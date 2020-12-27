Посол США в РФ Салливан "попросил Санта-Клауса" о вакцине от COVID-19, в МИД России предложили "Спутник V", но дипломат отказался

Посол США в России Джон Салливан отказался прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Салливан благодарит Министерство иностранных дел России за предложения вакцины, однако он бы не хотел принимать дозу "Sputnik V", предназначенную для граждан России", - написала она.

Она также напомнила, что две вакцины в США уже одобрены и "уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США".

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Ранее на странице посольства США в Facebook было опубликовано письмо Салливана к Санта-Клаусу, в котором он заявил, что "вел себя очень хорошо, носил маску, соблюдал дистанцию" и попросил в качестве подарка вакцину, хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

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В МИД РФ отреагировали на эту публикацию в комментариях, предложив Салливану привиться российской вакциной.