Посол США в РФ Салливан "попросил Санта-Клауса" о вакцине от COVID-19, в МИД России предложили "Спутник V", но дипломат отказался
Посол США в России Джон Салливан отказался прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс, передает Цензор.НЕТ.
"Посол Салливан благодарит Министерство иностранных дел России за предложения вакцины, однако он бы не хотел принимать дозу "Sputnik V", предназначенную для граждан России", - написала она.
Она также напомнила, что две вакцины в США уже одобрены и "уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США".
Ранее на странице посольства США в Facebook было опубликовано письмо Салливана к Санта-Клаусу, в котором он заявил, что "вел себя очень хорошо, носил маску, соблюдал дистанцию" и попросил в качестве подарка вакцину, хоккейную клюшку и кроссовки для бега.
В МИД РФ отреагировали на эту публикацию в комментариях, предложив Салливану привиться российской вакциной.
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По теме: лапти просты, как трехструнная балалалалайка. Когда Европа и мир озабочены криотехнологиями для сохранности вакцины при перевозке, лапти этим не заморачиваются. Можно переносить в кармане, в рюкзаке, в гульфике - на вакцину кацапскую это никак не влияет. Кацапская вакцина крепка и монументальна, как мавзолей, кутафья или водовозная башня кремля...
Как-к-кая там вацина у мордвы???? Они ж в дырку срут, облодойбы...
раха априори ее сделать не могла.за неимением ученых.даже новичок-и тот совковый юзают
А насчет кацапских сказок - посмотри на петуза из говна. Вот это и есть уровень раисивперде. Петух из говна. А тебе предложат ширнуться боярой в лучшем случае.
Короче, кацап, вычисти дырку во дворе, слепи вакцину и оповести мир...
пусть сами спутничают
🤣
а то - на тебе Боже шо нам негоже ))))
Хааррошей свинособачке усьо на пользу...
😇
Щас прививаться не буду -- хотя и пригласят, недельки через две -- почекаю трошки.
Не то, что не верю, а: Кому суждено быть повешенным, тот не уедет...*)
Тут, на Форуме, уже один Человек пропал -- киевлянин, почти моих лет. Жалко.
А всем советую привиться -- ...приличным ширевом, а не парашной сивухой...
30 тысяч доз вакцины производимой фирмой, с оплатой на условиях 50% наценки от объявленной коммерческой цены. В заявке сказано, что вакцина приобретается с гуманитарной целью.
- Ах, о чём вы батенька?
- Что такого я сказал? Это ж математика"