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Новости Коронавирус и карантин
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Заведующий инфекционной реанимацией 5-й горбольницы Киева Александр Артемов умер от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

Заведующий инфекционной реанимацией 5-й горбольницы Киева Александр Артемов умер от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

В Киеве от COVID-19 умер известный врач, заведующий инфекционной реанимацией 5-й горбольницы Александр Артемов.

Об этом написала в Facebook киевский врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Евгеньевич Артемов... Наш бессменный многолетний заведующий инфекционной реанимацией сначала в Александровской больнице, потом - в 9 больнице, последние годы - 5 больница города Киева... Прекрасный врач, прекрасный заведующий, замечательный человек… Можно сказать, воспитанник нашей кафедры. Когда еще кафедры что-то значили в этой стране... Старая школа отношения к больному, к учителям, к сотрудникам… Ковид, 60 дней только реанимации", - написала Голубовская.

Заведующий инфекционной реанимацией 5-й горбольницы Киева Александр Артемов умер от COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская 01

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Напомним, за минувшие сутки, 26 декабря, в Украине подтверждены 6 113 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 72 пациента.

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