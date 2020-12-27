Обвиняемого в госизмене журналиста Сафронова перевели в камеру к осужденному за "шпионаж в пользу Украины" бывшему украинскому футболисту Василенко в "Лефортово"

Журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, поместили в камеру с украинцем Василием Василенко, осужденным за шпионаж.

Об этом сообщила в воскресенье член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Теперь у него новый сосед. Это хороший сосед, мы его неоднократно видели. Это украинец Василий Василенко", - сказала она по итогам посещения СИЗО "Лефортово", где находятся Сафронов и Василенко.

По словам Литвинович, "отношения у них (Сафронова и Василенко. - Ред.) хорошие".

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Она пояснила, что Сафронова вернули в "обычную камеру" в четверг после двухнедельного карантина, на котором он находился из-за контакта с зараженным коронавирусом.

Как рассказала Литвинович, на карантине Сафронова не выводили мыться и гулять, а также не меняли белье в камере, что, по ее словам, нарушает правила внутреннего распорядка СИЗО.

Член ОНК добавила, что Сафронов получил "огромную-огромную" сумку с 40 книгами и благодарит тех, кто передал их ему.

Отметим, что советник гендиректора "Роскосмоса", бывший журналист "Ведомостей" и "Коммерсанта" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в "Коммерсанте", передал секретную информацию спецслужбам Чехии. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает, но предлагало Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.

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Напомним, Василий Василенко с 1992 года по 2001 год играл в украинских футбольных командах. Среди них - "Таврия", "Торпедо" и "Дружба". Экс-футболист родился в 1967 году и является гражданином Украины.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК - "Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов".

Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж - по данным следствия, шпионаж был в пользу Украины. 7 декабря стало известно, что Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего профессионального украинского футболиста.