета в Иране рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона представляет в переговорах с Ираном всю коалицию пострадавших государств. Именно Украине доверена функция спикера в этих переговорах. Среди наибольших успехов за год то, что именно под давлением украинских экспертов, которые на месте катастрофы нашли обломки ракеты, иранская сторона была вынуждена признать факт сбивания украинского самолета своей ракетой. Иранская сторона взяла ответственность за сбивание украинского "Боинга", что тоже является определенным прогрессом. Более того, нам удалось объединить усилия со всеми пострадавшими государствами, мы находимся в тесной координации по каждому нашего шага относительно иранской стороны", - сказал он.

Однако, по словам Енина, иранская сторона не спешит выполнять договоренности, на которые согласилась.

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"На словах иранская сторона подтверждает свою готовность раскрыть детали катастрофы, обеспечить компенсацию. Но в последнее время складывается такое ощущение, словно иранская сторона не выполняет договоренности, а тянет кота за хвост. Иранская сторона настаивает на том, что катастрофа произошла в результате человеческой ошибки. Я не хотел бы забегать вперед и давить на независимое техническое расследование, но мы имеем достаточно серьезные опасения, что правда есть несколько иной. Но мы дождемся результатов официального расследования. Если расследование выявит, что эта катастрофа стала результатом системных сбоев в обеспечении безопасности гражданских полетов в небе над Ираном, иранская сторона будет вынуждена устранить определенные недостатки, а это стоит достаточно дорого", - сказал он.

Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

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СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.