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Новости Коронавирус и карантин
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Посол США в РФ Салливан "попросил Санта-Клауса" о вакцине от COVID-19, в МИД России предложили "Спутник V", но дипломат отказался

Посол США в РФ Салливан

Посол США в России Джон Салливан отказался прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Салливан благодарит Министерство иностранных дел России за предложения вакцины, однако он бы не хотел принимать дозу "Sputnik V", предназначенную для граждан России", - написала она.

Она также напомнила, что две вакцины в США уже одобрены и "уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США".

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Посол США в РФ Салливан попросил Санта-Клауса о вакцине от COVID-19, в МИД России предложили Спутник V, но дипломат отказался 01

Ранее на странице посольства США в Facebook было опубликовано письмо Салливана к Санта-Клаусу, в котором он заявил, что "вел себя очень хорошо, носил маску, соблюдал дистанцию" и попросил в качестве подарка вакцину, хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

Посол США в РФ Салливан попросил Санта-Клауса о вакцине от COVID-19, в МИД России предложили Спутник V, но дипломат отказался 02

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В МИД РФ отреагировали на эту публикацию в комментариях, предложив Салливану привиться российской вакциной.

Посол США в РФ Салливан попросил Санта-Клауса о вакцине от COVID-19, в МИД России предложили Спутник V, но дипломат отказался 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (95702) США (26877) Салливан Джон (63) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Він Санту просив, а не п'янючого діда Мороза.
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27.12.2020 21:18
+16
посол вполне адекватно себя повел...шоб не обидеть назойливых хозяев
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27.12.2020 21:23
+14
так проверь на себе.
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27.12.2020 21:21
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що, стрьомно?
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27.12.2020 21:09 Ответить
ты под британским флагом. Можешь направить МИДовским лаптям экспертное заключение, указав, что в их обращении следовало бы вместо past simple aka past indefinite употребить present perfect, т.е., Санта не "воплощал", а "воплотил ли"... впрочем, лапти не способны учиться... забудь про просьбу.
По теме: лапти просты, как трехструнная балалалалайка. Когда Европа и мир озабочены криотехнологиями для сохранности вакцины при перевозке, лапти этим не заморачиваются. Можно переносить в кармане, в рюкзаке, в гульфике - на вакцину кацапскую это никак не влияет. Кацапская вакцина крепка и монументальна, как мавзолей, кутафья или водовозная башня кремля...
Как-к-кая там вацина у мордвы???? Они ж в дырку срут, облодойбы...
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27.12.2020 21:29 Ответить
вони можуть свою вакцину і в дупі транспортувати до ВІП персон
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27.12.2020 21:36 Ответить
Він що камікадзе ,"Спутник Ви" колоти !!)))
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27.12.2020 21:32 Ответить
СПУТНИК и сразу на небеса, а может в преисподнюю.
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27.12.2020 22:44 Ответить
Идиоты! Что посол, что раша!
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27.12.2020 21:09 Ответить
посол вполне адекватно себя повел...шоб не обидеть назойливых хозяев
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27.12.2020 21:23 Ответить
Посилати відкритим текстом не дипломатично !!)))
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27.12.2020 21:29 Ответить
ліпше прикинуться шлангом та постійно їх поздоровлять з Різьдвом Христовим саме 25 грудня
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27.12.2020 21:38 Ответить
посол вообще сама тактичность-дипломатичность, так красиво на российских холопов сьехал)
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27.12.2020 22:24 Ответить
пока твоя доля-смотреть как венесуэлу прививают .бо это для ***** важнее,чем глубинный народец
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28.12.2020 07:51 Ответить
Проще уже "Новичком" привиться, чем вакциной от био-террористов.
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27.12.2020 21:11 Ответить
Він Санту просив, а не п'янючого діда Мороза.
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27.12.2020 21:18 Ответить
А що притягне дід Мороз,півника якутського з лайна та оберемок "валежника" !!!))
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27.12.2020 21:52 Ответить
так проверь на себе.
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27.12.2020 21:21 Ответить
русский, ты свою вакцинацию на бутылке прошел?)
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27.12.2020 21:21 Ответить
так привейся,потом доложишь...или ольгино в план прививок еще не включили?
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27.12.2020 21:21 Ответить
Ну так, на вскидку, какие условия перевозки и хранения кацапской вакйины? В емкости с боярышниковой смесью???
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27.12.2020 21:31 Ответить
дык,кацапа,в том то и дело,что смогли разработать вакцинутолько технологически продвинутые страны-германия,англия,сша,франция и китай...
раха априори ее сделать не могла.за неимением ученых.даже новичок-и тот совковый юзают
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27.12.2020 22:16 Ответить
Украина вакциной самостоятельно не занималась... но и не порола херню о собственно разработанном новичке, или как там твой спутник зовут.
А насчет кацапских сказок - посмотри на петуза из говна. Вот это и есть уровень раисивперде. Петух из говна. А тебе предложат ширнуться боярой в лучшем случае.
Короче, кацап, вычисти дырку во дворе, слепи вакцину и оповести мир...
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27.12.2020 22:19 Ответить
А может статься шо путина Кабаева в жопу дилдой шпилит пока тот у рамзана нюхает, поди знай шо там у них работает то, судя по замазаной жувачкой дырке в отсеке к мкс и летающим кверх ногами протонам .
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27.12.2020 21:56 Ответить
Пусть своих лишнехромосомных свинособак прививают.
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27.12.2020 21:20 Ответить
В додаток до росєян ще іх братів донбаситів !!)))
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27.12.2020 21:36 Ответить
правильно,богу богово,а кацапу кацапово.
пусть сами спутничают
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27.12.2020 21:20 Ответить
Что самое прикольное, ему никто самолет с одной вакциной никогда не привезет!
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27.12.2020 21:24 Ответить
може проще ему самому смотаться и привиться?такой вариант не рассматривал? на рейсовом ,естественно самолете.
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27.12.2020 21:29 Ответить
А ничего, что Штаты, Израиль и куча других стран, в связи эпидемией, закрывает свое воздушное пространство для других стран?
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27.12.2020 21:34 Ответить
конкретнее...из мацквы в нью-йорк закрыли?
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27.12.2020 21:36 Ответить
К стати, вакцину по ЕС распространяют грузовиками из Бельгии...
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27.12.2020 21:38 Ответить
Лишнєхромосомним тільки на користь..
🤣
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27.12.2020 21:23 Ответить
была бы хорошая фуфловакцина...ну хотя бы не вредная )))) абы кому б не впаривали ))))
а то - на тебе Боже шо нам негоже ))))
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27.12.2020 21:23 Ответить
Смотрел в итернете опрос на улицах москвы относительно вакцинирования,-какие хочешь мнения,но запомнился один пожилой человек,который сказал, -У меня несколько знакомых сделали и очень сильно болели,потому вакцину Спутник делать не буду! И еще,в одном городе рфии,который далеко от москвы,столько человек умирает (в том числе молодых),что не успевают хоронить. То что я тут написал -это реально!
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27.12.2020 21:30 Ответить
Кацапы уже не знают, кому впарить свое дерьмо.
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27.12.2020 21:25 Ответить
Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Супутник V", але дипломат відмовився - Цензор.НЕТ 1992
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27.12.2020 21:27 Ответить
Это плевок на весь кремль сверху-донизу .
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27.12.2020 21:29 Ответить
Мертветчук " привился"??
Хааррошей свинособачке усьо на пользу...
😇
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27.12.2020 21:31 Ответить
В позапрошлом октябре Короной ужу перестрадал -- было плохо. А, шо это была Корона, узнал уже потом... ...из США вернулся -- и всё такое...

Щас прививаться не буду -- хотя и пригласят, недельки через две -- почекаю трошки.
Не то, что не верю, а: Кому суждено быть повешенным, тот не уедет...*)
Тут, на Форуме, уже один Человек пропал -- киевлянин, почти моих лет. Жалко.
А всем советую привиться -- ...приличным ширевом, а не парашной сивухой...
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27.12.2020 21:32 Ответить
Неужели Дидовик?
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27.12.2020 21:34 Ответить
Кому и кобыла невеста (с)
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27.12.2020 21:39 Ответить
Если можно,опишите,пожалуйста,как Вы болели,а то,что-то похожее было и у нас с женой.
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28.12.2020 07:02 Ответить
Она сказала,что,то,что предназначено для русских,-это не для людей?
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27.12.2020 21:32 Ответить
Спутник , це вакцина для ВРХ,а олені це і є ВРХ !!)))
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27.12.2020 21:39 Ответить
Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Супутник V", але дипломат відмовився - Цензор.НЕТ 1075
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27.12.2020 21:44 Ответить
Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Супутник V", але дипломат відмовився - Цензор.НЕТ 6221
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27.12.2020 21:46 Ответить
,,дебилы пля"подумала ,,унылая лошадь"дипломат просил санта клауса о вакцине(читай американскую)если бы спутник то просил бы у ,,деда мороза"(у которого зимой снега не выпросиш но с лёгкостью может ,,новичёк"подбросить)да и просить его(деда мороза)глупо!!так как под БОЯРОЙ постоянно ходит.(как то так)
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27.12.2020 21:49 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1343202518327832577?s=20 07.12.2020 Структурное подразделения компания Pfizer, Inc. " Pfizer Innovative Health" поучило заказ-заявку от Российского фонда прямых инвестиций на закупку

30 тысяч доз вакцины производимой фирмой, с оплатой на условиях 50% наценки от объявленной коммерческой цены. В заявке сказано, что вакцина приобретается с гуманитарной целью.
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27.12.2020 21:51 Ответить
Неужели для того,чьё имя нельзя произносить в приличном обществе?
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27.12.2020 22:40 Ответить
Я вижу, прорусское быдло В мой дом войну принесло. И если один крикнет: «Путин»! Миллионы ответят: «*****»! "- Взять к примеру многочлен
- Ах, о чём вы батенька?
- Что такого я сказал? Это ж математика"
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27.12.2020 22:58 Ответить
Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Супутник V", але дипломат відмовився - Цензор.НЕТ 7047
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27.12.2020 22:01 Ответить
Извиняюсь, а как вы картинки втавляете ???
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27.12.2020 22:10 Ответить
Находите в и-нете картинку, щёлкаете "копировать адрес изображения", в Цензоре в "ответить щёлкаете параллелограм, вставляете скопированную ссылку и "отправить".Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Супутник V", але дипломат відмовився - Цензор.НЕТ 8684Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Супутник V", але дипломат відмовився - Цензор.НЕТ 6881
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28.12.2020 00:57 Ответить
Спутник V=Новичок
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27.12.2020 22:06 Ответить
Природой доказано за столько веков уже шо россиян всех через жопу зачинают , самый блевотный и увафленный контент среди белой рассы, **** всех их скопом поменял бы инопланетянам за коробку спичек .
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27.12.2020 22:12 Ответить
зачинают - полбеды. Бурятов тоже так зачинают... другое дело, что их свиноматки рожают, стоя над наковальней... дзынь головкой, а тут и поп прибегает...
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27.12.2020 22:35 Ответить
Вот это,вот...Прям слов нет!
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27.12.2020 22:41 Ответить
Посол США в РФ Салліван "попросив Санта-Клауса" про вакцину проти COVID-19, у МЗС Росії запропонували "Супутник V", але дипломат відмовився - Цензор.НЕТ 2292
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27.12.2020 22:29 Ответить
Невзоров когда-то занимал место Киселева у ног Путина. Интересно когда произойдет подобная метаморфоза с Киселевым.
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27.12.2020 23:37 Ответить
А когда это "занятие места у ног" было? Или "когда-то" достаточно?
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27.12.2020 23:51 Ответить
Он работал киселевым наверно лет 15. В гугле забанили?
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27.12.2020 23:56 Ответить
Дело в том что Невзоров русский шовинист. Идеолог второй чеченской войны. И как все крайне правые русские националисты, очень болезненно воспринял ссору с украинцами.
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28.12.2020 00:08 Ответить
У российской вакцины есть один неприятный побочный эффект. Люди, на 42й день после прививки начинают признавать Крым российским и учить русский язык.
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27.12.2020 22:41 Ответить
Еще бы "Новичка" цистерну предложил...
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27.12.2020 22:48 Ответить
Нехай той спутнік какцапи собі в сраку засунуть...
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27.12.2020 22:51 Ответить
Могли бы кацапской "вакциной" полы в посольских туалетах помыть. И то польза.
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27.12.2020 23:49 Ответить
Попросил у Санта-Клауса вакцину. Дебил б****.
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28.12.2020 06:37 Ответить
Кто? Сцарь,который в бункере прячется?
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28.12.2020 07:08 Ответить
 
 