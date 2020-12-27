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Новости Украинские заложники в РФ
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Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово"

Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за

Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поместили в камеру с украинцем Василием Василенко, осужденным за шпионаж.

Об этом сообщила в воскресенье член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Теперь у него новый сосед. Это хороший сосед, мы его неоднократно видели. Это украинец Василий Василенко", - сказала она по итогам посещения СИЗО "Лефортово", где находятся Сафронов и Василенко.

По словам Литвинович, "отношения у них (Сафронова и Василенко. - Ред.) хорошие".

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Она пояснила, что Сафронова вернули в "обычную камеру" в четверг после двухнедельного карантина, на котором он находился из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Как рассказала Литвинович, на карантине Сафронова не выводили мыться и гулять, а также не меняли белье в камере, что, по ее словам, нарушает правила внутреннего распорядка СИЗО.

Член ОНК добавила, что Сафронов получил "огромную-огромную" сумку с 40 книгами и благодарит тех, кто передал их ему.

Отметим, что советник гендиректора "Роскосмоса", бывший журналист "Ведомостей" и "Коммерсанта" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в "Коммерсанте", передал секретную информацию спецслужбам Чехии. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает, но предлагало Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.

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Напомним, Василий Василенко с 1992 года по 2001 год играл в украинских футбольных командах. Среди них - "Таврия", "Торпедо" и "Дружба". Экс-футболист родился в 1967 году и является гражданином Украины.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК - "Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов".

Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж - по данным следствия, шпионаж был в пользу Украины. 7 декабря стало известно, что Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального украинского футболиста.

Автор: 

москва (3083) россия (95702) СИЗО (1363)


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Топ комментарии
+8
Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 1101
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27.12.2020 21:07
+4
підсадили качку, тільки хто з них качка життя покаже
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27.12.2020 21:01
+4
Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 4172
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27.12.2020 21:04
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и комментировать нечего!!стандартная ФСБшная рутина!!посадить,издеваться,измываться хоть как лиж бы человеку плохо было.(служба которая ничё не имеющая с человечностью от слова ВООБЩЕ что не раз доказала и доказывает по сегодняшний день)
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27.12.2020 20:54 Ответить
ну да современность дает наглядное понимание КАК "делались Враги Родины" 2шпионы" Антанты украинские националисты и прочая галимая белебирда
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27.12.2020 21:04 Ответить
підсадили качку, тільки хто з них качка життя покаже
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27.12.2020 21:01 Ответить
Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 4172
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27.12.2020 21:04 Ответить
Когда говорят: Независимая Украина! -- хотелось бы, хотя бы пару адресов услышать -- от кого она не зависимая?
Где Национально-Освободительное Движение? -- ...а в Европе -- строго! -- все страны Национально ориентрованы. ...если хто не знал...
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27.12.2020 21:06 Ответить
..а в Европе -- строго! -- все страны Национально ориентрованы. ...если хто не знал... ------------------------ Ти певен в цьому ??)))
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27.12.2020 21:23 Ответить
Я не обязан доказывать свою невиновность!

-- заряжай свои обвинения в моей некомпетентности... -- оч. вн. слухаю тебя... *)
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27.12.2020 21:26 Ответить
Про нацорієнтацію Швейцаріі,Бельгіі ,подокладніше ,прошу пана !!))
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27.12.2020 21:45 Ответить
Швейцария и Бельгия -- хорошие страны -- для швейцарцев, бельгийцев и туристов... -- там шо, проблемы с гос. языком, религиеей и армией?
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27.12.2020 21:48 Ответить
То я не бачу нацорієнтаціі-німці,італійці,французи,фломандці ??)))
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27.12.2020 21:57 Ответить
Ну съезди тудой -- не перепутайся только в швейцарцах и бельгийцах -- это точно не німці,італійці,французи,фломандці... -- базарят, каждый на своих национальных языковых непонятках...

... ну и, если про кредиты -- то тебе тоже туда-же, а не в Украину...*)
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27.12.2020 22:04 Ответить
Ти про кацапський НОД?
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28.12.2020 06:47 Ответить
Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 1101
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27.12.2020 21:07 Ответить
по своему они правы...с кандалами далеко не убежишь,а значит стабильно ничего изменить нельзя
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27.12.2020 21:26 Ответить
Звинуваченого в державній зраді журналіста Сафронова перевели в камеру до засудженого за "шпигунство на користь України" колишнього українського футболіста Василенка в "Лефортово" - Цензор.НЕТ 7205
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27.12.2020 21:33 Ответить
У меня вопрос после прочтения заголовка: есть ещё желающие посетить эту "прекрасную" страну?
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27.12.2020 23:50 Ответить
Типа внутрикамерная разработка без внедрения агента? Ржу не могу....
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28.12.2020 04:09 Ответить
Їдьте малороси у "свою столицю", вас чекають із розпростертими руками.
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28.12.2020 06:20 Ответить
 
 